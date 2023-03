Homem que desapareceu do Los Angeles Ã© encontrado e encaminhado para UPA

Depois de quase três dias desaparecido, Ernandes Lima Moura de 33 anos foi encontrado. Ele havia sumido na quarta-feira (8) no bairro Los Angeles, após sair de bicicleta.

Ananda Lima, irmã de Ernandes, entrou em contato com o JD1 para informar que Ernandes foi encontrado pela família e passa por atendimento médico. "Ele está no UPA do Coophavila, pois teve um surto, uma crise de pânico e vai ficar internado", avisou.



Ernandes ficará internado e depois receberá o tratamento necessário no Centros de Atenção Psicossocial (Caps).





