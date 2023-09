Homem que matou casal carbonizado em aldeia de Aral Moreira é preso

Saiba Mais Polícia Líder religiosa de aldeia e marido são mortos carbonizados em Aral Moreira

O autor do assassinato da líder espiritual indígena da reserva indígena Guassuty, em Aral Moreira, Sebastiana Galto de 92 anos, e seu companheiro Rufino Velasques, de 55 anos, foi preso na tarde de ontem (18), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar da região. O casal foi queimado dentro da casa onde morava.

Conforme as informações policiais, durante as investigações sobre o crime foi descoberto que o suspeito, de 26 anos, vinha ameaçando o casal, devido a uma briga familiar.

No local do crime foram encontradas marcas de sapato no local do incêndio que seriam compatíveis com os do autor. Após a captura do suspeito, a polícia confirmou que as pegadas coincidiam com os sapatos usados por ele.

Além disso, a liderança da Guassuty informou que o autor também estava envolvido com tráfico de drogas, não apenas na reserva onde residia, mas também em reservas vizinhas, como a Aldeia Limão Verde e a Aldeia Jaguari, ambas em Amambai. Na residência do autor foi encontrada grande porção de maconha e uma balança que indicavam a comercialização do entorpecente.

Após ser preso, o autor foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde permanecerá à disposição da justiça para as devidas providências.

