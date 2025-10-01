Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande informou que o homem que morreu ao cair no pontilhão da Avenida Afonso Pena, que cruza a Avenida Ceará, em Campo Grande era enfermeiro da instituição.

Luis Carlos Perez Junior faleceu aos 38 anos, sendo que desde 2018 integra a equipe de enfermagem da Santa Casa. "...Nascido em 26 de setembro de 1987, Luis dedicou-se com zelo ao cuidado com os pacientes, deixando uma marca de profissionalismo em sua trajetória. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, desejando força, serenidade e conforto para enfrentar essa perda irreparável".

Caso



Um homem de 38 anos, identificado como Luis Carlos Perez Junior, morreu após cair do pontilhão da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na manhã de terça-feira (30). Segundo a ocorrência, ele havia fugido do Hospital El Kadri momentos antes do acidente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimá-lo por mais de 30 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos da queda de nove metros.

Durante o registro do caso, familiares informaram que Luis era pessoa com deficiência e havia passado por cirurgia na coluna, mas continuava com fortes dores. Ele fazia tratamento para depressão e síndrome do pânico, além de apresentar histórico de internações.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

