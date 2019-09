Homem simula própria morte para desmascarar esposa

Joilson Francelino, com informações do Extra

Saiba Mais Geral Cenas fortes - Vídeo mostra cães devorando partes íntimas de suposto estuprador

Ramon Sosa, 50 anos, simulou a própria morte para revelar um plano macabro da sua esposa, identificada apenas como Lulu, que contratou um homem por U$ 1.500 para matá-lo, em Houston – Texas.

O caso aconteceu em 2015, mas recentemente foi detalhado por Ramon em entrevista à um veículo norte-americano. De acordo com o jornal Extra, o contratado de Lulu seria um “matador profissional” indicado por um homem identificado como Gustavo. A mulher não esperava que Gustavo e Ramon fossem amigos. Gustavo resolveu revelar o plano a Ramon.

Com um microfone escondido, Gustavo gravou uma conversa com Lulu na qual ela detalhava o plano para por fim a vida do marido. O áudio foi apresentado para a polícia de Huston, mas foi considerado insuficiente. A polícia então sugeriu que Ramon simulasse a própria morte. Assim foi feito, com ajuda de maquiagem produzida por agentes dos Texas Rangers. O matador, na verdade um policial disfarçado, levou até Lulu uma foto do morto. Ela acabou presa após fazer o pagamento pelo “serviço”.

"Quando descobri, fiquei muito irado, triste e confuso. Um misto de emoções, todas elas se enfrentando para ver qual seria a dominante. Eu ainda tinha que viver sob o mesmo teto com a pessoa que estava planejando a minha morte", contou Ramon.

"Aquela foto reflete uma das coisas mais difíceis que fiz em toda a minha vida. Ainda me lembro daquilo em que eu estava pensando quando posei para aquela foto: meus filhos e meus pais", lamentou.

Lulu foi condenada a 20 anos de prisão.

Saiba Mais Geral Cenas fortes - Vídeo mostra cães devorando partes íntimas de suposto estuprador

Deixe seu Comentário

Leia Também