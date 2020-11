Homem tenta suicídio por causa de dívida em MS

Um homem de 56 anos tentou um suicídio em uma residência, no centro de Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande. O motivo seria uma dívida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15 horas desta quarta (18), o foi até a residência onde o homem estava. Em contato com a irmã dele, ela revelou que atualmente seu irmão está fazendo tratamento psiquiátrico e devido a uma dívida, ele teria surtado e de posse de uma faca, colocou a lâmina no tórax, no rumo do coração e o cabo na parede.

Os militares dialogaram com o homem, que acabou desistindo do ato, entregando a faca aos policiais. O caso foi registrado na Polícia Civil.

