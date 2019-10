Dono viraliza ao levar cavalo para dentro de agência bancária

Sarah Chaves, com informações do G1

Um homem que preferiu não se identificar chamou a atenção na terça-feira (29) quando viralizou ao entrar em uma agência bancária do Itaú com o cavalo, em Várzea Paulista (SP). A imagem foi registrada no fim de semana.

O dono do cavalo, disse que ia fazer um lanche em um restaurante que não aceita pagamento com cartão, por isso teve que tirar dinheiro na agência que fica na Avenida Fernão Dias Paes Lemes, no Centro, ele não teve confiança em deixar o animal na rua, com medo de ser roubado.

O cavalo tem 9 anos e foi batizado de Imperador. A história da dupla começou há dois anos, quando o animal foi encontrado abandonado em um bairro de Jundiaí. Estava magro e maltratado.

Depois de adotado, ele ganhou tratamento VIP e virou um bicho de estimação. Pelo menos três vezes por semana o dono passeia a cavalo.

A assessoria do Banco Itaú informou que não pode fornecer as imagens das câmeras de segurança, mas disse que recomenda que as pessoas não entrem com animais nas agências por questões de segurança dos clientes e também do próprio animal.

No entanto, não há nenhuma proibição específica para casos como este. Em nota, o banco afirma também que não houve danos à estrutura da agência e que opera normalmente.

