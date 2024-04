Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 01/04/2024

Os astros começam o mês a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A Lua entra em seu signo nesta segunda, Caprica, e avisa que vai sobrar energia para defender seus interesses, correr atrás do que deseja e definir novos objetivos. E a boa notícia é que isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho. É hora de explorar seus pontos fortes e se concentrar em tudo o que depende da sua iniciativa para dar um pontapé naqueles projetos que estavam esquecidos no fundo da gaveta. As estrelas avisam que vai fazer sucesso na conquista, especialmente se apostar num astral mais descontraído e num bom papo. Esse clima mais animado também promete agitar os momentos ao lado de quem ama.

Aquário

Segundou, Aquário, e você vai contar com seu sexto sentido para se destacar neste início de mês. É que a Lua entra em seu inferno astral hoje, mas ainda assim envia boas energias para você cuidar das finanças. Há sinal de novidades interessantes para o seu bolso no final da tarde, mas é melhor manter segredo e não contar sobre isso para qualquer um, tá? Se der para tirar um tempinho para meditar ou se isolar um pouco, vá em frente. Deixe a desconfiança de lado e aproveite para fazer algo mais romântico com o mozão. Se está em busca de um novo amor, há chance de se envolver em um lance proibido ou com alguém que já tem compromisso.

Peixes

A Lua promete reavivar seus sonhos e dar uma agitada nas amizades neste início de semana, Peixes. Aproveite o momento favorável para compartilhar suas ideias e mergulhar no serviço, já que sua criatividade tem tudo para surpreender. Sair da sua zona de conforto e se aventurar em um projeto mais ousado pode ser o que faltava para dar aquele up na carreira. Mais tarde, vai ser divertido colocar a conversa em dia com os amigos. Aliás, a turma pode até dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante se o seu coração está vago. Um astral descontraído anima o romance e será perfeito para você se divertir mais com o par.

Áries

O mês começa a mil com a entrada da Lua em Capricórnio, o que promete dar aquela turbinada no seu lado ambicioso. O momento é favorável para você decidir o que é importante e fazer planos para o futuro na área profissional. Mas é melhor ficar na sua no final da tarde e agir sem se expor demais, Áries. É que muita gente pode ficar de olho nas suas atitudes e a discrição será o segredo para o sucesso. Vá com calma nas redes sociais e não saia contando suas vitórias para qualquer um. Se depender das estrelas, a paquera pode andar mais arrastada do que você estava esperando. O romance também segue sem novidades, mas está protegido pelos astros!

Touro

A Lua entra em Capricórnio nesta madrugada e traz mais descontração para este início de mês, Touro. O espírito de equipe também se destaca e as colaborações ajudam as tarefas a se desenrolarem com mais facilidade. As amizades contam com as melhores vibes no final da tarde e vai ser divertido entrar em contato com os amigos, mesmo que não seja pessoalmente. Planos para uma viagem podem correr melhor agora. Se o seu coração está vago, trago boas notícias! Um crush que mora longe ou que foi apresentado por um amigo tem tudo para despertar seu interesse. As estrelas prometem momentos mais leves e divertidos ao lado do mozão.

Gêmeos

O mês começa movimentado com a entrada da Lua em Capricórnio, meu cristalzinho! Há sinal de novidades e mudanças de última hora, seja no trabalho ou em outras áreas, que devem exigir jogo de cintura para se adaptar e tirar o máximo de cada oportunidade. A carreira conta com as melhores vibes no final da tarde e você pode ter boas novas nessa área. Ótimo momento para quem anda pensando em trocar de emprego, tentar algo diferente ou até negociar um aumento. Se depender dos astros, a paixão pega fogo e esquenta a intimidade com quem ama. Já a paquera fica mais animada se souber explorar sua sensualidade para fisgar o crush de vez.

Câncer

Segundou com vibes maravigolds para os relacionamentos, Câncer. Cortesia da Lua, que brilha em Capricórnio nesta madrugada e promete favorecer o trabalho em equipe com quem tem os mesmos objetivos que você. Explore a sua habilidade para lidar com as pessoas e aproveite para melhorar a convivência com quem é importante em sua vida, seja na área profissional ou pessoal. Planos para uma viagem contam com as melhores energias hoje! Tá na pista? Tudo indica que vai buscar um lance mais sério, mas capriche na descontração e no bom humor se quiser se destacar. Aproveite para cobrir o mozão de carinho. O astral fica mais leve no romance.

Leão

A Lua brilha em Capricórnio nesta madrugada e ajuda você a focar no trabalho, meu cristalzinho. E é melhor correr atrás dos seus objetivos porque nada vai cair do céu. Será preciso fazer a sua parte e encarar as tarefas com muita seriedade, mas também há sinal de avanços importantes. Essa é a hora de conquistar o reconhecimento que merece e até de fazer algumas mudanças mais drásticas se achar que as coisas não estão acontecendo como gostaria. A saúde sai ganhando se abandonar os maus hábitos. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar pique para se dedicar ao romance ou para correr atrás daquele crush que fica te enrolando.

Virgem

Você começa o mês com a corda toda, Virgem, cortesia da entrada da Lua em seu paraíso astral nesta madrugada. Tudo deve andar com mais facilidade hoje, inclusive os assuntos de trabalho. Você pode se destacar em serviços com colegas, clientes ou pessoas mais jovens, e as colaborações prometem ótimos resultados no final da tarde. A criatividade também sai ganhando e pode ter boas ideias: anote tudo para não correr o risco de esquecer mais tarde. As estrelas avisam que você tem tudo para fazer o maior sucesso na paquera e um lance recente pode ficar sério rapidinho. Sair da rotina e caprichar no romantismo tem tudo para garantir momentos perfeitos com o par.



Libra

Segundou, Libra, e assuntos envolvendo a família ou o seu lar ganham destaque com a entrada da Lua em Capricórnio nesta madrugada. No trabalho, seu jeito responsável e prático fica mais evidente e você pode aproveitar para colocar aquelas tarefas mais chatinhas em dia, já que terá mais paciência para lidar com a rotina. Quem trabalha com a família, em casa ou com produtos e serviços para o lar pode ter uma ótima notícia no final da tarde. Curtir o seu canto ajuda a recuperar as baterias. A cumplicidade com o mozão pode aumentar e um programa caseiro tem tudo para cair bem. Se está só, lembranças do passado podem vir à tona.

Escorpião

Se depender das estrelas, você tem tudo para começar o mês com mais descontração. A Lua em Capricórnio estimula o diálogo, além de facilitar o trabalho em equipe e melhorar a convivência com os colegas. Tire proveito do seu raciocínio rápido e de tudo o que envolva comunicação, assim será mais fácil alcançar o sucesso, meu cristalzinho. Você tem tudo para se destacar nas redes sociais também, seja fazendo novos contatos ou batendo papo com alguém interessante. Os astros prometem animar as coisas na paquera e você pode até se apaixonar à primeira vista! Tem compromisso? Um astral mais leve e romântico tem tudo para melhorar as coisas com o mozão.



Sagitário

Segundou, Sagita, e a entrada da Lua em Capricórnio nesta madrugada promete favorecer seus interesses materiais. Tire vantagem da sua habilidade para mexer com dinheiro, que estará em destaque, e aproveite para organizar as contas. No trabalho, há chance de conquistar um aumento ou ganhar um bônus, especialmente se trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar. Se anda sonhando em comprar algo para a sua casa, pode realizar esse desejo agora! No romance, porém, nem tudo é perfeito e será preciso pegar mais leve com a possessividade se quiser se entender com o par. A paquera talvez ande parada demais para o seu gosto, mas não desanime.

