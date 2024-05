Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/05/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:

Capricórnio

Sonhando com dindim no bolso, vitórias no trabalho e amor no coração, Caprica? Se depender das estrelas, seus anseios serão uma ordem para o universo e seus pedidos podem ser atendidos plenamente nesta sexta. Hoje as coisas vão transcorrer de acordo com as suas expectativas e nenhuma bagacinha deve atrapalhar seus planos, seja no lado pessoal, financeiro ou profissional. Negócios e interesses que envolvam parentes têm tudo para decolar e boas novidades sobre pagamento ou grana viva podem surgir já nas primeiras horas da manhã – aquele Pix consagrado tá a caminho! Na paquera, seus encantos ficam cristalinos e você pode cativar as atenções de alguém especial. Na vida a dois, diálogo aberto e muita harmonia vão embalar a relação com o xodó.

Aquário

Sextou com “s” de sucesso para os aquarianjos que sonham com dias prósperos e quem for à luta vai sair no lucro, pois tem tudo para encher o bolso. Hoje o astral fica redondinho nos assuntos materiais e já adianto que as chances de tirar a barriga da miséria são das melhores, principalmente à tarde. Bora lá aproveitar as oportunidades que estão previstas para realizar negociações, compras, vendas e transações financeiras em geral. Iniciativas, acordos e interesses com parentes também estarão protegidos e devem trazer excelente retorno. Na relação amorosa, seu jeito pode ficar mais apegado e convém maneirar no sentimento de posse, mas se está free tem grandes chances de encantar o crush com seu papo esperto e uma pitada extra de ousadia.

Peixes

Tudo indica que vai dar bom para as suas finanças. Marte agita o setor do dindim em seu Horóscopo e promete um período afortunado, ideal para rechear a carteira. Seus interesses materiais estarão protegidos e você pode sair no lucro se explorar sua capacidade de iniciativa e sua vontade de vencer na vida. De quebra, a Lua segue em sua companhia e deixa o seu charme tinindo, sinal de que você tem tudo para arrasar nos contatinhos e vai comandar o jogo da sedução na pista. O crush pode cair de amores no primeiro encontro e não pensará duas vezes para declarar o que sente. O romance vai transbordar harmonia.

Áries

Marte continua ativo no seu signo e se depender do seu regente você vai sextar com ótimas promessas, arianjo! Além de contar com todo pique para ir atrás dos seus interesses, terá confiança, coragem e determinação de sobra para consagrar conquistas e realizar planos que há tempos vem desejando. A hora de colher os resultados do que plantou é agora e não faltará ousadia para você chegar aonde quer. Hoje a Lua segue no inferno astral e até poderia atrapalhar, só que não, bebê! Em sintonia com o Sol, ela revela que a tarde será propícia para encher o bolso: siga sua intuição ao lidar com grana. Nos assuntos do coração, pode ter surpresas positivas ao longo do dia, mas não crie muitas expectativas à noite.

Touro

Seu jeito estará mais receptivo, sociável e as estrelas garantem ótimas energias para você se destacar, encantar e atrair boas amizades: pode esperar chuva de likes nas redes e muitos convites para sair. No trabalho, não vai faltar garra para batalhar pelos seus interesses e há sinal de conquistas importantes que vão repercutir na carreira e na carteira. A paixão também estará protegida e os caminhos se abrem para você se dar bem em suas investidas amorosas. Se está a fim de alguém, vai com tudo e mostre o tamanho do seu carisma, pois um namoro de futuro pode virar realidade. A dois, o clima é de companheirismo e muita sintonia com o xodozinho.

Gêmeos

Sextou bem sextado para o seu lado e progresso profissional está entre as promessas dos astros, bebê! A Lua atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo e forma aspectos excelentes hoje, apontando um período perfeito sem defeitos para você exibir suas qualidades, seus talentos e cair nas graças da chefia. Talvez tenha que agir com mais sutileza e evitar comentários sobre os seus triunfos, mas você só terá a ganhar se mostrar uma postura mais humilde, discreta e centrada. Em compensação, não precisará economizar charme nem ousadia nos assuntos do coração, ainda mais se está na solteirice e quer impressionar alguém. Marte e Plutão revelam que uma amizade colorida pode render emoções fartas. Se tem um bem, o romance vai ficar repleto de estímulos.

Câncer

Suas ambições recebem um baita incentivo e os caminhos se abrem para realizar as mudanças que tanto deseja na sua vida. Novos interesses devem ampliar suas perspectivas e contatos com assuntos e pessoas diferentes podem trazer excelentes opções. Se está ralando para prestar um concurso, um exame importante ou quer se aprimorar através dos estudos, bora se empenhar, pois tudo indica que vai render além da média. Os contatos sociais ficam movimentados e há boas chances de conhecer gente interessante. Além de reciclar as amizades, você também vai atrair admiradores e pode se aproximar de alguém com potencial para ser a capa do seu celular.

Leão

Novidades incríveis podem chegar para os leoninos e leoninas. Você que faz parte do time tem razões de sobra para glorificar, pois vai sextar com ótimas perspectivas e pode realizar grandes ideais hoje. Boa sorte e apoio alheio não vão faltar para consolidar metas e agilizar as mudanças com as quais vem sonhando. De quebra, também vai contar com o estímulo da Lua para faturar e incrementar seus recursos. Se levar a sério sua intuição e suas impressões, pode se dar bem financeiramente e fazer negociações vantajosas, sobretudo à tarde. Nos assuntos do coração, seu lado sensual e seducente vem à tona e os desejos vão florescer na intimidade.

Virgem

Hoje o céu tá forrado de boas vibes e o dia tem tudo para ser um sucesso! Você vai mostrar que tem muita habilidade para conciliar interesses e pode alcançar vitórias importantes com a cooperação alheia, então, não hesite para somar energias com colegas e parceiros de trabalho. É hora de se aliar aos outros e mostrar que a união faz a força! Os astros também prometem boas novas nos assuntos do coração e dão um incentivo especial para os compromissos estáveis. Quem está a fim de se amarrar pode dar um passo mais sério, se acertar com o crush e definir os rumos do romance. Se tem uma relação firme, o convívio vai ficar blindado e o período será de grande entrosamento e maturidade com o love.

Libra

Libriamores podem sextar com uma porção de compromissos, mas, de acordo os astros, vão dar conta das demandas rapidinho e terão um dia dos mais produtivos. A Lua garante que a vitalidade vai crescer na saúde, não faltará pique para cuidar dos interesses de trabalho e muito menos para batalhar pelo dindim. E as boas notícias não param por aí, já que Marte e Plutão trocam vibes superpositivas no céu, trazendo excelentes energias para sua vida pessoal e profissional. Eles também despejam uma onda sorte no departamento financeiro e, como se não bastasse, deixam o seu astral pra lá de protegido na paixão. O sucesso será pleno na união, na paquera e um lance recente deve evoluir para um romance mais sério.

Escorpião

Ê beleza, hoje o céu tá lotado de energia boa e você vai sextar com grandes promessas! Marte deixa sua vitalidade turbinada e troca figurinha com seu regente Plutão, indicando um dia de alta produtividade no trabalho e também no universo doméstico. Aproveite a cota extra de disposição para acelerar suas atividades no serviço e colocar tudo em ordem no lar. Agora, as melhores notícias quem traz é a Lua, que segue brilhando no setor mais positivo do seu Horóscopo e garante um período de sorte, alegrias e surpresas deliciosas na vida social e amorosa. Você vai atrair contatinhos e admiradores sem fazer o menor esforço e pode carimbar seu passaporte para a felicidade tanto na paquera quanto no romance. É amém que fala?

Sagitário

Chegou a hora de se valer das suas experiências e conhecimentos para se destacar no trabalho e progredir. Se procura emprego, não pense duas vezes para recorrer aos parentes influentes e bem relacionados, pois podem te dar dicas quentes sobre vagas. No lado amoroso, hoje a paixão estará no ar e o desejo de se envolver vai aumentar. Você pode balançar ao rever alguém do passado, mas a fila anda e não vai faltar crush querendo algo mais contigo. Marte brilha em seu paraíso, realça sua seducência e garante que as suas investidas serão certeiras na paquera. Na união, clima de cumplicidade e cooperação com o xodó.

