Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/03/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A segundona chega com boas notícias para você, cabrinha, e o dia terá de tudo um pouco. Seus instintos estarão acesos no período da manhã e você pode farejar oportunidades vantajosas ao realizar compras, trocas ou negociações, só mantenha a discrição e evite falar muito a respeito dos seus interesses. Depois do almoço, o astral emperra e bagacinhas podem surgir, mas se tiver calma e não procurar pelo em ovo, logo resolve as coisas. Agora, as melhores energias estão previstas à noite, quando Mercúrio sorri para Urano e a Lua ingressa no seu signo. Você pode se aproximar de alguém interessante e vai encantar o crush com seu bom papo e seducência. No romance, não vai faltar sintonia com o mozão.

Aquário

A semana começa com vibes espetaculares e o sucesso te espera, aquarianjo! Vênus segue brilhando no seu signo e forma aspecto positivo com a Lua, anunciando uma manhã perfeita sem defeitos para ir atrás dos seus projetos e ideais. Contatos e conversas com amigos e pessoas que admira devem trazer grandes alegrias, sem falar que a paixão fica blindada e você pode engatar um romance dos sonhos. Mas fique de antena ligada e não dê bobeira ao lidar com dinheiro depois do almoço, pois pode cair em cilada e entrar no preju. O astral dá uma arribada no fim da tarde e as finanças ganham estabilidade, assim como o convívio familiar. Só que a timidez pode vir à tona à noite e atrapalhar os assuntos do coração.

Peixes

Você vai segundar com boas vibes e contará com um belo incentivo das estrelas para progredir na carreira, piscianjo! Sua imaginação e criatividade ficam mais cristalinas, só que sua produtividade será maior se puder trabalhar no seu canto, longe de agitos, conversas e interferências. À tarde, evite se entusiasmar com promessas de ganhos, glórias e promoção. Faça a sua parte e procure ser mais realista, assim, o que vier é lucro. Mas o astral vai mudar ao anoitecer e surpresas deliciosas estão previstas com pessoas próximas, amigos ou o love. Se está na solteirice, prepara o coração porque você tem tudo para arrasar na paquera com seu jeitinho comunicativo, receptivo e cativante. O crush pode cair de amores no primeiro encontro.

Áries

Segundona chegando com excelentes energias para você realizar suas esperanças e impulsionar as mudanças que almeja na sua vida, minha consagrada! Lua e Vênus incentivam a começar algo que deseja e seus planos podem decolar, ainda mais pela manhã. Quem quer dar uma repaginada no visual tem mais é que aproveitar o período, pois tudo indica que vai agradar em cheio. Já à tarde, convém fazer as coisas com mais calma e agir com discrição: evite se abrir demais com quem mal conhece. No lado financeiro, há sinal de boas surpresas com grana no finalzinho do dia. Na paixão, sonhos podem virar realidade e um envolvimento tem grandes chances de ficar mais sério. Astral de integração e companheirismo com o xodó.

Touro

A semana começa com bons estímulos para tourinhos e tourinhas agilizarem os interesses profissionais e materiais. Vênus, astro regente do seu signo, despeja vibes maravilindas logo no início do dia, destacando seus talentos e competências na carreira, sinal de que você tem tudo para subir no conceito da chefia. Pode até pavimentar o caminho para negociar benefícios ou aumento salarial, mas convém dobrar a atenção com as finanças na parte da tarde. Nem todo mundo que conhece merece confiança e convém pensar mil vezes antes de emprestar grana, nome ou cartão. A noite será animada nos contatinhos e surpresas podem rolar na pista: há chance de engatar um lance de futuro com alguém bacana. O romance vai ganhar mais sintonia e entrosamento.

Gêmeos

Se depender dos astros, você vai segundar com ótimas promessas e pode ter boas novas que vão proporcionar grandes alegrias, ainda mais em assuntos que dizem respeito a estudos, viagem ou pessoas de outras cidades. Depois do almoço, convém mostrar mais tato e diplomacia nas relações de trabalho, mas confusões serão esclarecidas e notícias positivas devem chegar até o finalzinho da tarde. Alguém que tem poder de decisão pode dar uma ajudinha providencial para você conseguir algo importante, só não comente por aí. À noite, a paixão esquenta graças às vibes da Lua, que muda de cenário e deixa seu lado sensuelen no modo turbo. Com um jeito mais seducente, você saberá impressionar e envolver o crush ou o mozão.

Câncer

Os compromissos batem à porta e o tema principal neste início de semana será o trabalho, mas tudo indica que você vai se sair muito bem e ainda pode faturar uma grana extra hoje. Aproveite o período da manhã para ir atrás dos seus interesses porque vitalidade não vai faltar e talento para chegar aonde quer também não. Só evite distrações e procure ter mais disciplina para não baixar a produtividade à tarde. Nos contatinhos e paqueras, pode ter surpresas deliciosas em encontros e conversas ao anoitecer. Se está a fim de alguém, o momento é perfeito para falar do que sente, definir o lance e embarcar em um namoro firme. O romance vai ficar como você gosta, blindado e protegido.

Leão

Quem vai começar a semana de braços dados com a sorte? Se pensou que é você, acertou em cheio, leodiva! A Lua troca likes com Vênus e deixa o seu astral lá nas alturas. Charme, simpatia e criatividade serão seus trunfos para fazer sucesso e tudo deve fluir do jeitinho que espera, seja no trabalho, nas finanças, na vida pessoal ou amorosa. Aproveite o período da manhã para ir atrás dos seus interesses, pois você pode alcançar conquistas surpreendentes. Na paquera, será o melhor momento para se aproximar do crush e mostrar seus encantos. Mas convém ir com mais calma depois do almoço e controlar a grana: evite gastar por impulso, bebê! Se procura emprego, boas notícias devem surgir até o anoitecer.

Virgem

Seus dons criativos estarão tinindo nesta segundona e você vai colocar a marca do seu talento em tudo o que fizer, principalmente no trabalho. Se exerce alguma atividade em home office ou tem liberdade de horário, deve render ainda mais. Sua casa precisa de uma repaginada na decoração? Aproveite o período da manhã para embelezar e arrumar seu cantinho: vai ficar show! Já à tarde, convém ser mais paciente, pois confusões estão previstas e instabilidades vão rondar as relações familiares e amorosas. Ainda bem que as tensões se dissipam e tudo deve entrar nos eixos até o finalzinho do dia. Malentendidos serão esclarecidos e um clima de grande harmonia deve embalar a noite com seus queridos. Romance recente pode ficar mais sério.

Libra

Librianjos e librianjas começam a semana com tudo e vão contar com as vibes generosas de Vênus no paraíso astral, sinal de que as coisas vão fluir às mil maravilhas e o período da manhã será perfeito sem defeitos em vários aspectos. Além de brilhar em suas atividades, você pode tirar a sorte grande em apostas, compras, trocas ou vendas. Isso sem falar que surpresinhas incríveis podem rolar nos contatos afetivos e nas paqueras, só não convém descuidar da saúde nem se estressar com comentários alheios depois do almoço. Em contrapartida, o clima melhora sensivelmente ao entardecer, mágoas serão superadas e seu organismo estará mais protegido. Na vida a dois, a noite promete ser tranquila e acolhedora com o seu amorzinho.

Escorpião

Semana começando e os boletos tão acumulando? Esquenta não, escorpiãozinho, porque se depender das estrelas você vai segundar com ótimas chances de encher o bolso. Oportunidades para faturar não vão faltar no período da manhã e quem se mexer tem tudo para sair no lucro. Pode ampliar suas economias pegando encomendas e atividades que pode tocar em sua própria casa: você deve se dar bem ao fazer coisas que sabe e domina. Mas abra o olhão nas relações pessoais e afetivas porque perrenguinhos não estão descartados na parte da tarde. Ainda bem que o clima melhora bastante e o dia deve terminar redondinho, repleto de sintonia com parentes, amigos e o mozão. Se está na pista, explore sua boa lábia para cativar o crush.

Sagitário

A Lua segue rolezando linda e solta no seu signo até o início da noite e vai mandar todo tipo de energia. As melhores estarão concentradas no período da manhã e tudo indica que seu sucesso tá garantido nos contatos pessoais, profissionais e amorosos. Esbanjando simpatia, criatividade e ideias férteis, você saberá convencer os outros com facilidade e vai ganhar chuva de likes nas redes sociais. Já à tarde, a recomendação é pegar leve e não forçar a barra com ninguém, principalmente com parentes e gente da sua intimidade. Por outro lado, as picuinhas logo vão ficar para trás e a noite deve ser bem mais tranquila e estável com todos. Paquera com alguém que encontra sempre pode ficar mais firme.

