HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 05/03/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Pode comemorar porque um dos signos mais privilegiados hoje é o seu, Caprica! A Lua segue ao seu lado e só faz aspectos favoráveis com os astros, enviando vibes poderosas e positivas para você brilhar, lacrar e lucrar. A sorte vai te fazer companhia em vários setores e ficará ainda mais forte na parte da tarde, quando Júpiter irradia energias prósperas em seu paraíso. Se gosta de fazer uma fezinha em jogos, raspadinhas e apostas, não perca a chance – quem não arrisca, não petisca! O trabalho vai fluir que é uma maravilha no mesmo período, agora as maiores alegrias estão reservadas para a paixão e você pode aguardar sucesso pleno na pista. Noite perfeita para falar do que sente e encantar o love.

Aquário

O dia pode começar devagar demais para o seu gosto e talvez você tenha que se esforçar para levantar o ânimo, bebê! Agora, se pegar no tranco pela manhã, vai encontrar toda motivação necessária à tarde. Oportunidades para incrementar seus ganhos devem surgir e o período será favorável para encher o bolso, principalmente se você mostrar todo seu empenho. Os resultados serão proporcionais à sua dedicação, mas se precisar de um help para qualquer coisa, pode recorrer à família, que será seu esteio e porto seguro. Nos assuntos do coração, o clima deve ficar um pouco retraído nas paqueras e convém se soltar um pouco mais. Se tem um love, tende a dar mais valor à privacidade e à segurança emocional na relação.

Peixes

Peixinhos e peixinhas vão surfar nas ondas benéficas que os astros espalham e podem ter um dia de grandes realizações. Hoje a Lua tá inspirada, só faz aspectos positivos e garante que o momento não poderia ser mais indicado para ir atrás dos seus sonhos e esperanças. E o melhor é que você não estará só nessa jornada: vai contar com gente que estima e admira para chegar aonde quer. Na parte da tarde, tem tudo para se destacar e brilhar em atividades em grupos, equipes e serviços voltados para a comunidade. Interesses com amigos também vão fluir às mil maravilhas e o convívio com a galera deve influenciar até as suas paqueras. Pessoa da turma pode te apresentar alguém que combina super com você.

Áries

Hoje os astros jogam no seu time e revelam que você pode marcar golaços de placa na vida profissional e financeira, minha consagrada! Seu lado perseverante, dinâmico e batalhador estará no comando e a hora de ir atrás dos seus interesses é agora, só evite fazer alardes e comentar com os outros a respeito das suas ambições. À tarde, a Lua sorri para Júpiter e dá sinal verde para você alcançar glórias e conquistas, inclusive aumento salarial. Aproveite o bom momento para mostrar do que é capaz no serviço porque a chefia estará atenta e as chances de garantir melhorias são nítidas. À noite, o clima pode até ficar meio tímido nos assuntos do coração, mas não vai impedir que atraia alguém envolvente.

Touro

Trago novidades e as estrelas avisam que são para glorificar em pé, tourinho! Hoje a Lua fica em paz com Saturno, Júpiter e o Sol, anunciando um período perfeito sem defeitos para você dar um up na vida e realizar as suas mais altas esperanças. Mudanças com as quais vem sonhando recebem todo incentivo do céu e os caminhos se abrem para começar algo que deseja há tempos. Se pensa em fazer um curso, trocar de emprego ou abrir o próprio negócio, aproveite a maré sortuda e siga com os seus planos, pois tudo vai dar certo. No amor, good news também estão previstas e você pode conhecer alguém que tem potencial para ser sua alma gêmea. No romance, a harmonia vai reinar e ideais a dois podem florescer.

Gêmeos

Geminilovers vão contar com excelentes oportunidades para faturar e podem tirar a barriga da miséria nesta terça! Os astros deixam os instintos e o tino comercial do seu signo apuradíssimos e você só terá a ganhar se souber tirar proveito desses dons. Talvez precise se empenhar e ralar dobrado na parte da manhã, mas seus esforços vão trazer resultados concretos e ótimas perspectivas na carreira. À tarde, sua intuição estará ainda mais certeira e vai indicar os melhores caminhos, principalmente ao negociar e lidar com dinheiro. Se precisa resolver algum abacaxi, pode ter ajudinha de alguém que nem espera. Hoje sua vida amorosa fica no modo vibrante e promete emoções intensas, seja com o crush, seja com o xodó. É amém que fala?

Câncer

Querendo notícia boa, caranguejinha? Vejo aqui que hoje tem e não é pouca coisa, não! A Lua troca vibes espetaculares com os astros em todos os períodos do dia e manda um baita incentivo para você brilhar e arrasar em tudo o que fizer. O cenário fica propício para consolidar seus interesses e o melhor é que não vai faltar apoio alheio para chegar aonde quer e alavancar seus planos. Parcerias, acordos e alianças tendem a acelerar seu progresso profissional e ainda há possibilidade de receber uma tentadora proposta de sociedade. À tarde, um objetivo importante pode ser concretizado e amigos leais devem colaborar com seu sucesso. Na paquera ou na relação com o mozão, sonhos e ideais podem virar realidade.

Leão

Hoje a Lua circula no setor do trabalho em seu Horóscopo e convida a focar nos deveres, bebê! Mas não tenha receio de pegar no pesado porque o céu tá forrado de bons aspectos e tudo indica que você vai se sair muito bem. Se quer impressionar os colegas e a chefia, o momento não poderia ser mais indicado. Com seu jeito mais centrado e responsável, vai colocar tudo em ordem no serviço e deve ganhar muitos elogios. Quem procura emprego também atravessa uma fase positiva e pode conseguir uma ótima vaga, principalmente no período da tarde, quando a sorte vai soprar a favor. Nos assuntos do coração, interesse por alguém que conhece tende a crescer e surpreender. Noite quente na intimidade com o love.

Virgem

A Lua brilha em seu paraíso e promete uma terçafeira toda trabalhada na maravilhosidade! Hoje as coisas vão caminhar do jeitinho que você espera e a sorte vai soprar em sua direção, sinal de que vai ser mais fácil conquistar o que deseja. Seus talentos estarão ativos no trabalho, sua simpatia vai aflorar nos contatos e não vai faltar oportunidade para incrementar sua renda, se anda sonhando com melhorias nos ganhos. Hoje o astral estará generoso em todos os aspectos e no amor não será diferente. As inibições do seu signo vão cair por terra e você vai fazer o maior sucesso na paquera. Se quer um novo amor, não tenha medo de ousar e confie no seu poder de sedução para fisgar um peixão na pista.

Libra

Equilíbrio e harmonia são ingredientes indispensáveis na vida dos libriamores e você que faz parte do time hoje pode se fartar! A paz vai reinar em suas relações, alegrias estão previstas ao longo do dia e as estrelas anunciam um período de grande entrosamento com quem convive e trabalha. O serviço vai render na parte da tarde, você terá pique de sobra para cumprir todas as responsabilidades e ainda pode dar um golpe de sorte ao lidar com dinheiro. Investimentos, acordos ou negócios vantajosos podem ser firmados e parentes vão dar o maior apoio. À noite, deve pintar um clima de maior proximidade com colega e um envolvimento mais íntimo pode começar. Na união, o astral será de chamego e cumplicidade com o xodó.

Escorpião

Hoje a Lua empodera sua comunicação, faz aspectos maravilindos no céu e garante uma terça pra lá de perfeita, escorpiangel! O período será de alta produtividade no trabalho, nos estudos e você vai se destacar ainda mais graças a sua energia mental, criatividade e inteligência. Seu jeito também estará mais articulado nos contatos e sua simpatia será um ímã para atrair companhias e admiradores. Surpresas deliciosas devem marcar presença em conversas e encontros a partir da tarde e o coração pode bater mais rápido por alguém tão seducente como você. Os caminhos se abrem para um novo amor e tudo indica que vai rolar uma conquista gloriosa. No romance, pode esperar altos papos, mais prazer e alegrias com seu benzinho.

Sagitário

A Lua míngua no céu e o dinheiro na carteira? Nada disso, Sagita! Hoje a sorte vai sorrir para o seu signo em matéria de grana e suas iniciativas podem trazer ganhos expressivos, ainda mais se você der o seu melhor e apostar no que sabe. Seus conhecimentos e experiências vão contar pontos importantes nesta terça e devem influenciar bastante seu progresso. Os frutos da sua dedicação vão aparecer e podem vir em forma de aumento em comissão ou salário. Se tem assuntos relacionados com aluguel, compra de terreno ou casa, marque para resolver no período da tarde. No amor, seu jeito pode ficar mais possessivo, mas não há nenhum sinal de bagacinha no horizonte. O cenário tá tranquilo e favorável com o crush ou o mozão.

