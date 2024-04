Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 05/04/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:



Capricórnio

A entrada de Vênus em Áries nesta madrugada coloca os assuntos domésticos e familiares em foco nesta sexta. As finanças contam com good vibes pela manhã, mas depois a Lua desembarca em Peixes e destaca seu poder de comunicação. Concentre seus esforços em tarefas que envolvem fazer contatos, lidar com clientes e com serviços que exigem raciocínio rápido e boas ideias. Sair com a galera pode ser divertido à noite, mas se quiser ficar em casa e curtir a família, vá em frente. Tá na pista? Há chance de se encantar com uma pessoa que acabou de conhecer. Os contatinhos vão chover no seu caminho. O romance promete momentos de leveza e diversão.

Aquário

Vênus entra em Áries nesta madrugada e envia as melhores vibes para você fazer contatos, conhecer gente nova e investir na comunicação em todas as áreas. Porém, todo cuidado é pouco - evite tretas e confusões. E com a Lua brilhando em Peixes no final da manhã, as finanças ganham destaque. Há boas chances de conseguir um dinheiro extra, mas cuidado, há tendência de imprevistos se não souber cuidar. O astral é perfeito para investir na sua casa, comprar algo que deseja há tempos e deixar tudo do jeito que sempre sonhou. Planos para reunir o pessoal ou dar uma volta por aí animam a noite, Aquário. Quem já encontrou um mozão pra chamar de seu pode esperar altos papos e muita animação no romance. Se está só, espalhe seu charme sem medo e arrase na conquista!

Peixes

Sextou, Peixes, e com Vênus brilhando em sua Casa da Fortuna a partir de hoje, a sua conta bancária tem tudo para sair ganhando agora! Mas como dinheiro não cai do céu, aproveite a energia da Lua em seu signo para cuidar dos seus interesses, investir em um curso, fazer contatos com colegas e pessoas queridas e definir algumas prioridades em sua vida. Sua confiança também está em alta e você pode explorar isso para cuidar das tarefas rapidinho. As estrelas prometem movimentar a vida amorosa, mas vale pegar mais leve com a possessividade. Deixe a mesmice de lado e faça algo diferente com o mozão. A paquera deve ferver, mesmo que não vire nada mais sério.

Áries

Logo cedo, Vênus entra no seu signo e ressalta seus pontos fortes, Áries. Aproveite para explorar a diplomacia na hora de fechar um negócio ou lidar com os colegas, assim você tem tudo para chegar mais longe. Mais tarde, a Lua se muda para seu inferno astral e traz à tona o desejo de repensar algumas coisas e de rever as decisões que tomou nos últimos tempos. Confie em sua sensibilidade e preste atenção ao seu sexto sentido. A paquera pode se tornar movimentada se apostar no seu lado encantador e charmoso. Aproveite para chegar junto de um olhante ou ficante! No romance, abra o jogo com o par se estiver a fim de um programa mais sossegado e capriche no romantismo.

Touro

Sextou com força, Touro, e a mudança de Vênus para o seu inferno astral nesta madrugada pede um pouco mais de discrição no trabalho e na hora de tratar de alguns assuntos pessoais. Siga sua intuição e verá como tudo se ajeita aos poucos. Depois, a Lua brilha em Peixes e reforça sua imaginação. No trabalho, aproveite as vibes maravigolds para correr atrás dos seus sonhos, inclusive pedindo uma mãozinha aos amigos se está buscando um novo emprego. Alguém que conheceu através dos amigos pode balançar seu coração. As redes sociais também ganham papel de destaque na paquera. Há sinal de novidades e surpresas deliciosas no romance!

Gêmeos

Você começa esta sexta com muito pique para trabalhar em parceria com os colegas, expor suas ideias mais ousadas e até sair da sua zona de segurança para correr atrás de um novo projeto profissional. E com a entrada da Lua em Peixes no final da manhã, você ainda conta com as melhores energias para se concentrar na vida profissional. Seu lado ambicioso também se destaca e não vai poupar esforços para atingir seus objetivos. Seu jeito confiante, carinhoso e animado tem tudo para encantar ainda mais o mozão. Se está a fim de um crush que não toma uma atitude, peça uma ajudinha para os amigos e mostre seu interesse abertamente.

Câncer

Sextou, Câncer, e Vênus entra no ponto mais alto do seu Horóscopo, despertando sua ambição e ajudando você a canalizar toda a energia para a vida profissional. O momento é perfeito para fazer planos a longo prazo e focar nas finanças também. Depois, as viagens recebem as melhores vibes e você só vai ficar parada se quiser! Aproveite o astral favorável para investir nos estudos, iniciar um curso ou matar a saudade dos amigos que estão longe. A companhia dos amigos será perfeita para movimentar até a vida amorosa, que se torna mais intensa e agitada. Tá na pista? Então, saiba que a sua popularidade vai crescer na paquera. Pode pintar até um crush de fora!

Leão

Se depender de Vênus, que entra em Áries nesta madrugada, você começa o dia com muita disposição para viajar, estudar, sair por aí ou melhorar a convivência com os colegas. Talvez tenha que fazer um esforço extra para manter o foco e não sonhar acordado, Leão, mas você não terá do que reclamar! A Lua também destaca a vontade de se livrar de tudo o que vinha te incomodando nos últimos tempos. A boa notícia é que qualquer ajuste conta com a bênção dos astros hoje: aproveite! A paixão pega fogo na intimidade e você tem tudo para surpreender o mozão na cama! A paquera fica movimentada e alguém de fora ou que conheceu nas redes sociais pode derreter seu coração.

Virgem

A entrada de Vênus em Áries nesta madrugada promete agitar esta sexta! Pode se preparar para imprevistos, mudanças de última hora e surpresas pelo caminho, inclusive na vida profissional. Ainda bem que você vai sair ganhando no final das contas, por isso, não se preocupe antes da hora. A Lua entra em Peixes no final da manhã e avisa que os relacionamentos estão em alta a partir de agora. Uma parceria ajuda a terminar logo as tarefas diárias, portanto, não se isole. Tem um ficante ou está saindo com alguém? É um bom momento para conversar sobre dar um passo mais sério nesse romance. A dois, o astral fica mais alegre e descontraído. Aproveite!

Libra

Sextou, Libra, e a entrada de Vênus em Áries ressalta ainda mais seu lado sociável e diplomático, que já é gigante. Aproveite para melhorar os relacionamentos em geral, inclusive no trabalho. E a Lua em Peixes promete destacar seu lado responsável e esforçado hoje. Talvez seja preciso mergulhar no serviço e fazer um esforço extra para dar conta de tudo, mas sem se sobrecarregar nem deixar a saúde de lado. Encontre o equilíbrio! O romance pode ocupar boa parte da sua atenção, mas já aviso que o astral será o melhor possível na companhia do mozão. Um crush que parecia sem graça pode surpreender. Lance recente tem tudo para se firmar de vez.

Escorpião

O trabalho conta com as melhores energias de Vênus nesta sexta, sinal de você pode se destacar contando apenas com o seu esforço, Escorpião. Mas, como a Lua entra em seu paraíso astral no final da manhã, você também pode usar a criatividade para desenvolver boas ideias no trabalho. A sorte vai sorrir para o seu lado e a tarde será ideal para fazer uma fezinha! Você também conta com charme de sobra para encantar todo mundo, inclusive na vida social. A sua estrela deve brilhar e você tem tudo para se tornar irresistível na paquera! Há sinal de romantismo na vida a dois, além de cumplicidade e altas doses de carinho. Se joga sem medo de ser feliz!

Sagitário

Sextou com força, Sagita! Vênus chega ao seu paraíso astral hoje e deixa tudo mais leve, inclusive no trabalho. Bom dia para fazer uma fezinha, comprar uma rifa ou entrar em sorteio, inclusive nas redes sociais. Boa parte da sua atenção deve se voltar para a família mais tarde. Aposte na praticidade para cuidar das tarefas mais urgentes e não desanime se tiver que fazer um esforço extra pra não deixar nada pelo caminho. As estrelas enviam boas energias para relaxar e curtir a companhia do mozão, além de uma dose extra de romantismo. Mas a paquera também se destaca e o seu charme vai conquistar admiradores aos montes!

