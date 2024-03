HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 08/03/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira: Capricórnio

Prudência e juízo são características fortes do seu signo e você vai precisar dessas e outras qualidades para sextar sem maiores preocupações. Vale ligar o radarzinho logo cedo e agir com mais disciplina ao lidar com as finanças. Há risco de tomar decisões imprudentes e convém pense mil vezes antes de passar o cartão: evite gastar com bobagens, Caprica! Já à tarde, as coisas vão fluir sem empecilhos, as finanças devem ficar mais protegidas e boas vibes vão comandar seus contatos. A vida amorosa segue na mesma toada e deve ganhar mais estabilidade a partir desse período. À noite, a sintonia com o xodozinho vai aumentar e as chances de sucesso na paquera também, caso esteja em busca de um novo love.

Aquário

Sextar, sextou, mas tensões podem aflorar logo cedo e será preciso mais tolerância para não estrilar com parentes. Assuntos que envolvam dinheiro, despesas e orçamento entram no combo e deixam o clima nervoso. Convém controlar tudo com mais rigor e disciplina, viu bebê? Mas a tarde traz um refresco de Vênus, que se alia com a Lua no seu signo e dá sinal verde para você cuidar do corpo e da beleza. Será o melhor momento para fazer um detox, caprichar no look e realçar os pontos fortes do seu visual. Sua autoestima vai aumentar e contará pontos importantes na paquera. Ao confiar mais em seus encantos e seducência, você tem tudo para atrair e cativar o crush. A dois, noite tranquila com o xodó.

Peixes

Se quer começar o dia numa boa, convém você se apoiar no seu jeito compreensivo e não dar espaço para tretas e atritos, viu bebê? Tensões vão rolar nos contatos, nas conversas e malentendidos podem acontecer, mas se tiver diplomacia e paciência, vai tirar de letra. O trabalho e o lado financeiro ficam mais favorecidos à tarde, quando sua intuição estará tinindo e você pode sair no lucro. Já no amor, as melhores vibes chegam à noite e quem traz é a Lua, que desembarca no seu signo, empodera os seus encantos e promete um período especial nos assuntos do coração. Seu charme vai ficar irresistível e momentos deliciosos devem comandar as paqueras ou o romance, se tem um mozão para chamar de seu.

Áries

Na maior ansiedade para curtir o fds, minha consagrada, meu consagrado? É, mas já aviso que quem quiser sextar sem preocupações terá que ir mais devagar. Instabilidades aparecem logo no começo da manhã e será preciso abrir o olhão com gastos e planos fora da realidade. Ouça sua intuição e, se perceber que pode entrar em alguma fria, mude de rota e estratégia. À tarde, Lua e Vênus somam energias e deixam o Dia Internacional da Mulher mais harmonioso e positivo na vida amorosa e social. Bons estímulos devem surgir nos contatinhos, amizades e surpresas gostosas estão previstas na paquera. Pode dar match com um crush que conhece e admira, mas convém agir rápido porque a timidez tende a atrapalhar à noite.

Touro

Urano segue firme no seu signo e empodera as suas ideias inventivas, tourinho, pena que hoje o astro acorda com a pá virada, briga com a Lua e pode afetar as suas ambições. Isso significa que convém você iniciar o dia com mais calma e prudência para não correr o risco de enfrentar bagacinhas nos assuntos profissionais. Controle a teimosia e seja mais maleável para não bater de frente com a chefia. Na parte da tarde, amigos e pessoas de sua confiança vão dar uma bela força e você também pode contar com apoio de mulheres influentes para resolver alguns abacaxis. No departamento amoroso, a atração vai ficar mais intensa e um namoro promissor pode começar. Clima de entrosamento e romantismo com o xodó.

Gêmeos

Se quer ficar longe de tretas nas primeiras horas do dia, é melhor manter a calma, a discrição e evitar embates com quem se relaciona, bebê! Dobre a paciência para não perder a boa com quem tem diferenças e não se estresse tanto com assuntos que não dependem apenas da sua boa vontade. Divergências e confusões podem rolar e afetar até o convívio com o love. Ainda bem que o clima melhora e tudo deve fluir numa ótima no período da tarde, quando Lua e Vênus vão blindar o romance e enviarão bons estímulos para os compromissos amorosos. À noite, o astral esquenta nos assuntos do coração e seu lado sensuelen vai se fortalecer: se você está na pista e a fim de conquista, pode deixar o crush caidinho.

Câncer

Sextar, sextou, mas o astral fica instável no início da manhã e a dica é pegar leve, meu cristalzinho! Perrengues não estão descartados e será preciso dobrar a cautela ao lidar com assuntos que dizem respeito a amizades e dinheiro. Reviravoltas podem acontecer e convém escolher a dedo em quem deposita sua confiança. Depois do almoço, o clima estará mais positivo e boas novas devem marcar presença. Viagem planejada para o fds tem tudo pra rolar e você pode curtir muitas alegrias com pessoas de outras localidades. Na paixão, a temperatura vai atingir picos elevados e os momentos íntimos com o mozão serão os pontos altos. Se está free, há belas chances de conhecer alguém que é seu número, especialmente à noite.

Leão

Brilhar e divar são suas especialidades, mas convém ter mais diplomacia nas primeiras horas do dia porque tretas podem ofuscar seu carisma. Divergências tendem a ficar mais nítidas e será preciso muita calma nessa hora para não se estranhar com quem convive e trabalha. Ainda bem que essas vibes perdem força e você vai contar com bons estímulos a partir da tarde. Pode realizar negociações vantajosas e também vai recuperar o clima de harmonia em suas relações, isso sem falar que os interesses amorosos vão ficar mais protegidos e quem está com um pé no namoro pode definir o lance de vez. Lua e Vênus darão passe livre para o romance se estabelecer e se firmar. À noite, pode pintar um clima com colega.

Virgem

Saúde é o que interessa para os virginiamores, mas quem quer sextar sem preocupações precisará reforçar os cuidados com o organismo no começo do dia. Convém se apoiar na disciplina que herdou do seu signo e manter o zelo costumeiro: não é hora de fazer mudanças radicais na sua rotina. Ainda bem que o astral dá uma arribada e o bemestar vai aumentar depois do almoço, quando você terá mais pique para trabalhar, socializar e ir atrás dos seus interesses. Os assuntos do coração também vão fluir melhor a partir da tarde e surpresinhas deliciosas podem pintar com alguém que encontra sempre. À noite, há chance de se acertar com o crush e dar um passo mais sério. A dois, convívio mais romântico com o xodó.

Libra

Quer sextar numa boa e aproveitar o que o dia tem de melhor, librinha? Então vai suave na nave, controle a ansiedade e evite decisões precipitadas logo cedo. É que tensões vão rondar o astral no início da manhã e há risco de trocar os pés pelas mãos, sobretudo ao lidar com assuntos financeiros ou amorosos. Segure os ímpetos, a rebeldia e não faça nada de que possa se arrepender porque garanto que o clima vai melhorar. As nuvens escuras irão embora e o céu vai clarear de vez na parte da tarde, quando sua sorte, seu carisma e seducência vão brilhar. O dindim estará protegido, o trabalho vai andar e você pode carimbar o passaporte para uma conquista gloriosa na paixão. Vai se dedicar mais ao love.

Escorpião

O dia vai raiar com tretas entre os astros e desafios estão previstos, portanto, a recomendação é ir com calma na alma, bebê! Convém ter mais jeitinho e maneirar nas críticas para não provocar bagacinhas ou mágoas, sobretudo com parentes ou o momozin. Esqueça o que passou, toque o barquinho e concentrese no que precisa ser feito para ter uma sexta produtiva. À tarde, vai contar com bons estímulos no trabalho, as tretas serão superadas e você deve ficar numa boa com seus queridos. Mercúrio e Netuno vão deixar seu charme irresistível e garantem que o sucesso será pleno nos contatinhos. Prepara o coração porque um crush na medida dos seus sonhos pode chegar para ficar. União blindada e prazerosa.

Sagitário

Sextou, minha consagrada, mas as estrelas aconselham a ir devagar e controlar a franqueza para não dar ruim com ninguém. Tensões estão previstas no serviço, nas relações em geral e você pode perder a esportiva com facilidade, principalmente nas primeiras horas do dia. Em compensação, o astral se firma no período da tarde e sua simpatia estará no comando. Vai ser mais fácil convencer os outros e encontrar o caminho da conciliação com que trabalha e convive. Lua e Vênus vão dar todo incentivo para os seus interesses amorosos e o momento será top para se acertar com o crush. Se está a fim de alguém, troca de mensagens, telefonemas e conversas podem acelerar a conquista. Noite acolhedora com o love.

