Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 08/04/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

Tudo indica que terá facilidade para lidar com tarefas que exigem espírito prático. Se busca um novo emprego, alguém da família pode dar uma mãozinha. Será mais fácil organizar as coisas em casa, fazer ajustes na rotina familiar e deixar o seu canto mais aconchegante. Com foco e muita disciplina, você tem boas chances de se destacar no serviço. Mais tarde, reserve tempo para a família e mate a saudade de parentes que estavam longe.

Aquário

Sua habilidade para se comunicar vai dar um show nesta segundona, inclusive no trabalho. Além da facilidade para expor suas ideias e pontos de vista, você poderá formar parcerias e atrair as pessoas sem fazer muito esforço, Aquário. Aproveite para colocar o papo em dia com gente querida que, por um motivo ou outro, anda meio distante nos últimos tempos. Vai ser divertido reunir todo mundo, mas se não der, use e abuse das redes sociais! Tá na pista? Os astros avisam que descontração e um ótimo papo são tudo o que você precisa para fisgar quem deseja, meu cristalzinho. Conversas descontraídas e sinceras temperam a vida a dois.

Peixes

Segundou com ótimas vibes para você se concentrar nos assuntos que envolvem dinheiro, Peixes. Há boas chances de encher o bolso, inclusive para quem trabalha em casa. Mas o dinheiro não vai cair do céu, tá? Você precisa fazer a sua parte, botar os pés no chão e se esforçar, pegando carona nessas energias positivas. Aproveite o astral favorável para investir no seu conforto material, melhorar seus hábitos e até comprar algo que queria há um tempão. Você pode encontrar segurança emocional com o mozão, mas cuidado para não exagerar na possessividade e sufocar o par. Já a paquera anda meio devagar e talvez não se interesse por um lance casual.

Áries

Você começa a semana dando um show na hora de correr atrás dos seus sonhos, meu cristalzinho! Aproveite essa energia toda para definir novos objetivos e conquistar algo que sempre quis, seja na vida pessoal ou profissional. No trabalho, a vontade de dar ordens tem tudo para crescer, mas você vai mostrar que também sabe negociar quando necessário. O equilíbrio é a chave para o sucesso, então nada de exagerar na hora de expor seus pontos de vista ou fazer críticas aos outros, tá? Com o mozão, saiba que as estrelas enviam as melhores vibes. A paquera também se beneficia e se tem alguém em vista, você não vai pensar duas vezes para se aproximar do crush.

Touro

Nesta segunda, você vai se sair melhor agindo de maneira discreta, Touro. É que a Lua segue infernizando seu signo e avisa que não é hora de compartilhar seus sonhos com qualquer um nem de fazer planos mirabolantes.Mas nem tudo está perdido e, se souber mexer os pauzinhos nos bastidores, vai preparar o caminho para conquistar algo importante mais tarde. Assuntos mal–resolvidos ou sensíveis podem mexer com o emocional, mas não deixe a peteca cair. Se tem compromisso, seu desafio é impedir que a insegurança vire um problema no romance. Na paquera, ouça a sua intuição antes de se aproximar de alguém. Que tal dar uma chance a um amor do passado?

Gêmeos

Segundou, Gêmeos, e você começa o dia com pique total para correr atrás dos seus sonhos e até encarar alguns desafios, saindo da sua zona de conforto. É hora de se arriscar um pouco mais, inclusive no trabalho. Os astros enviam boas energias para colocar um projeto ousado em prática, inclusive no serviço. Na vida pessoal, as amizades ganham destaque e você pode se divertir mais se puder contar com a companhia dos amigos. A sua popularidade tem tudo para crescer até nas redes sociais. A turma pode dar uma ajuda na conquista e apresentar um crush interessante se está só. O companheirismo e o carinho marcam os momentos ao lado de quem ama.

Câncer

Se depender das estrelas, o serviço vai concentrar boa parte da sua energia nesta segundona. A boa notícia é que você vai se esforçar para conquistar o reconhecimento que merece e, como o céu conspira a seu favor, pode conseguir aquele empurrãozinho que faltava na sua carreira. Preste atenção em qualquer oportunidade de se destacar. Vale caprichar na produção: um visual marcante pode render muitos elogios. Tanta dedicação ao trabalho, porém, pode trazer algum estresse para a vida amorosa. Não deixe o par em segundo plano e mostre os seus sentimentos sem receio. A paquera talvez não fique tão animada, mas você ainda tem chance de se dar bem.

Leão

Segundou, meu bem, e você começa a semana dando um show de otimismo! Tudo o que envolve cooperação e espírito de equipe tem mais chance de dar certo hoje, Leão. E isso também vale para o trabalho: a união faz a força e você vai chegar mais longe se tiver o apoio dos colegas. Aposte no seu carisma para driblar as diferenças com quem não pensa da mesma maneira e faça sua parte para manter o ambiente de trabalho mais descontraído. A vontade de se aventurar por aí ajuda a movimentar o romance. Se ainda não tem compromisso, dê um chega pra lá na rotina e mostre seu lado mais descontraído para conquistar o crush. Você vai arrasar.

Virgem

Há sinal de mudanças e surpresas neste início de semana, Virgem! Use essas vibes positivas para encerrar pendências e assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo, inclusive no trabalho. Sua intuição continua em destaque e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos avisos que receber. Mas faça sua parte e não fique esperando que tudo caia de brinde no seu colo. Agir de maneira discreta e esconder seus planos de colegas invejosos será o segredo para o sucesso. No romance, vai sobrar paixão para curtir momentos intensos ao lado de quem ama! A atração física promete tacar fogo na conquista, então espante a timidez.

Libra

A semana começa com boas energias e seus relacionamentos contam com as melhores vibes astrais, Libra! Faça o possível para deixar a solidão bem longe hoje porque tudo será mais divertido se tiver companhia. No trabalho, juntar forças com colegas que têm o mesmo objetivo será o segredo para o sucesso e uma parceria ou sociedade pode ser firmada agora. Valorize as pessoas ao seu lado, sejam familiares ou amigos. A melhor notícia é que a vida a dois conta com uma dose extra de proteção à noite, o que ajuda a fortalecer a relação. Tá de olho em alguém? Deixe que as coisas se desenrolarem sem pressão e não fale em compromisso logo no início.

Escorpião

Se depender dos astros, o trabalho deve ser o grande destaque neste início de semana, meu cristalzinho. Para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, talvez você tenha que fazer algum sacrifício, mas tente não se sobrecarregar. Mergulhe no serviço de cabeça e coloque as mãos na massa porque as estrelas avisam que valerá a pena! O seu esforço não vai passar despercebido e pode dar frutos lá na frente, ainda que aquele aumento ou promoção demore um pouco pra sair. Com tanta coisa ocupando sua atenção, a rotina pode atrapalhar e tirar o brilho de uma paquera. Vale o mesmo para o romance, então reserve tempo para ficar com o mozão.

Sagitário

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que você começa a semana esbanjando simpatia e alto–astral por onde passar. Tire proveito dessa vibe positiva para se aproximar de clientes, convencer as pessoas e mostrar suas ideias. Mas você também vai brilhar em atividades que envolvem crianças, jovens ou que exigem mais criatividade. A sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em jogo ou sorteio, principalmente à noite. Um amor à primeira vista pode te acertar como um raio e você tem chance de encontrar um mozão pra chamar de seu quando menos espera. No romance, cubra o par de mimos e vai receber o mesmo em troca.

