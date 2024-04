Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/04/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Nesta terça, assuntos domésticos ou ligados à família podem ocupar boa parte da sua atenção logo cedo, Caprica. Quem procura um emprego pode contar com o apoio dos parentes. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral mais tarde, trazendo as melhores energias para você resolver tudo o que estava pendente com ânimo renovado. Pena que nem tudo é perfeito e os astros alertam que o excesso de gastos pode virar um problemão se não tiver cuidado. Na conquista, você tem tudo para se tornar o centro das atenções e conquistar vários contatinhos! O romantismo e as demonstrações de carinho estão em alta, mas pegue leve no ciúme.

Aquário

Você começa o dia mais comunicativo, meu cristalzinho, o que facilita na hora de entrar em contato com colegas e clientes no trabalho. Aproveite o bom momento para ampliar seus contatos profissionais porque isso pode ser útil mais tarde. No final da manhã, com a entrada da Lua em Touro, fica mais fácil lidar com tarefas de rotina. Só não deixe que assuntos domésticos interfiram na sua concentração, tá? O clima melhora à noite e será interessante reunir o pessoal em casa e reforçar os laços com os parentes.A paquera pode surpreender logo cedo e você pode cair de amores por alguém que acabou de conhecer. A vida amorosa ganha mais estabilidade à noite.

Peixes

Nesta terça, seus instintos estão afiados para lidar com dinheiro logo cedo, bebê, e você pode conquistar um bônus ou fechar um negócio lucrativo. Ligue suas antenas e não deixe escapar qualquer oportunidade, porque devem surgir ótimas chances de encher o bolso! Com a Lua trocando farpas com Plutão mais tarde, é melhor escolher bem as palavras e não se distrair durante o serviço. Pode ser divertido passear ou conhecer um lugar diferente à noite. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos. Se está só, um lance passageiro pode massagear sua autoestima. Se tem compromisso, tudo fica mais leve e interessante a partir de agora, mas atenção com fofocas.

Áries

Logo cedo, fica mais fácil resolver assuntos pessoais e cuidar de tudo o que ficou pelo caminho. A sua iniciativa também se destaca e vai sobrar energia para começar um projeto novo ou assumir novas responsabilidades no serviço. Depois, o astral muda e há boas novas envolvendo dinheiro. Mas também será preciso ficar de olho nos gastos se tem planos de encontrar um jeitinho de poupar mais. Melhor não misturar dinheiro e amizade porque pode sair no prejuízo. No romance, o apego e a possessividade podem crescer, então tente equilibrar as cobranças. Se está de olho em alguém, adiante os contatos porque a paquera tem mais chance de emplacar logo cedo.

Touro

Esta terça começa um pouco mais devagar, mas você pode tirar vantagem da sua sensibilidade ao lidar com os outros. Há chance de descobrir um segredo se prestar atenção ao seu sexto sentido, meu cristalzinho.

Mais tarde, a Lua entra em seu signo, sinal de que você tem tudo para se sentir renovada! Vai sobrar disposição para cuidar dos próprios interesses tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pena que nem tudo é perfeito e podem surgir algumas cobranças pelo caminho. Há sinal de boas novas no amor, seja na paquera ou na convivência com quem ama. Reforce a confiança e não deixe as críticas se transformarem em um problema, valeu?

Gêmeos

Seu lado mais sonhador vai fazer hora extra logo cedo, meu cristalzinho, sinal de que não vai se contentar com qualquer coisa. No trabalho, aproveite para traçar planos audaciosos. Embora a relação com os amigos ganhe destaque, outras prioridades podem surgir mais tarde. É que a Lua passa a infernizar seu signo, sinal de que o desejo de se isolar e ficar no seu canto tem tudo para crescer. Excesso de otimismo pode se transformar em um problema se você prometer mais do que pode entregar. Um crush comprometido ou que mora longe pode despertar seu interesse, mas vá com calma. A dois, um programa mais sossegado pode ser a melhor escolha.

Um crush comprometido ou que mora longe pode despertar seu interesse, mas vá com calma. A dois, um programa mais sossegado pode ser a melhor escolha.

Câncer

Com seu foco todo voltado para a carreira nesta manhã, há boas chances de alcançar algo importante no serviço hoje. Preste atenção às boas oportunidades que podem surgir e não pense duas vezes para promover a sua imagem profissional. À tarde, o astral muda e pode pintar rivalidade e até discussão no serviço. Cuidado para não queimar as suas pontes com os amigos por causa do seu temperamento. Se alguma coisa te chatear, o melhor caminho é esclarecer tudo antes de brigar. Você e o seu amor têm tudo para estreitar a relação se investirem no companheirismo. Se está buscando um novo romance, há chance de conhecer alguém atraente através dos amigos.

Leão

Logo cedo, invista nas tarefas que podem ser feitas em equipe para melhorar a produtividade, Leão. Trocar ideias e se juntar a colegas que querem as mesmas coisas que você pode facilitar o serviço. Mas a Lua entra em Touro no final da manha e desperta seu lado mais competitivo e ambicioso. Você vai se esforçar mais para causar uma boa impressão em todo mundo, mas talvez exagere um pouco nas cobranças e críticas com quem está à sua volta. Tente ser um pouco mais flexível e não reclame de qualquer coisinha se quiser manter a paz com quem ama. Na conquista, precisa diminuir um pouco as expectativas porque ninguém é perfeito.

Virgem

A manhã será perfeita para fazer mudanças importantes e tomar algumas decisões, inclusive em assuntos que envolvem a sua carreira. É um ótimo momento para repensar algumas coisas, rever estratégias e fazer os ajustes necessários para conquistar os seus sonhos. À tarde, com a entrada da Lua em Touro, o desejo de sair da rotina, viajar ou fazer um passeio diferente vai crescer. Só evite se distrair durante as tarefas, porque pode deixar as coisas pela metade. Alguém que conheceu nas redes sociais ou que mora em outra cidade pode cair de paraquedas para animar a paquera. As suas obrigações podem interferir nos momentos com o mozão se não tiver cautela.

Libra

Pela manhã, a cooperação com colegas ou pessoas próximas recebe as bênçãos das estrelas. Tudo o que pode ser feito em parceria tem mais chance de sucesso e você pode aplicar isso no trabalho, Libra! Mais tarde, a Lua se muda para Touro e traz à tona o desejo de mudança, de abrir espaço para novidades em sua vida. Mas há sinal de problemas com pessoas mais jovens ou irresponsáveis. Bom momento para jogar fora o que não usa mais. Talvez não seja o melhor momento para se aproximar do crush, porque há chance das coisas não saírem como planejou. Não deixe o ciúme ou os problemas atrapalharem o seu romance: a chance de briga com o mozão é enorme.

Escorpião

Aproveite a manhã para colocar o foco no trabalho, bebê, porque o serviço vai render mais. Ainda bem que as energias são mais do que favoráveis aos seus interesses e, mesmo que seja preciso um esforço extra, você vai sair ganhando no final. À tarde, a Lua destaca seu lado sociável e facilita a aproximação com colegas e com o público em geral. Mas nem tudo é perfeito e há chance de ter problemas por causa da interferência da família se não tiver cuidado. A vida amorosa ganha excelentes energias e você pode entrar em um lance mais estável com o crush. Só pegue leve no ciúme! Isso vale especialmente para quem já tem compromisso.

Sagitário

A Lua segue em seu paraíso e avisa que a sorte vai sorrir para o seu signo logo cedo, Sagita! Vale fazer uma fezinha porque você pode se dar bem em jogo, aposta ou rifa. Mas a entrada da Lua em Touro no final da manhã destaca os assuntos do dia a dia, além de anunciar muito trabalho pela frente. Talvez tenha que redobrar o esforço para lidar com qualquer tarefa ou obrigação sem se distrair. Melhor entrar nas redes sociais mais tarde, valeu? As chances de se dar bem na paquera são maiores pela manhã, por isso, adiante os contatinhos e envie mensagens para o crush. Não vai ser fácil aguentar a rotina no romance, mas faça sua parte para animar as coisas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também