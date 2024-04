Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/04/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (10), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Você conta com muita habilidade com as palavras nesta quarta, Caprica, o que pode ajudar na hora de se destacar em qualquer área! Aposte no seu charme para convencer as pessoas e conseguir o que deseja. Trabalhos que envolvam criatividade, contato com clientes ou com o público recebem excelentes energias pela manhã. Vale criar novas pontes com pessoas que podem desempenhar um papel importante mais tarde, seja na sua vida pessoal ou profissional. Esbanjando simpatia e carisma, o sucesso na paquera pode ser muito maior do que você imagina! Há sinal de altas doses de carinho e paparicos com o mozão. Declare seus sentimentos sem medo!

Aquário

Os astros enviam as melhores vibes para assuntos que envolvem a família ou a sua casa. Se anda planejando comprar algo para o lar, ou sonha em adquirir a casa própria, pode ter boas novas logo cedo! Seu jeito mais responsável e pé no chão pode ajudar no trabalho, especialmente se você precisa assumir novas responsabilidades ou finalizar aquelas tarefas de rotina mais chatinhas. À noite, há chance de receber uma ótima notícia envolvendo dinheiro. É amém que fala? Seu lado ciumento pode vir à tona, mas se controlar a possessividade, não terá com o que se preocupar no romance. Um amor antigo pode movimentar as coisas na paquera.

Peixes

O dia começa animado e você tem tudo para se destacar em qualquer área que envolva comunicação, Peixes! No trabalho, explore seu raciocínio rápido pra resolver tudo rapidinho. Aproveite para mostrar suas ideias, ouvir o que os colegas pensam e aprender coisas novas. Os deslocamentos ou viagens curtas também contam com ótimas energias, por isso, fica mais fácil resolver qualquer assunto que precise tratar fora do seu ambiente de trabalho. As chances de se dar bem na paquera aumentam e o seu alto–astral tem tudo para contagiar quem está ao seu lado. Vale caprichar nas demonstrações de carinho para manter a magia intacta com o mozão.

Áries

No que depender dos astros, você começa o dia com muitas oportunidades de engordar o seu bolso! Só mantenha o foco no que é realmente importante, meu cristalzinho. É que o dinheiro deve entrar, mas talvez não seja uma boa ideia sair comentando sobre isso com qualquer um. Agindo nos bastidores, terá mais chance de conquistar uma promoção ou cargo que deseja, porque essa cautela extra da sua parte ajuda a afastar as pessoas invejosas do seu caminho. Pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano hoje, mas você vai se sentir melhor se o par estiver ao seu lado. O desejo de assumir um romance sério pode afastar o crush se não tiver cuidado.

Touro

Hoje, a Lua segue em seu signo e reforça sua disposição para ir atrás dos seus objetivos, Touro. Bora lá organizar sua agenda, priorizar seus interesses e correr atrás do que deseja. No trabalho, se agir de forma mais flexível e juntar forças com colegas que têm os mesmos objetivos, você vai chegar mais longe do que imagina. À noite, as amizades contam com as melhores energias e você pode aproveitar para entrar em contato com o pessoal. Se está a fim de alguém, tome a iniciativa na conquista. Mas, se tiver uma ajudinha de um amigo, suas chances na paquera ficam bem maiores! Você e o mozão vão se entender melhor e podem encontrar mais interesses em comum.

Gêmeos

A Lua segue infernizando o seu signo hoje, mas troca likes com outros planetas e garante uma vibe mais positiva para os seus interesses. O céu avisa que é melhor manter seus planos em segredo para afastar interferências. Isso também vale para a vida profissional: não compartilhe suas ideias com qualquer um porque alguém pode puxar seu tapete. Agindo discretamente, sem chamar muita atenção, você tem mais chance de melhorar sua imagem e até subir na carreira. Você e o seu amor podem curtir um programa mais sossegado, sem tanta agitação. Caso escondido pode parecer mais tentador, mas pese os prós e contras antes de embarcar nesse lance.

Câncer

O seu lado altruísta ganha destaque logo cedo e você não vai pensar duas vezes para ajudar se alguém pedir uma mãozinha. O dia começa com boas energias para quem tem planos de viajar ou pensa em retomar os estudos. As amizades estão em destaque também e podem influenciar até mesmo na sua vida profissional, nem que seja apenas com um conselho. Aproveite a manhã para fazer planos a longo prazo e até se arriscar um pouco mais enquanto persegue suas metas! Se já tem compromisso, valorize os pontos em comum com o mozão e afaste a rotina. Os amigos podem dar uma ajuda na paquera, vale a pena dar uma chance se eles apresentarem alguém.

Leão

Nesta quarta, a carreira deve concentrar a maior parte da sua atenção e você não vai poupar esforços para alcançar o que deseja. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas nada vem de graça, Leão. Se pensa em trocar de emprego, aproveite o início do dia para dar o primeiro passo, enviar currículo ou marcar uma entrevista. Sua intuição se destaca à noite, então preste atenção se sentir que alguma coisa está fora de lugar ou se desconfiar de alguém. Um crush pode despertar seu interesse se está só, mas aposte na sensualidade se quiser que a paquera emplaque. Para manter a paz no romance, relaxe e deixe o desejo falar mais alto.

Virgem

Logo cedo, pode surgir a chance de fazer uma viagem, seja a trabalho ou a lazer. As estrelas indicam que terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe, inclusive no serviço. Os estudos contam com as melhores vibes logo cedo, especialmente se precisa montar uma apresentação em equipe. E vale o mesmo para o trabalho: agir em grupo será a chave para o sucesso! Os relacionamentos ficam protegidos à noite e você vai se sentir melhor se tiver alguém por perto. Espantar a rotina no romance será mais fácil do que parece. A paquera promete novidades e nem a distância pode atrapalhar seus planos! Um ficante pode ser promovido a mozão.

Libra

Você vai precisar de jogo de cintura para lidar com mudanças inesperadas e surpresas, mas tudo indica que elas serão positivas. Se pensa em tentar algo novo no trabalho, esse é o momento ideal para colocar as mãos na massa. Pode ter boas novas com assunto ligado a herança ou dinheiro. A saúde conta com vibes positivas e você pode aproveitar o momento para se cuidar melhor, abandonar um hábito ruim ou praticar exercícios físicos. A atração física tem tudo para agitar a paquera, mas suas chances serão melhores se está de olho em um colega que encontra sempre. A paixão vai tacar fogo nos momentos íntimos e você pode surpreender o par.

Escorpião

As estrelas avisam que suas chances de sucesso serão maiores se você se unir às pessoas que têm ideais e sonhos em comum. Se anda pensando em fazer uma parceria ou sociedade, dê os primeiros passos agora, já que vai contar com ótimas energias astrais. Você pode conhecer gente nova e fazer ótimos contatos no trabalho pela manhã, especialmente se apostar na diplomacia, algo que o seu signo nem sempre coloca em prática. Marte e Saturno se unem em seu paraíso astral e enviam as melhores vibes para você paquerar ou começar um namoro. É um bom momento para dar um passo mais sério no relacionamento se já encontrou a sua alma gêmea.

Sagitário

Há sinal de muito trabalho logo cedo, mas você vai tirar de letra e a sua dedicação será notada! As estrelas avisam que você pode ganhar uma grana a mais, embora tenha que ralar em dobro. Aproveite as good vibes para resolver algumas tarefas que vinha adiando em casa. Talvez a família precise da sua ajuda, mas o pessoal também vai dar uma mãozinha se você estiver com problemas. Há chance de se envolver com alguém próximo, mas a rotina pode ser um desafio e tanto na paquera. Alguém do passado pode reaparecer de repente e balançar o seu coração. No romance, mostre seu apoio ao mozão e não deixe a mesmice do dia a dia atrapalhar.

