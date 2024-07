Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (10), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Nesta quarta, seu lado aventureiro segue a todo vapor graças às energias enviadas pela Lua e você começa o dia com muito pique. Mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa no final da manhã, por isso, use a disciplina do seu signo para manter o foco nas tarefas e deixar tudo em dia até o final do expediente. A saúde também pede alguns cuidados e vale queimar o excesso de energia praticando exercícios físicos, especialmente se for ao ar livre. Você tem tudo para curtir os momentos a dois com leveza e bom humor, então aproveite para sair da rotina e tentar algo diferente. Paquera nas redes sociais ou com alguém de outra cidade tem boas chances de emplacar.

Aquário

Pode se preparar para lidar com algumas mudanças e imprevistos nesta manhã, Aquário. A Lua troca farpas com Júpiter e avisa que nem todos os seus planos vão dar certo. Mas não se assuste: se for flexível, há boas chances de identificar oportunidades incríveis que vão cruzar o seu caminho mais tarde! No trabalho, você pode surpreender com sua astúcia se prestar atenção ao seu sexto sentido. Os relacionamentos, inclusive com o mozão, pedem um pouco de cautela porque as brigas podem pipocar pela manhã. Ainda bem que a paixão dá as caras mais tarde e ajuda a fazer as pazes! Um certo ar de mistério anima a conquista e você pode seduzir geral sem fazer esforço.

Peixes

Tudo indica que os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção hoje, mas também há sinal de tretas com o pessoal de casa na parte da manhã. Seu desafio é direcionar essa energia toda para algo produtivo à tarde, seja iniciando uma sociedade, uma parceria ou começando um projeto em equipe no serviço. Se não der pra driblar as brigas com a família logo cedo, o jeito é usar a diplomacia pra garantir um astral mais leve à noite. A vida a dois estará no centro das suas atenções e os momentos com o par têm tudo para serem perfeitos, desde que controlem o ciúme. Se tem um ficante ou está de rolo com o crush, esse lance pode evoluir pra compromisso.

Áries

O trabalho vai exigir boa parte do seu foco nesta quarta, mas também há sinal de desafios e perrengues pela frente. Bote as mãos na massa logo cedo para adiantar o que for possível e dar conta do serviço de rotina, Áries. Mas Lua e Júpiter se desentendem pela manhã e há risco de perder informação importante pelo caminho se não tiver cautela. Conversinhas e fofocas talvez atrapalhem seu desempenho. A saúde também precisa de uma atenção extra. Aos poucos, as coisas entram nos eixos e tudo se acerta, mas o romance segue meio sem sal. A paquera talvez não role com a velocidade que estava querendo, embora possa até flertar durante o trabalho.

Touro

Nesta quarta, a Lua segue em seu paraíso destacando seu charme, Touro. Você também conta com uma dose extra de sorte à tarde e pode aproveitar as good vibes pra fazer uma fezinha, comprar uma rifa, entrar no bolão da empresa, etc..Foque nas tarefas que exigem criatividade, contato com pessoas, novas ideias ou vendas. Mas nem tudo é perfeito e o seu dinheiro pede cuidado redobrado pela manhã: nada de sair comprando tudo o que vê pela frente, tá? Tudo indica que você vai se sair muito bem na conquista e pode se animar com a chegada de novos contatinhos. A dois, podem curtir momentos doces e muito românticos, mesmo que seja em casa.

Gêmeos

Logo cedo, fica mais fácil resolver assuntos domésticos ou que precisam da cooperação da família. Depois, talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto você gostaria, mas se você redobrar o esforço e colocar todo o seu foco em cuidar das tarefas de rotina no serviço, vai dar conta de qualquer desafio, geminilover. Quem trabalha em casa ou com a família pode passar por altos e baixos pela manhã, mas tem tudo para se surpreender com o tanto que o serviço deve render à tarde. Curtir seu canto será uma ótima pedida se já encontrou o amor da sua vida. A conquista anda meio devagar, mas um amor das antigas pode cruzar seu caminho. Só veja lá se vale a pena, tá?

Câncer

Nesta quarta, a comunicação segue em alta, por isso, aposte na diplomacia para escolher bem as palavras e convencer os outros. No trabalho, fica mais fácil se expressar, ampliar os contatos, conhecer gente bem colocada, enviar e–mails. Pena que nem tudo é perfeito e há risco de mal–entendido ou fofocas na parte da manhã, Câncer. Se quiser evitar problemas, fique na sua e pense dez vezes antes de se envolver em assuntos que não são da sua conta, bebê. Mas o astral melhora rapidinho e há sinal de novidades e diversão nos momentos de folga, inclusive na paquera. O diálogo com o par fica mais sincero e podem até conversar sobre um assunto delicado à noite.

Leão

A Lua avisa que tudo o que envolve dinheiro conta com boas energias hoje e você pode aproveitar essa vibe positiva para colocar as coisas em ordem nas finanças. Mantenha os pés no chão e aposte na praticidade para cuidar de qualquer imprevisto, meu cristalzinho. E como o dinheiro não vai cair do céu, a dica é se fingir de doido e sair andando se alguém pedir uma grana emprestada na parte da manhã. Se quiser dar uma ajuda, vá em frente, mas saiba que o risco de prejú é real oficial. Nos assuntos do coração, a possessividade dá as cartas tanto na paquera quanto em uma relação mais estável. É melhor controlar o ciúme se quiser blindar o romance.

Virgem

Você começa o dia com as boas energias enviadas pela Lua, que reforça seu pique e traz mais disposição para correr atrás dos seus interesses. Mas nem tudo é perfeito e, em alguns momentos, o seu desafio será superar as críticas e chegar a um acordo com os outros, especialmente no trabalho. Não adianta bater o pé e querer que tudo seja do seu jeito! Ainda bem que as coisas melhoram à tarde e você vai ter tempo de finalizar as tarefas, voltar às boas se brigou com alguém... Confie no seu charme se já tem um alvo em vista e dê o primeiro passo pra fisgar de vez o contatinho. Nos momentos a dois, seu jeito autêntico tem tudo para fazer sucesso.

Libra

Com a Lua ainda infernizando seu signo e trocando farpas com Júpiter na parte da manhã, você começa o dia sonhando com paz e sossego, querendo só ficar de boa no seu canto, sem compromissos e obrigações. Mas como não dá pra deixar de lado o serviço, o jeito é cuidar de algumas tarefas no seu ritmo para não se sobrecarregar. Cuidado para não ser otimista demais e acabar assumindo mais compromissos do que consegue dar conta. Um astral de mistério apimenta a paquera, mas ouça seu sexto sentido para fugir de ciladas. A distância, seja física ou emocional, pode incomodar. Se tem alguém, aproveite para curtir um programa mais sossegado.



Escorpião

Seu lado sonhador vai se destacar nesta quarta e você pode encontrar soluções criativas e diferentonas para lidar com aqueles problemas ou obrigações do dia a dia, Escorpião. Pode ser mais complicado aplicar isso no trabalho pela manhã, mas depois o astral melhora e tudo entra nos eixos. As amizades contam com excelentes vibes e o desejo de reunir os amigos tem tudo pra animar a sua noite. Mas, pela manhã, é melhor ficar longe das redes sociais pra não se envolver em briga ou confusão. A sintonia no romance melhora mais tarde, especialmente se vocês dois tiverem muito em comum. Você pode se envolver com alguém próximo e viver uma amizade colorida hoje.

Sagitário

Se depender da Lua, você vai correr atrás de projetos ambiciosos, que podem dar um empurrão e tanto na sua vida profissional. Na parte da manhã, talvez seja necessário um empenho extra para deixar as coisas em ordem, botar o serviço em dia, ajustar seus planos. É que há risco de perrengues envolvendo a chefia, atritos com colegas e muita concorrência tentando levar a melhor em cima de você, Sagita. Ainda bem que astral melhora rapidinho e você tem tudo para brilhar até o final desta quarta. Se já tem compromisso, tente relaxar e deixar as coisas correrem sem tantas cobranças, minha consagrada. Sua popularidade promete esquentar as coisas na conquista.

