HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 10/3/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

O astral será perfeito para você cuidar de tudo o que estava pendente logo cedo, encerrar um ciclo e iniciar algo novo. Você pode rever alguns planos que envolvem a família e até fazer alguns ajustes, já que conta com ótimas energias nesse setor, Caprica. Uma mudança nos seus hábitos pode render elogios, então cuide melhor do seu corpo. Tá na pista? O seu jeito sensual faz toda a diferença na conquista e alguém do passado pode reaparecer quando menos espera. A dois, a paixão também fica mais forte.

Aquário

Os relacionamentos contam com boas energias e você pode fazer alguns contatos interessantes para a vida profissional nesta segunda. Parceria ou sociedade também conta com vibes maravilindas, mesmo que seja apenas para se unir a colegas que têm os mesmos objetivos que você. À noite, o romantismo está no ar e pode esperar momentos deliciosos com quem ama. Mas se ainda está no time dos solteiros, a paquera promete novidades e você pode cair de amores por alguém que conheceu há pouco tempo.

Peixes

O céu avisa que você começa a semana com muito foco para se concentrar no trabalho. Tudo indica que deve chover serviço no seu colo e isso pode ocupar a maior parte da sua atenção, mas também há sinal de melhoras nas finanças. Pode preparar o bolso para colher os frutos do seu esforço, meu cristalzinho. A saúde pode se beneficiar com alguns ajustes na rotina. Por outro lado, o amor corre o risco de ficar em segundo plano. Vai ser preciso um esforço extra para manter a vida amorosa longe da rotina.

Áries

A segunda promete vibes maravigolds e surpresas pela frente. Seu charme está no modo turbo, Áries, e não será difícil encantar e influenciar os outros, e isso também vale para o trabalho. A sorte vai bater à sua porta e vale a pena fazer uma fezinha! As estrelas avisam que você não terá dificuldade pra envolver seu alvo ou conquistar novos contatinhos. Você pode até se apaixonar à primeira vista, bebê! O romance conta com ótimas energias e o diálogo ajuda a deixar tudo ainda melhor.

Touro

Segundou, Touro, e você já começa a semana com mais responsabilidade para encarar as tarefas logo cedo. Quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar, ou em uma empresa familiar tem tudo para brilhar sem fazer esforço. À noite, reserve tempo para curtir a família e o seu canto. Se está no time dos solteiros, alguém de casa pode dar uma mãozinha e apresentar um crush interessante. Programa caseiro e ciúme sob controle são a chave para curtir bons momentos com a pessoa amada.

Gêmeos

As estrelas destacam sua habilidade de comunicação, que já é grande, e algumas atitudes simples serão suficientes para se entrosar melhor com os colegas no serviço. Aproveite para elevar o astral no ambiente de trabalho e cuidar de tarefas que envolvem criatividade. A paquera tem tudo para emplacar, especialmente se você apostar num bom papo para envolver aquele crush mais distante. Com o par, aposte no romantismo pra manter um astral leve e descontraído nos momentos a dois.

Câncer

Você começa a semana contando com vibes poderosas para dar aquela impulsionada nas finanças! Trabalho duro e tarefas de rotina estão na ordem do dia e há boas chances de fechar um negócio lucrativo, receber um pix ou até batalhar por um aumento. Seu esforço vai resultar em melhoras significativas na conta bancária. Se está na pista, pode se entediar com o ritmo mais lento, quase parando que pode atrapalhar seus planos na paquera. A dois, mostre seu carinho e controle a possessividade.

Leão

Se depender das estrelas, você começa a segunda com a corda toda! A Lua troca likes com outros astros e promete uma dose extra de energia para encarar qualquer parada. Agir em equipe é uma ótima pedida para dar conta das tarefas com mais tranquilidade. O contato com os amigos promete animar a noite. Já os assuntos amorosos seguem com um astral mais leve e você pode se divertir com quem ama. Tá na pista? Um amigo pode ser promovido para algo mais. Que tal dar uma chance?

Virgem

Você começa a semana um pouco mais reservado do que o normal, Virgem, mas pode aproveitar essa vibe para cuidar de tarefas que podem ser feitas a sós, ou que exigem concentração e foco extra. Se seguir o seu sexto sentido, pode descobrir um segredo. À noite, pode ter boas ideias envolvendo a sua vida profissional: anote tudo e coloque em prática mais tarde. Um contatinho misterioso ou um lance escondido pode fazer seu coração acelerar. No romance, a paixão cresce e ajuda a proteger a relação.

Libra

As estrelas ajudam você a agir com boa vontade e trabalhar em equipe nesta segunda, o que será importante para manter um astral descontraído no ambiente profissional. O céu também promete melhorar o contato com as pessoas em geral, especialmente as amizades. No romance, valorize o companheirismo e mostre seu lado mais romântico, assim os momentos a dois ficam ainda melhores. A paquera pede jogo de cintura e as suas chances de se dar bem serão melhores se a galera der uma mãozinha.

Escorpião

A Lua troca likes com Mercúrio e Vênus nesta segunda e garante que o seu foco no trabalho pode surpreender, Escorpião! É hora de fazer planos a longo prazo, tomar iniciativas para subir na carreira e cultivar contatos importantes, inclusive nos bastidores. À noite, Lua e Júpiter avisam que você e o par podem se entender melhor, além de enviarem ótimas energias para esquentar a intimidade. Os astros também dão uma força para os seus planos na conquista, por isso, aproveite para movimentar os contatinhos e mostre seu lado mais sensual.

Sagitário

Segundou, bebê, e seu lado empolgado e otimista fica mais evidente hoje. Você vai esbanjar disposição para encarar uma semana agitada e cheia de compromissos! Trabalhos em equipe, ou que envolvem a colaboração de outras pessoas, prometem deslanchar melhor agora. À noite, o romance conta com a proteção das estrelas e os momentos a dois ficam mais descontraídos. Na paquera, a dica é investir no bom humor para seduzir e encantar, porque nem a distância será um problema para engatar um namoro.

