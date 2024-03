HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 11/03/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Seu jeito estará mais receptivo, descontraído e comunicativo, Caprica, sinal de que você já começa a semana se entrosando bem com todo mundo e esbanjará habilidade para convencer os outros, seja na vida pessoal ou profissional. Vai se destacar em atividades junto ao publico e o recado é de Vênus, que empodera sua criatividade e também dá sinal verde para suas paqueras. Se você está a fim de alguém, não perca as chances de falar do que sente ao crush. A Lua é outra que traz good vibes hoje e promete favorecer seus interesses domésticos e familiares. O momento é oportuno para resolver uma porção de coisas em casa e os parentes vão dar todo apoio. No romance, o clima é de harmonia, diálogo e cumplicidade com o xodó.

Aquário

Grandes novidades marcam presença nesta segundona e a principal vem de Vênus, que passa a agir em sua Casa da Fortuna. A partir de hoje, o astro do amor e do dinheiro vai mandar muitas vibes para as suas finanças e garante que você pode encher o bolso, ainda mais se apostar em suas habilidades e ideias criativas. Não pense duas vezes para investir seus talentos em projetos com potencial de lucro, pois pode tirar a barriga da miséria. Na paquera, vai querer certezas e não se contentará com promessas vagas na pista. Seu jeito tende a ficar mais apegado e o ciúme pode se manifestar, mas a Lua vai equilibrar a balança e revela que você pode resolver qualquer picuinha com o love através do diálogo.

Peixes

Quer segundar com notícia boa, meu cristalzinho? Então toma e se esbalda! Hoje a Lua manda vibes estimulantes para as suas finanças e revela que você pode sair no lucro. Mas as maiores surpresas chegam de Vênus, que ingressa em seu signo, trazendo energias generosas para vários assuntos da sua vida. Além de realçar seu jeitinho amável, carinhoso e sensível, o astro vai afiar seus talentos, sua intuição e criatividade, sinal de que você contará com ingredientes infalíveis para lacrar e arrasar em tudo o que fizer. Com tantos trunfos a seu favor, deve brilhar e se destacar no trabalho, agora, o setor mais privilegiado será o amoroso. Seus encantos vão ficar irresistíveis e você vai deixar o crush ou o xodozinho aos seus pés!

Áries

A semana começa redondinha para o seu lado, arianjo, e quem espalha good vibes é a Lua, que brilha em seu signo, trazendo mais vitalidade e determinação nesta segundona. Além de realçar sua postura dinâmica e guerreira, ela revela que você tem tudo para se dar bem ao batalhar por suas ambições, só convém controlar os ímpetos e a pressa, pois as conquistas virão no tempo certo. Nos assuntos do coração, seu carisma fica no modo arrasane e vai ser fácil atrair quem deseja: paixões intensas podem brotar. Já à noite, Vênus muda para o seu inferno astral e alerta que instabilidades não estão descartadas, sobretudo na vida a dois. A recomendação é reforçar o diálogo e os laços de confiança com o xodó.

Touro

Segundou, mas o seu astral pode ficar mais introvertido e desconfiado do que de costume, bebê! Foque nos seus interesses, procure cuidar dos assuntos mais urgentes e não deixe cismas e caraminholas evoluírem. Também não é um bom momento para exigir demais do seu organismo, pois seu pique tende a oscilar e a saúde pode pedir atenção. A boa notícia é que Vênus muda de cenário à noite e vira o jogo a seu favor, elevando sua energia, disposição e o que é melhor, sua autoestima. Seus encantos virão à tona e seu charme irresistível vai bombar nos contatinhos – uma amizade colorida pode decolar. Se tem um mozão, aproveite a noite para tirar o atraso e curtir o clima romântico que deve comandar a união.

Gêmeos

Se depender dos astros, você vai esbanjar vitalidade nesta segundona e terá energia de sobra para colocar seus planos e projetos em ação. O momento é top para mostrar sua capacidade de iniciativa, explorar seu jeito versátil no trabalho e agilizar seus interesses. Apoio alheio não deve faltar e tudo indica que você vai se destacar nas atividades realizadas em grupos e equipes. De quebra, ainda contará com amigos e pessoas de confiança para chegar mais perto dos seus ideais, isso sem falar que pode ter surpresinhas deliciosas na paquera. Atração por alguém de destaque deve crescer e as chances de conquista são nítidas, sobretudo à noite. Na união, há tendência de pensar mais no futuro e nos sonhos a dois.

Câncer

Semana nova começando e você está como, caranguejinha? No maior pique para alcançar suas ambições e vencer na vida! A Lua vai reforçar seu lado batalhador e revela que o período é propício para dar um gás extra no trabalho. A chefia estará de olho em seu desempenho e deve valorizar seus talentos e competências, portanto, vai à luta, minha filha! As relações pessoais e amorosas podem até ficar em segundo plano durante o dia, mas a noite vai reservar gratas surpresas e as vibes de Vênus serão a cereja do bolo. O astro vai iluminar o convívio com os parentes, amigos e o xodó, além de prometer novidades para glorificar em pé nos contatinhos. Há chance de conhecer alguém que combina em tudo contigo.

Leão

Pronta para encarar a segundona, consagrada? De acordo com a Lua você está mais do que pronta e hoje terá disposição para dar e vender! A meta é prosperar e o dia tá perfeito para começar atividades novas e diferentes que podem te levar mais longe. Seus contatos vão se expandir e há chance de receber proposta de trabalho em outra empresa ou cidade. Vênus também traz good news e deixa seu faro para negociar tinindo, além de favorecer quem lida com serviços ou produtos relacionados com artesanato, moda, roupas, beleza ou decoração. Se quer faturar mais, aproveite para pesquisar outros nichos e alternativas. Na paixão, sua sensualidade vai ficar exuberante e você pode fazer o crush ou o mozão comer na sua mão.

Virgem

Mudanças significativas podem marcar o início da sua semana e pelo visto você terá decisões importantes para tomar. A Lua deixa seu jeito mais ativo, determinado e batalhador, ainda mais ao cuidar dos interesses que envolvam grana. Você pode resolver pendências, abacaxis e assuntos complexos que se refletem em sua situação financeira. Agora, as maiores novidades de hoje quem traz é Vênus, que muda de cenário, promete realçar a sua sensibilidade e vai favorecer suas relações em geral, estimulando parcerias e conciliações. Se enfrentar alguma bagacinha com alguém, nem esquente porque logo vai entrar em acordo e voltar às boas. Na paixão, o clima ficará mais intenso e as emoções vão falar mais alto do que a razão. Intimidade mais fogosa com o love.

Libra

A segundona chega com indicações de muito trabalho, mas também de recompensas e o saldo pode ser muito positivo para quem colocar a mão na massa e mostrar dedicação. Saúde é outro tema de destaque graças às vibes de Vênus e você tem mais é fazer tudo o que pretende, já que vai contar com muita vitalidade. Seu astro regente também incentiva os cuidados com o corpo e a beleza, portanto, aproveite para dar aquela repaginada no seu visual. Por sua vez, a Lua promete animar seus contatos e relacionamentos. Sua simpatia, seu papo esperto e seus encantos serão chamarizes para atrair admiradores e ficantes, mas o coração vai pedir um lance mais sério. Se o crush quiser compromisso firme, terá mais chance com você.

Escorpião

Se tem um signo que não pode reclamar da sorte é o seu, escorpiãozinho! Vênus começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e vai mandar energias generosas para vários assuntos da sua vida, principalmente para seus contatinhos e paqueras. Se você está em busca de um novo amor, tem tudo para fisgar um peixão na pista! A Lua também vai dar um baita impulso para os seus interesses e seu desempenho no trabalho fará toda diferença. Em outras palavras, você vai começar a semana com ótimas perspectivas e pode ter ótimas novidades a respeito de dinheiro. Se já encontrou sua carametade, a vida a dois estará abastecida de sintonia e você vai se entender com o mozão até pela troca de olhares.

Sagitário

Segundou com “s” de sorte e sucesso e quem avisa é a Lua, que circula em Áries, morada do seu paraíso astral. Suas principais qualidades vão ficar cristalinas e sua estrela deve brilhar ainda mais no lado financeiro e amoroso. Se gosta de fazer uma fezinha em jogos e apostas, bora lá registrar seus palpites. Na paquera, sua seducência vai ficar poderosa e você pode ganhar o contatinho no primeiro beijo. Agora, a notícia mais importante de hoje quem traz é Vênus, que começa a brilhar no setor familiar do seu Horóscopo, realçando os laços de afeto e carinho com os parentes, as pessoas queridas e o love. Você vai mostrar o coração generoso que possui e tende a se dedicar sem pedir nada em troca.

