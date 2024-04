Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/04/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:



Capricórnio

Com sua criatividade em alta e com facilidade para se expressar, você vai tirar de letra qualquer tarefa que cair no seu colo. É um ótimo momento para resolver problemas, fechar um acordo ou trabalhar em equipe, Caprica. Pena que o clima pode ficar um pouco mais sério à tarde. Mas também trago boas notícias para as suas finanças: as chances de encher o bolso são grandes! E como dinheiro não cai do céu, bora lá fazer a sua parte e aproveitar essa vibe positiva ao máximo. A rotina pode esfriar o romance, mas um programa caseiro talvez seja uma boa ideia. Se tem um crush em vista, aproveite para se aproximar pela manhã, quando suas chances serão melhores.

Aquário

Hoje, você pode lidar com um segredo de família ou com a divisão de uma herança. No trabalho, as melhores energias vão para quem trabalha com produtos e serviços para o lar, ou está em esquema de home office. Se sonha com a casa própria, aproveite para dar o primeiro passo agora, bebê! À tarde, a Lua ilumina seu paraíso astral e você tem tudo para arrasar em tarefas que envolvam o contato com colegas ou clientes, Aquário. Vale confiar na sorte e fazer uma fezinha! As estrelas prometem movimentar os assuntos amorosos e você pode ter uma conversa sincera com o mozão sobre qualquer coisa. Você tem tudo para se destacar na conquista se usar seu charme!

Peixes

Você vai se comunicar melhor nesta quinta, Peixes, e pode usar essa vibe favorável para fazer contatos profissionais, resolver mal–entendido, apresentar novas ideias no trabalho ou agendar reuniões. A Lua destaca seu lado responsável à tarde e você não terá problema para lidar com as tarefas do dia a dia. Mas tudo indica que vai se sair melhor se puder ficar no seu canto, já que seu lado desconfiado também vai fazer hora extra. As finanças contam com energias poderosas à noite. Se está de olho em alguém, jogue seu charme na parte da manhã. Depois, pode ter notícias de um ex. Você e o mozão podem resolver qualquer coisa se conversarem numa boa.

Áries

Aproveite a manhã para resolver qualquer assunto que envolva finanças, porque as estrelas enviam ótimas energias para esse setor. E já que o dinheiro não cai do céu, o jeito é se concentrar no trabalho e batalhar se quiser encher o bolso. Se souber jogar as suas cartas e esconder seus planos, há chance de conquistar um bônus ou até uma posição melhor. Mas ainda bem que a Lua entra em Gêmeos à tarde e deixa tudo mais leve, inclusive o ambiente de trabalho! No que depender das estrelas, o astral com o mozão tem tudo para ficar melhor do que esperava. Já a paquera estará mais movimentada do que o normal: confie no seu taco e vá à luta!

Touro

Seu lado sonhador pode dar as caras logo cedo, Touro. É um ótimo momento para ampliar seus horizontes, correr atrás de um curso, arriscar um pouco mais na busca de um sonho e estabelecer objetivos ambiciosos. Mas a Lua entra em Gêmeos mais tarde e é o dinheiro que pode ocupar boa parte da sua atenção. Ainda bem que o astral será o melhor possível e você pode receber ótimas notícias na vida profissional também. A paquera tem mais chance de dar certo se adiantar os contatinhos. À noite, lance proibido pode acelerar seu coração. Se já tem compromisso, a possessividade pode incomodar e virar um problema no romance. Pegue leve.

Gêmeos

Nesta quinta, as estrelas destacam sua intuição e enviam boas energias para você descobrir quem anda mentindo ou quem não merece confiança, inclusive no trabalho. Logo cedo, cuidar das tarefas de maneira mais reservada e manter seus planos e suas ideias em segredo são boas apostas para afastar os invejosos. A Lua entra em seu signo à tarde e você pode sentir as baterias recarregadas, Gêmeos! Estudos e viagens contam com as melhores vibes. Os astros trazem mais leveza para o romance e reforçam a cumplicidade entre vocês dois. Tá na pista? Vai sobrar confiança para se aproximar daquele contatinho que despertou seu interesse.

Câncer

Aproveite a manhã para expandir seus horizontes, dar um show de criatividade, pensar fora da caixa e até descobrir novos interesses. As amizades também contam com ótimas energias e vai ser divertido manter contato com a galera que estava distante. Mas a Lua entra em seu inferno astral à tarde e você pode buscar paz e sossego, inclusive no trabalho. Fuja de atritos e tire proveito da sua intuição, que estará ainda mais afiada. A paquera tem mais chance de emplacar se você adiantar as mensagens e mostrar seu interesse logo cedo. Não fique enrolando! Você e o mozão se entendem às mil maravilhas, mas aposte em um programa mais íntimo à noite.

Leão

Você começa esta quinta com muito pique para cuidar dos assuntos profissionais e das tarefas que pintarem pela frente! Aproveite o astral favorável para batalhar por um aumento, fechar um negócio lucrativo ou tentar algo diferente na carreira. As mudanças contam com ótimas energias e pode até receber uma proposta para trocar de emprego, mesmo que não esteja procurando algo novo. E com a Lua brilhando em Gêmeos mais tarde, sua disposição para lidar com amigos e parcerias deve crescer. Há sinal de sintonia e companheirismo a dois, mas sair da rotina será importante também. Na paquera, alguém de outra cidade tem tudo para ganhar sua atenção.

Virgem

Logo cedo, aproveite para expandir seus contatos, fazer amigos e trabalhar em equipe. Você também recebe as melhores vibes para se concentrar nos estudos e encontrar novas maneiras de aprimorar seus conhecimentos. A Lua se muda para Gêmeos à tarde e vai enviar as melhores energias para a sua vida profissional, meu cristalzinho. É verdade que o trabalho também pode aumentar, mas as chances de ver o seu esforço reconhecido cresce na mesma medida. As estrelas deixam o romance um pouco mais sério, mas atiçam seu lado sedutor e seu poder de atração. Se está na pista, saiba que suas chances de conquista vão aumentar se rolar uma química com o crush.

Libra

Esta quinta começa agitada e, se depender das estrelas, promete mudanças radicais no trabalho e até nos seus cuidados com a saúde. Aproveite essa vibe para colocar em dias as tarefas que estavam acumuladas e deixar para trás hábitos antigos que não são lá muito saudáveis. Embora haja sinal de transformações no trabalho, o resultado tem tudo para se positivo. E com a entrada da Lua em Gêmeos, você terá ousadia de sobra para correr atrás dos seus sonhos, o que vale para todas as áreas! A paquera pode surpreender, ainda mais se anda de olho em um contatinho que mora longe. Bom humor e descontração animam os momentos a dois, que ganha uma dose extra de romantismo.

Escorpião

Tire proveito da sua habilidade para lidar com as pessoas logo cedo, Escorpião. Aproveite as good vibes para melhorar o ambiente com os colegas e para trabalhar em equipe. Também é um ótimo momento para trocar ideias com colegas e clientes, marcar reunião ou lidar com assuntos que pedem o envolvimento de outras pessoas. Mas a Lua se muda para Gêmeos mais tarde e você pode ter algumas surpresas pelo caminho. Ainda bem que elas têm tudo para serem favoráveis aos seus interesses! A atração física vai dar as cartas na paquera e você pode fazer sucesso sem se esforçar! O desejo também cresce na vida a dois e o par que lute pra acompanhar o seu pique.

Sagitário

Tudo indica que você começa esta quinta mais focado no trabalho, Sagita. Pode até resolver as tarefas que estavam acumuladas em casa, mas vai depender diretamente do seu esforço, tá? Evite se distrair e mantenha o foco no serviço, por mais que a rotina incomode. É que o astral logo melhora e os colegas podem dar uma mãozinha se estiver precisando. Invista no diálogo e reforce os laços com quem é importante para você. O desejo de ficar perto de quem gosta garante que você e o mozão não terão qualquer problema para blindar o relacionamento hoje. Você pode se surpreender se está só porque pode se deparar com uma fila enorme de pretendentes à noite.

