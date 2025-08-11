Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/8/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

Segundou, Caprica, e Vênus entra em Escorpião nesta madrugada, protegendo seus sonhos e melhorando a convivência com os amigos. O trabalho deve ocupar a maior parte da sua atenção e você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas de rotina. Com dedicação e esforço, você vai chegar longe, um passo de cada vez. Mas vale ter atenção redobrada nas comunicações, seja pessoalmente, por telefone ou internet. Também vale a pena cuidar melhor da saúde, tá? Os amigos podem desempenhar um papel importante na conquista. Já o romance pede alguns sacrifícios. Tente colocar os interesses do mozão em primeiro lugar e valorize os pontos em comum.

Aquário

A chegada de Vênus no ponto mais alto do seu Horóscopo promete as melhores energias para você dar um gás na vida profissional. Por outro lado, a Lua manda as melhores energias para fazer contato com clientes, amigos ou colegas, além de destacar seu carisma. Aproveite que a sorte estará ao seu lado para participar de sorteio, rifa ou fazer uma fezinha. No final da manhã, porém, é melhor redobrar a atenção com as finanças e não sair por aí gastando sem pensar. As estrelas avisam que seu charme vai estar um arraso e você tem tudo para brilhar na paquera! O romantismo também se destaca e ajuda a fortalecer ainda mais os laços com o mozão.

Peixes

Com Vênus estimulando os estudos e protegendo as viagens, tudo o que sair da rotina hoje conta com a proteção do astro. Assuntos ligados à família ou ao lar também ganham destaque. Bom dia para quem trabalha com home office ou serviço ligado a produtos para o lar. Só vale ter cuidado extra no convívio com o pessoal de casa, que pode azedar: uma discussão não está descartada. Mas logo o astral melhora e pode ser divertido fazer um programa caseiro, reunir a família e relembrar os bons momentos. Há sinal de tranquilidade no romance, embora você possa se mostrar mais possessivo. Já a paquera fica movimentada e pode embarcar numa aventura.

Áries

Segundou, Áries, e você tem tudo para fazer contatos proveitosos hoje, especialmente no trabalho. Aproveite as energias favoráveis para adiantar uma reunião ou deslocamento, porque vai ficar mais complicado concentrar a atenção nas tarefas depois do almoço. Ainda bem que as estrelas darão um empurrãozinho para você deixar em ordem alguns assuntos importantes ainda hoje. Depois, vai sobrar pique para curtir com os amigos. Vênus ressalta seu poder de sedução e deve animar as coisas na conquista. Há chance de se apaixonar à primeira vista se está só! Declaração de amor, sua ou do mozão, além de puro desejo ajudam a esquentar o romance.

Touro

Vênus brilha em Escorpião nesta madrugada, sinalizando que a semana começa com os relacionamentos em geral pra lá de protegidos. No trabalho, sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta e pode se dar bem investindo em algo mais sólido, negociando descontos ou descobrindo novas oportunidades de negócios. Mas ouça o lado cauteloso do seu signo para não ter gastos extras nem prejuízo ao misturar amizade e dinheiro. Você terá que manter os pés no chão. Ainda assim, há chance de fechar o dia no lucro, viu? Explore seu charme na paquera, mas baixe um pouco as expectativas também. A vida amorosa fica pra lá de protegida, apesar do ciúme.

Gêmeos

Vênus envia as melhores energias para você focar no trabalho logo cedo, Gêmeos, e vai sobrar pique para cuidar dos seus interesses. Tudo o que depende apenas da sua iniciativa tem mais chance de dar certo. A Lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades, mas aproveite essa vibe positiva da manhã e adiante o que for possível. É que, depois do almoço, há risco de se envolver em mil atividades ao mesmo tempo. Também pode encarar críticas e cobranças pela frente, inclusive da chefia. Bate na madeira! Mas a paquera tem tudo para ser um sucesso, mesmo que seja algo passageiro. Pegue leve nas críticas e o romance vai sair ganhando com seu bom humor!

Câncer

Segundou, bebê, e Vênus desembarca em seu paraíso astral nesta madrugada, trazendo mais sorte para os seus interesses, inclusive nas finanças. Mas você vai se sair melhor se ficar na sua e evitar atitudes impulsivas hoje. A boa notícia é que sua intuição está a mil e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. À tarde, viagem ou estudo pede um pouco mais de cuidado porque há sinal de imprevistos pelo caminho. Mas as coisas logo melhoram e uma ideia bacana pode emplacar. Anote tudo para analisar mais tarde! Há chance de se envolver em um romance quando menos espera! Já com o mozão, a química entre vocês aumenta, assim como o romantismo.

Leão

Com Vênus de mudança para Escorpião, você começa a semana um pouco mais apegado à família, Leão. Seu lado sonhador está destacado e as estrelas prometem muitas novidade. Vai ser divertido trocar ideia com as pessoas próximas, mas não perca o foco nas tarefas. As amizades podem trazer dor de cabeça no final da manhã, mas você tem tudo para contornar o momento tenso e voltar às boas com o pessoal. Ainda bem, porque as estrelas avisam que a turma deve influenciar na sua vida amorosa, mesmo que seja apenas ajudando na paquera. Tudo indica que a sintonia entre você e o mozão segue em alta. É um bom momento para fortalecer a relação.

Virgem

Segundou, bebê, e Vênus destaca seu lado mais comunicativo e descolado a partir de hoje. Mas todo o seu foco estará voltado para a vida profissional, então aproveite para melhorar a convivência com os colegas. As estrelas vão favorecer contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Traçar planos mais ambiciosos ajuda na hora de perseguir o sucesso, embora agir em equipe não será o seu forte no final da manhã. Cuidado com gente querendo te passar para trás. Se está com o coração vago, vale investir no visual e caprichar no papo. Aliás, uma boa conversa com que ama também vai deixa a vida a dois mais animada.

Libra

Se depender de Vênus, você começa a semana com pique redobrado para encher o bolso e melhorar as finanças. As estrelas avisam que fica mais fácil sair da rotina e até planejar uma viagem, Libra. Cortesia da Lua, que traz à tona seu lado aventureiro e sociável. Mas cuide das obrigações primeiro e deixe a diversão para os momentos de folga porque será um desafio manter o foco no trabalho se continuar se distraindo com qualquer coisinha depois do almoço. À noite, prepare seu coração porque pode pintar um contatinho de outra cidade no seu caminho. Que tal conversar com seus alvos nas redes sociais? Há sinal de diversão e bom humor nos momentos com o mozão.

Escorpião

Segundou, meu cristalzinho, e Vênus desembarca em seu signo nesta madrugada, favorecendo seus interesses e ressaltando seus pontos fortes. A Lua sinaliza boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma fase com expectativas melhores, inclusive na vida profissional. Aproveite o momento para se desapegar de tudo o que anda atrapalhando, sejam relacionamentos ou objetos. À tarde, porém, vale controlar melhor seus impulsos porque pode se envolver em uma briga com alguém mais jovem, ou até com o par. Para voltar às boas no romance, a dica é apostar na sensualidade! Vale usar as mesmas armas para se dar bem na conquista, além de dar o primeiro passo.

Sagitário

Vênus passa a infernizar seu astral a partir de agora e pode trazer algumas reflexões sobre os últimos tempos, especialmente nos assuntos do coração. Ainda bem que os relacionamentos contam com as melhores vibes e você estará mais sociável do que o normal, o que ajuda a se entrosar melhor com os colegas. É hora de prestar atenção às ideias novas que os outros trazem e não perder o foco nos seus objetivos. Mas a família pode fazer cobranças e dar palpite na sua vida amorosa. A vida a dois vai contar com a proteção das estrelas, especialmente se você redobrar a confiança e controlar o ciúme. Um lance recente tem boas chances de ficar sério.

