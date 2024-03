HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 12/03/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Hoje as atenções se voltam para os assuntos domésticos e você pode ter uma porção de coisas para resolver em seu cantinho, mas fica tranquila, minha consagrada! Embora precise administrar bem seu tempo para dar conta das demandas no lar e no trabalho, nenhuma bagacinha deve atrapalhar e as estrelas garantem que tudo vai dar certo. Aliás, há chance de encher o bolso já nas primeiras horas da manhã e você pode sair no lucro com encomendas, atividades caseiras ou serviços que sabe fazer e domina bem. O dia seguirá com boas energias, mas as melhores vão chegar à noite, quando a Lua ingressará em seu paraíso. Gratas surpresas devem surgir nas paqueras e tudo indica que seu sucesso será absoluto na pista.

Aquário

Se espera um dia produtivo, animado e positivo, acertou em cheio, meu cristalzinho! Tô vendo que tudo deve fluir de acordo com as suas expectativas nesta terça e o astral será dos mais movimentados, do jeito que gosta. Sua inteligência, boa lábia e agilidade vão se destacar no trabalho e você deve mandar muito bem em contatos e conversas com colegas, chefes ou clientes. O cenário fica topzera nas relações em geral e as amizades também vão ganhar poderosos estímulos, agora, é na paixão que as vibes mais estimulantes estarão ativas e pode dar match com alguém especial no primeiro encontro. Já no período da noite, pode sentir mais vontade de curtir seu canto, sua família e o xodozinho, se tem um mozão.

Peixes

A intuição pisciana vem do berço e hoje esse seu dom estará tinindo, especialmente para lidar com dinheiro. O período da manhã vai reunir ótimas oportunidades para você ampliar seus ganhos, só que a recomendação é agir na surdina e não abrir o jogo com ninguém, portanto, evite comentar com os outros a respeito dos seus planos e estratégias – o segredo é a alma dos bons negócios! Na parte da tarde, tudo indica que seus esforços serão recompensados e você pode atrair mais estabilidade no emprego. Já nos assuntos do coração, as melhores vibes estarão ativas à noite e será o momento ideal para se aproximar de quem deseja conquistar. O astral vai ficar blindado e protegido na paquera e no romance.

Áries

A Lua segue em sua companhia na maior parte do dia e abre a manhã em sintonia com Marte, anunciando um período topzera para agilizar seus planos. A garra, iniciativa e determinação do seu signo estarão na melhor forma nesta terça e você pode alcançar objetivos importantes. O melhor é que contará com aliados e incentivadores para chegar aonde quer e os amigos serão os primeiros a somar forças contigo. Aliás, as amizades terão papel de destaque até em suas paqueras e alguém da turma pode apresentar um crush especial. Sua vida social fica animada e os contatinhos vão render alegrias, só não espere muito na pista à noite. Mas o romance recebe boas vibes e não vão faltar carinho e chamego com o xodó.

Touro

Hoje você pode sentir mais vontade de ficar na sua, minha consagrada, e desejará fazer as coisas sem dar satisfação a ninguém. Errada não tá e tudo indica que vai mesmo render muito mais em atividades individuais e isoladas, longe de burburinhos e palpites. Autonomia e independência terão mais importância, mas se trabalha sob as ordens de alguém, valerá atender as demandas da chefia o quanto antes. Sua presteza e agilidade podem ser as senhas para uma promoção e, por consequência, melhorias no salário. Nos assuntos do coração, surpresas incríveis estão previstas à noite, quando a Lua entra em seu signo e troca likes com Vênus. O sucesso será pleno na paquera, no romance e seus sonhos de amor podem virar realidade.

Gêmeos

O sinal estará verdinho para os geminianjos ousarem mais nesta terça e o período deve ser dos mais produtivos. Esbanjando versatilidade, dinamismo e energia, você pode ter um dia de grandes realizações e acelerar o passo em direção aos seus objetivos. Boas novidades estão previstas com pessoas e assuntos diferentes na parte da manhã e mudanças positivas podem marcar presença, inclusive na vida profissional. Cursos, treinamentos e workshops vão abrir os seus caminhos e indicações quentes sobre vaga ou estágio podem surgir, caso esteja atrás de emprego. No lado amoroso, seus ideais afetivos estarão protegidos e não vai faltar sintonia com o love. Os contatinhos ficam favorecidos e gratas surpresas podem rolar. Já à noite, os astros recomendam a agir com mais sutileza e discrição.

Câncer

A Lua segue ativa no ponto mais alto do seu Horóscopo e troca vibes positivas com Marte logo cedo, dando um baita incentivo para você lacrar e lucrar, bebê! O momento é perfeito para pegar firme no trabalho, correr atrás das suas metas e impulsionar seus projetos profissionais. Negociações sobre melhorias, benefícios ou aumento salarial estarão favorecidas no período da manhã e há chance de materializar conquistas importantes nas finanças. Os interesses amorosos podem até ficar um pouco de lado durante o dia, mas o astral muda geral à noite. Grandes novidades estão previstas e o coração pode disparar por alguém que conhece e admira. O lance tem tudo para virar um romance de futuro. Clima de pura sintonia com o xodó.

Leão

Você vai começar o dia com excelentes estímulos e tem tudo para realizar as mudanças com as quais vem sonhando na sua vida. O bom é que não estará sozinha nessa jornada, minha consagrada, já que poderá contar com as pessoas queridas para o que precisar. Ajuda alheia não deve faltar para impulsionar seus planos e a rede de apoio também vai funcionar no trabalho. O período da manhã será propício para somar forças e batalhar por benefícios em comum com os colegas. Na paixão, o cenário fica perfeito para encontrar sua alma gêmea, mas o astral vai ganhar outros contornos à noite e ficará mais favorável para quem já tem uma relação firme. Os momentos de intimidade com o love serão a cereja do bolo.

Virgem

Se depender das estrelas, você já vai começar o dia com todo pique e terá vitalidade de sobra para agilizar seus interesses, principalmente no trabalho e no lado financeiro. Lua e Marte garantem que sua disposição fica tinindo no período da manhã e nenhum desafio vai abalar seu desejo de vencer e prosperar. Aproveite o bom momento para colocar tudo em ordem no serviço e leve a sério suas impressões, pois pode faturar dobrado se seguir sua intuição. A saúde também fica protegida e um probleminha que vinha incomodando deve ser superado. À noite, ótimas novidades podem surgir para quem está na pista e as chances de engatar namoro firme ficarão cristalinas. No romance, as afinidades com o xodó vão se fortalecer.

Libra

Hoje você vai provar porque seu signo é considerado especialista na arte de se relacionar. Os astros tão tudo mancomunado para te favorecer e o dia deve ser de grande harmonia com quem convive e trabalha. Logo no começo da manhã, Lua e Marte deixam seu carisma, disposição e sua criatividade no modo arrasane, indicando sucesso em suas parcerias, iniciativas e nas atividades que realizar. Você saberá atrair, agradar e convencer as pessoas com facilidade e seus interesses devem caminhar do jeito que espera, agora, é no amor que a sua estrela mais vai brilhar. Uma paixão intensa pode brotar e o contatinho não vai pensar duas vezes para propor algo mais sério. Com o momozin, não faltarão alegrias, sedução e cumplicidade

Escorpião

Preparada para focar nos deveres e ralar no serviço, minha consagrada? De acordo com os astros essa é a tendência para hoje, só que eles também revelam que os resultados serão positivos e quem der duro pode tirar a barriga da miséria. Aproveite as boas vibes para se dedicar aos seus interesses profissionais e mostrar do que é capaz, pois o retorno é liquido e certo. Trabalho será a prioridade, mas você pode resolver muitas coisas na parte da manhã, inclusive assuntos pendentes que também influenciam parentes e pessoas próximas. À noite, o clima vai ficar perfeito sem defeitos no departamento amoroso e será o melhor período para definir o lance com o crush – vem namoro firme por aí! União repleta de harmonia.



Sagitário

O astral segue maravigold nesta terça e você tem razões de sobra para glorificar em pé! Seus talentos e habilidades estarão no modo turbo e vão agir em favor do seu progresso no trabalho. No período da manhã, sua estrela vai brilhar em reuniões, conversas e serviços em contato direto com o público. Se tem algum assunto mais complexo ou complicado que precisa tratar, não perca tempo e corre logo pra resolver, pois vai se sair muito bem. O dia também promete ser espetacular na paquera e o número de admiradores pode triplicar o celular deve bombar de notificação. Por outro lado, um clima de maior tranquilidade vai comandar a noite e o período será mais indicado para quem vive um romance estável.

