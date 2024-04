Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/04/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:

Capricórnio

Com o foco todo voltado para o trabalho, você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas de rotina. Com dedicação e esforço, você vai chegar longe, Caprica, um passo de cada vez. Aproveite para resolver assuntos ligados à família ou à sua casa pela manhã. É que o astral muda à tarde e pode rolar dificuldade nas comunicações, seja pessoalmente, por telefone ou internet. Também vale a pena cuidar melhor da saúde e fazer algumas mudanças aqui e ali, assim o seu corpo sai ganhando no final. Com tanta coisa acontecendo, a conquista pode ficar em segundo plano. Talvez seja preciso colocar os interesses do mozão em primeiro lugar de vez em quando.

Aquário

Nesta sexta, a Lua manda as melhores energias para você fazer contato com clientes, amigos ou colegas, meu cristalzinho. Tire proveito dessas energias para destacar seu carisma, melhorar a convivência com os filhos, as crianças ou os mais jovens de maneira geral hoje. Tudo o que envolva comunicação também se desenrola melhor pela manhã. À tarde, cuidado com as finanças! O risco de sair por aí gastando sem pensar não será pequeno. As estrelas avisam que você tem tudo para se destacar na conquista à noite! O romantismo também se destaca e ajuda a fortalecer ainda mais o relacionamento com o par. Só mantenha a possessividade sob controle à tarde.

Peixes

Você poderá reconhecer a possibilidade de fontes de renda mais seguras e estáveis e até mesmo firmar acordos mais vantajosos. Isso acontece principalmente pelo bom aspecto de Lua e Vênus, envolvendo sua casa de finanças e a casa de segurança e estabilidade. Porém será fundamental ter um pouco mais de cuidado com a impulsividade e confiança, analise melhor as informações e faça apontamentos antes de assinar, assim evitará surpresas.

Áries

A semana está acabando, bebê, mas você pode aproveitar a sexta para fazer contatos proveitosos hoje, especialmente no trabalho. Aproveite as energias favoráveis da manhã para adiantar uma reunião ou deslocamento, porque vai ficar mais complicado concentrar a atenção nas tarefas à tarde.E com esse astral mais pesado, vale medir bem as palavras porque fofoca e mal–entendidos podem acontecer quando menos espera, Áries. Se quiser animar as coisas na conquista, é melhor agilizar os contatos pela manhã. Depois, abra o olho porque o golpe tá aí! Uma mensagem carinhosa logo cedo ajuda a esquentar o romance, mas cuidado para não falar demais à noite.

Touro

Sextou, Touro, e a sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta hoje. É um bom momento para investir em algo mais sólido, negociar descontos ou encontrar novas oportunidades de negócios. Só mantenha o seu sucesso em segredo por enquanto, para não dar mole para os invejosos de plantão, ok? À tarde, há risco de ter gastos extras e prejuízo. Você terá que manter os pés no chão e fugir de oportunidades irresistíveis ou daquela liquidação maravilhosa pra não estourar o cartão de crédito. Explore seu charme na paquera porque a conquista depende apenas do seu esforço. A vida amorosa fica mais sólida, mas pegue leve com o ciúme.

Gêmeos

Hoje, vai sobrar energia para cuidar dos seus interesses e a dica das estrelas é priorizar tudo o que depende apenas da sua iniciativa para dar certo, Gêmeos. A Lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades, mas aproveite essa vibe positiva da manhã e adiante o que for possível. É que, à tarde, o astral vai fechar e há sinal de críticas e cobranças pela frente, inclusive da chefia. Bate na madeira! Não é o melhor momento para dizer tudo o que pensa a alguém mais velho ou conservador se quiser manter a paz. Os amigos podem dar uma mãozinha na conquista. Pegue leve nas críticas e tente manter um clima mais leve para não brigar tanto com o mozão.

Câncer

Sextou, Câncer, mas a Lua pede alguns cuidados básicos hoje. A boa notícia é que sua intuição vai fazer hora extra logo cedo e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. À tarde, você vai se sair melhor se ficar na sua e evitar atitudes impulsivas. Viagem ou estudo pede um pouco mais de atenção porque há sinal de imprevistos pelo caminho. Se tiver que tomar decisões importantes à tarde, pese bem os prós e contras e não faça nada no calor do momento. Se está vivendo um romance proibido, tente manter essa história escondida o máximo de tempo possível. A distância pode atrapalhar a paquera. Já com o mozão, manter o bom humor pode ser tarefa impossível.

Leão

As estrelas prometem estimular seu lado sonhador nesta sexta, meu cristalzinho. A manhã pode trazer muitas novidades e vai ser divertido trocar ideia com as pessoas próximas, ou planejar uma viagem com os amigos. Só não perca o foco nas tarefas e tente adiantar tudo o que for possível porque o clima pode pesar à tarde. As tarefas feitas em grupo podem trazer dor de cabeça à tarde, então não confie demais nos outros e confira se cada um fez a sua parte. À noite, os amigos podem desempenhar um papel importante na paquera e até fazer a ponte para apresentar um novo contatinho. Tudo indica que a sintonia entre você e o mozão segue em alta.

Virgem

Logo cedo, todo o seu foco estará voltado para a vida profissional, Virgem. As estrelas vão favorecer mudanças importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Traçar planos mais ambiciosos ajuda na hora de perseguir o sucesso, mas vale fazer novos contatos e checar as vagas que estão surgindo na sua área também. À tarde, não será tão fácil lidar com colegas e pessoas próximas, então evite agir em equipe. Cuidado com gente querendo te passar para trás. Mas o astral melhora à noite e, se está em busca de um novo amor, vale investir no visual e usar todo o seu charme. Um cuidado extra na produção também vai deixar o mozão caidinho.

Libra

Sextou, Libra, e você começa o dia com vontade de sair da rotina! Se está planejando uma viagem, melhor cuidar dos detalhes na parte da manhã, quando seu lado aventureiro e sociável estará em alta. Também vale cuidar das obrigações primeiro e adiantar tudo o que for importante porque, à tarde, seu maior desafio será manter o foco no trabalho. Cuidado para não se distrair com qualquer coisinha nem abusar do otimismo, prometendo mais do que consegue entregar, tá? Cuide da saúde e fuja de excessos. Ainda bem que o astral melhora à noite e pode pintar um contatinho de outra cidade no seu caminho. Há sinal de diversão e bom humor ao lado do mozão.

Escorpião

Sextou, meu cristalzinho, e os astros garantem boas chances de encerrar um ciclo nesta manhã. Aproveite o astral para finalizar tudo o que estava incomodando nos últimos tempos, inclusive na vida profissional, e abrir espaço para novas experiências. É hora de se desapegar de tudo o que anda atrapalhando, sejam pessoas ou objetos que não tem nada de positivo para acrescentar em sua vida. Mas o astral muda à tarde e será preciso controlar melhor seus impulsos para não se arrepender depois. Se brigou com o mozão, aposte na sensualidade para fazer as pazes à noite! Vale usar as mesmas armas para se dar bem na conquista, mas é melhor se aproximar do crush mais tarde.

Sagitário

Logo cedo, os relacionamentos contam com as melhores vibes, Sagita. Você estará mais sociável do que o normal, sinal de que vai ser moleza se entrosar com os colegas. Tarefas em parceria ou que dependem da colaboração de outras pessoas também têm mais chance de dar certo pela manhã. É que nem tudo será perfeito à tarde e pode ser complicado manter a concentração em serviços mais chatos ou de rotina. A família pode fazer cobranças e até se intrometer na sua vida amorosa. Se tem compromisso, aposte no romantismo e deixe o ciúme bem longe. A conquista pode surpreender e uma relação casual tem boas chances de virar algo sério logo cedo.

