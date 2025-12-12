Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/12/2025

Capricórnio

Fim de mês, sexta-feira e os astros de ótimo humor: taí uma combinação mara para seu dia ser perfeito sem defeitos, meu cristalzinho! Hoje as coisas vão fluir do jeito que gosta e espera em todos os assuntos e nenhuma bagacinha vai atrapalhar seus interesses. Ao contrário, os caminhos estarão livres e desimpedidos para você alcançar grandes conquistas no trabalho, nas finanças e na vida amorosa, ainda mais se tirar proveito do seu poder de comunicação, da sua boa lábia e seducência. O sinal estará verdinho para se aproximar daquele crush que inspira sua vontade de se amarrar e falar do que sente. As chances serão ainda melhores à noite, quando Urano dará todo apoio para a paquera evoluir e virar namoro.

Aquário

Fevereiro aposenta as chuteiras e só volta ano que vem, mas os astros vão jogar no seu time e prometem um fim de mês afortunado nas finanças. Hoje rola uma forte concentração planetária no setor do dinheiro e o período não poderia ser mais oportuno para você sair no lucro, aquariane! Pode ir mexendo os seus pauzinhos e planejando as compras porque suas estratégias serão certeiras nos negócios e o dindim virá para a palma da sua mão. Talvez tenha que se dedicar um pouco mais na parte da tarde, só que os esforços vão valer a pena e suas conquistas terão alicerces sólidos: virão para durar. No amor, o anseio por segurança emocional tende a aumentar e você vai querer um love que chegue para ficar.

Peixes

Querendo notícia boa, peixinha? Então toma! Você vai sextar com as vibes generosas da Lua, que segue toda linda e poderosa em seu signo, multiplicando sua sorte, seu charme e suas chances de felicidade. Em paz com os astros, ela promete um fim de mês especial e você tem mais é que levantar as mãos para o céu e agradecer. As perspectivas de sucesso são nítidas e não ficarão restritas ao lado profissional e financeiro. Além de mandar muito bem no trabalho e subir no conceito dos chefes, pode lacrar e faturar com suas iniciativas e vai marcar presença em todo canto, atraindo admiradores e paixões. É, se depender dos astros você vai terminar fevereiro com saldo superpositivo e o amor será a cereja do bolo.

Áries

O mês termina com a Lua infernizando o seu astral, mas não esquenta a cabeça à toa, minha consagrada, porque hoje ela mais vai ajudar do que atrapalhar. Em harmonia com Marte, a Lua vai mandar um baita impulso para você agilizar seus interesses, colocar a casa em ordem e deixar tudo organizadinho para poder aproveitar o fds sem preocupações. O convívio com os parentes ganha evidência nesta sexta e eles podem dar uma ajudinha importante para você resolver uns abacaxis. Já no trabalho, deve render mais em atividades isoladas e individuais, que possa fazer sem interferências, sem pressa e pressão. Nos assuntos do coração, não vai faltar chamego no romance, mas se está free, pode se frustrar com as opções na pista.

Touro

Fevereiro foi pra conta e o saldo deve ser muito positivo para os tourinhos e as tourinhas, que hoje recebem um belo impulso das estrelas para tirar sonhos e projetos do papel. O cenário tá redondinho para você ir atrás do que idealiza e alcançar seus objetivos. De quebra, tudo indica que terá colaboração de amigos e pessoas queridas para chegar aonde quer. Trabalhos que envolvam serviço social, assistencial, atividades beneficentes e que mexem com a imaginação devem ganhar mais evidência hoje. Nos relacionamentos, pode ficar no centro das atenções e tende a multiplicar a lista de seguiamores e contatinhos. Alguém que já admira pode cair de amores por você e propor algo mais sério. No romance, astral de companheirismo e realização com o love.

Gêmeos

Sextou, fevereiro praticamente acabou, mas hoje vai ser difícil se desligar das ambições profissionais e financeiras, bebê! Aproveite para pegar firme no trabalho e dar o seu melhor, pois as chances de crescimento e progresso são nítidas. A carreira estará bem amparada pelas vibes astrais e você pode cair nas graças de chefes e pessoas que têm poder de decisão, portanto, confie em seu taco, em suas habilidades e vá à luta. As conquistas que alcançar hoje devem influenciar diretamente em seus ganhos e o objetivo maior será fechar o mês no azul. Nos assuntos do coração, você vai chamar mais atenção e pode atrair um contatinho que todas querem pegar na pista. Com o love, planos para o futuro ganham impulso agora.

Câncer

Cancerianjos e cancerianjas podem levantar as mãos para o céu e agradecer porque vão sextar com “s” de sorte e sucesso. Hoje o cenário tá redondinho em todos os assuntos e vai sobrar energia boa para você consolidar vitórias no trabalho, nas finanças e na vida pessoal. Novos horizontes despontam neste finalzinho de mês e ele deve terminar em grande estilo, com alegrias, conquistas e esperanças renovadas. Planos de viagem para o fds ganham impulso e mudança de ares será muito bem-vinda, seja para elevar sua vitalidade, seja para aproximar você de pessoas interessantes. Passeios, baladinhas e rolês serão propícios para dar start em um namoro de futuro. Na relação a dois, a sintonia será de corpo, mente e alma com o love.

Leão

Pendências, negociações e interesses que dizem respeito ao bolso vão concentrar as atenções neste finalzinho de fevereiro, mas tudo indica que você vai fechar o mês com saldo positivo e pode resolver muita coisa hoje, minha consagrada! Aproveite o incentivo dos astros para encerrar todos os assuntos que estão precisando de um ponto final e agilize o passo no trabalho para colocar todas as tarefas em ordem. No lado amoroso, sua sensualidade e seu carisma estarão de plantão nesta sexta e você vai fazer sucesso na pista. No romance, é hora de zerar todas as picuinhas do relacionamento e se entrosar numa ótima com o xodozinho, até porque um clima de paixão deve tomar conta e vai ficar quente pegando fogo entre os lençóis.

Virgem

A Lua segue no lado oposto do seu Horóscopo e fecha parceria com vários astros, trazendo energias generosas e boas promessas para os contatos e as relações em geral. Seu jeito estará mais solidário, altruísta e há tendência de pensar mais nas necessidades e nos interesses dos outros, podendo deixar até as suas próprias conveniências em segundo plano. Além disso, Marte revela que hoje as amizades terão papel importante em sua vida, tanto que podem exercer mais influência em suas decisões. Na paixão, os laços de afeto se fortalecem com o mozão e o romantismo deve aumentar, agora se o coração está vago, há belas chances de conhecer alguém que tem tudo a ver com o seu jeito e sua vibe, principalmente à noite.

Libra

A tão aguardada sexta chegou e traz junto um combo de recados dos astros que só devem favorecer seus interesses, librinha! Hoje sua vitalidade física e mental estará nas alturas e você vai esbanjar energia para fazer tudo o que precisa e pretende. Os compromissos profissionais estarão entre as prioridades e não faltará talento nem dedicação para agilizar suas atividades. Com tanto esforço reunido, os resultados logo vão aparecer e a gerência pode premiar seu desempenho com promessa de aumento ou promoção. O lado amoroso pode ficar em segundo plano neste período, mas nada impede de engatar uma paquerinha gostosa com alguém que já conhece. À noite, a atração vai aumentar e emoções intensas estão previstas com o love.

Escorpião

Fevereiro está em ritmo de despedida e um dos signos mais privilegiados neste finalzinho de mês é o seu, bebê! A concentração planetária em seu paraíso abre os caminhos para conquistas espetaculares e hoje tudo vai fluir com mais facilidade na sua vida. Seus talentos estarão no modo turbo na carreira e ótimas novidades devem marcar presença no serviço já no período da manhã. Agora, é à noite que o cenário ficará mesmo maravigold e você tem tudo para passar o rodo na pista. Os astros garantem que os contatinhos vão fervilhar, seu charme estará imbatível e suas investidas amorosas serão certeiras: pode rolar uma conquista gloriosa. Se já tem um amorzinho, não vai faltar prazer nem sintonia no romance. Multiplica, Senhor!

Sagitário

Se depender das estrelas, você vai fechar fevereiro com boas conquistas e deve orgulhar dos resultados, meu cristalzinho. A sexta promete ser positiva para resolver assuntos que vive protelando e encarar até aquelas tarefas mais chatinhas, pois terá paciência, competência e boa vontade. Hoje o mantra é virar a página e você vai se dar muito bem se assumir a missão de se livrar de vez das pendências, só não se sobrecarregue. Se precisar de um help, pode recorrer aos parentes e às pessoas próximas, que vão estender a mão e estarão dispostos a dividir os fardos contigo. Nos assuntos do coração, o clima é de entrosamento e cumplicidade com o mozão. Paquera com colega pode surpreender, ainda mais à noite.

