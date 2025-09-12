Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/9/2025

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Com Lua e Plutão trocando farpas logo cedo, os assuntos domésticos ou ligados à família podem ocupar boa parte da sua atenção, mas talvez não seja de uma maneira positiva. Não deixe picuinhas e implicâncias estremecerem o clima de harmonia em casa. Ainda bem que a Lua logo entra em seu paraíso astral, trazendo as melhores energias para você correr atrás dos seus objetivos com criatividade. E com a sorte ao seu lado, há chance até de se dar bem em jogo ou sorteio mais tarde. Na paquera, você tem tudo para se tornar o centro das atenções e conquistar vários contatinhos! O romantismo e as demonstrações de carinho aquecem os momentos a dois.

Aquário

Sextou, bebê, e o astral favorece o diálogo logo cedo. Mas também podem pintar mal–entendidos e não vai ser tão fácil se comunicar com colegas e clientes no trabalho se você sair por aí falando tudo o que pensa, ok? Não deixe que fofocas e desentendimentos tumultuem seus planos. Ainda bem que logo o astral melhora com a entrada da Lua em Touro, o que favorece as tarefas de rotina e os momentos em família. Aproveite para reunir o pessoal em casa e reforçar os laços com os parentes. A paquera pode ter alguns problemas logo cedo, mas um ex–amor pode reaparecer mais tarde. A vida amorosa ganha mais estabilidade à noite, Aquário.

Peixes

Talvez os seus instintos não estejam tão afiados para lidar com dinheiro logo cedo, bebê. É melhor não misturar amizades e dinheiro porque pode ter prejuízo. Ainda pela manhã, com a Lua brilhando em Touro, pode ser mais fácil se comunicar com os outros. Aproveite para brilhar em reunião ou contato com o público, assim o trabalho se desenrola sem grandes surpresas. Será divertido passear ou conhecer um lugar diferente à noite. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos. Se está só, um lance passageiro vai levantar sua autoestima. Olhe mais ao seu redor e confie em seu charme! No romance, tudo fica mais leve e interessante a partir de agora.

Áries

Será mais fácil resolver assuntos pessoais e cuidar de tudo o que ficou pelo caminho logo cedo, mas cuidado com as cobranças. Apesar de ser complicado lidar com as críticas, não se chateie com qualquer coisinha, Áries. Ainda bem que o astral logo melhora e, com a chegada da Lua em Touro, há boas novas envolvendo dinheiro. Ouça seus instintos e pode até encontrar um jeitinho de poupar mais ou de negociar um bônus polpudo pra fechar a semana com grana no bolso. No romance, o apego e a possessividade podem crescer, por isso, vá com calma. Se está de olho em alguém, talvez tenha que ser paciente porque as coisas se desenrolam devagar agora.

Touro

Sextou, Touro, e você vai precisar de paciência porque o dia começa um pouco mais devagar, mas você pode tirar vantagem da sua sensibilidade. Logo cedo, viagem ou deslocamento pede atenção especial porque há risco de imprevistos. A boa notícia é que a Lua entra em seu signo ainda pela manhã, sinal de que você tem tudo para sentir a sua energia renovada! Vai sobrar disposição para cuidar dos próprios interesses tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Prepare o seu coração para boas novas no amor, seja na paquera ou na convivência com quem ama. Reforce a confiança e não pense duas vezes para se expressar de maneira autêntica. Ouça o seu coração!

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, e você estará mais sonhador logo cedo. Mas nem tudo é perfeito e há risco de atritos ou até briga mais séria com os amigos. No trabalho, apesar da Lua passar a infernizar seu signo, você pode tirar proveito do desejo de se isolar e ficar no seu canto para focar em tarefas que precisam ser feitas de maneira remota. Aproveite para resolver assuntos que exigem discrição e não comente demais sobre a sua vida. Para tirar o melhor da situação, preste atenção ao seu sexto sentido a partir de agora. Um crush que passa uma vibe mais introvertida pode despertar seu interesse se está só. A paixão cresce nos momentos de intimidade, mas ouça sua intuição.

Câncer

Você começa esta sexta com seu foco todo voltado para a carreira. Há boas chances de alcançar algo importante no serviço, mas talvez você tenha que lidar com rivalidade e até discussão logo cedo. Ainda bem que a Lua logo entra em Touro e favorece a convivência com os colegas, assim dá pra voltar às boas e unir forças com quem pensa da mesma maneira pra cuidar do serviço rapidinho. Se depender das estrelas, há sinal de muita diversão na companhia dos amigos! Você e o seu amor podem estreitar a relação se conversarem sobre os sonhos e desejos de cada um. Está sonhando com um novo amor? Então, vale pedir uma ajuda dos amigos.

Leão

Logo cedo, vai ser difícil manter o foco nas tarefas e você precisa redobrar a cautela se não quiser perder os prazos no trabalho. Depois, com a entrada da Lua em Touro, o seu lado ambicioso fala mais alto e você vai se esforçar muito para causar uma boa impressão em todo mundo. Sua dedicação nas tarefas também aumenta e pode trazer bons resultados até o final da tarde. Vale a pena correr atrás do que deseja, pois seu esforço tem boas chances de ser recompensado. Mas talvez tenha que ser um pouco mais flexível se quiser manter a paz no romance. Sua popularidade cresce à noite e não será difícil atrair admiradores. A paquera fica pra lá de agitada!

Virgem

Sextou, bebê, mas você começa o dia com alguma tensão na relação com pessoas mais novas. Pode até pintar briga séria com quem ama. Ainda bem que o astral logo fica mais leve com a entrada da Lua em Touro. No trabalho, o desejo de sair da rotina, aprender mais e trocar experiências com os colegas ajuda a alavancar a vida profissional. Que tal viajar ou fazer um passeio diferente à noite? Aproveite para entrar em contato com pessoas queridas que andam afastadas. Se o romance estava tenso logo cedo, aposte no bom humor para fazer as pazes. Alguém que conheceu há pouco tempo ou que mora em outra cidade tem tudo para animar a paquera.

Libra

A cooperação com colegas ou pessoas próximas deve correr bem logo cedo, mas há chance de atritos com a família. Mas a Lua se muda para Touro ainda pela manhã e traz à tona o desejo de mudança, de abrir espaço para novidades em sua vida. No trabalho, preste atenção ao seu sexto sentido e aposte na flexibilidade para lidar com imprevistos, assim, pode transformar um limão em limonada e fechar a conta a seu favor. Bom momento para jogar fora o que não usa mais. Há chance de se reaproximar de alguém que já fez parte do seu passado, se a paixão ainda estivar lá. Não deixe o ciúme ou os familiares atrapalharem o seu romance e mostre seu lado mais sensual.

Escorpião

Sextou, Escorpião, e você começa o dia com alguma dificuldade de manter o foco no trabalho. Conversas paralelas e informações trocadas podem causar problema, então confira tudo antes de entregar o serviço, tá? A boa notícia é que a Lua logo se muda para Touro e traz à tona seu lado sociável e a habilidade de se entender melhor com as pessoas. Aproveite para colocar essas habilidades em prática no trabalho. É um ótimo momento para conhecer gente nova e passear por aí. A vida amorosa conta com excelentes vibrações e você pode entrar em um lance mais estável com o crush. Será mais fácil manter o astral lá em cima com a pessoa amada.



Sagitário

É melhor ter cuidado com as compras por impulso logo cedo, Sagita, porque os prejuízos não estão descartados. Melhor ter cautela redobrada ao lidar com dinheiro porque o que parece ser um bom negócio nem sempre se prova assim lá na frente. A entrada da Lua em Touro destaca os assuntos do dia a dia e talvez tenha que redobrar o esforço para lidar com qualquer tarefa ou obrigação que ainda esteja pendente. Bora lá cuidar melhor do seu corpo também! As chances de se dar bem na paquera são maiores pela manhã, por isso, adiante os contatinhos e mande mensagens para o crush. Se controlar o ciúme logo cedo, fica mais fácil lidar com a rotina depois.

