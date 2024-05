Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/05/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A semana começa animada e você não pode reclamar da sorte, bebê! As coisas devem fluir do jeitinho que espera e há chance de alcançar uma conquista gloriosa logo nas primeiras horas da manhã. Dindim deve entrar, o celular tende a lotar de notificação dos contatinhos e mensagens inspiradas podem chegar. Já no início da tarde, nem tudo será um mar de rosas e talvez você enfrente algum estresse. Explore a sua perseverança e mantenha a cabeça fria se tiver que resolver pendências e abacaxis. Em contrapartida, a segundona promete ser quente na paixão e você pode curtir um período dos mais excitantes. Com seu charme tinindo, pode arrasar e derreter corações na paquera. Na vida a dois, vai sentir firmeza em seu love.

Aquário

Segundona chegando com ótimas energias e vitalidade farta, minha consagrada! Hoje não vai faltar pique para dar o seu melhor no trabalho e seu empenho deve trazer excelentes resultados, especialmente para o seu bolso. Interesses que dizem respeito ao seu lar e aos parentes podem ser agilizados logo pela manhã. Enquanto isso, a Lua muda de posição e passa a estimular de forma mais direta suas relações pessoais ou profissionais, só não convém abusar da teimosia ou tentar impor suas vontades. Mas o clima vai ficar perfeito ao entardecer e você deve se entrosar superbem com quem convive. O mozão vai receber toda atenção, carinho e chamego. Já quem está na solteirice deve sentir mais vontade de encontrar um amor.

Peixes

Netuno abre a manhã em harmonia com a Lua e deixa o seu jeito ainda mais inspirado e cheio de imaginação, peixinha! Ideias férteis e criativas vão surgir com facilidade e você pode até descolar um dinheiro a mais com algo que pensar em fazer. Hoje seu dom para empreender, argumentar e convencer as pessoas estará tinindo e as indicações são de sucesso pleno em suas iniciativas. Ainda pela manhã, a Lua troca de signo, eleva a sua vitalidade física e promete gás extra para se destacar no trabalho, só evite se sobrecarregar à tarde, pois ninguém é de ferro! Na paquera, há sinal de surpresinhas deliciosas e um amor a primeira vista pode estar no pacote. Romance protegido e diálogo aberto com o xodó.

Áries

Você vai segundar às voltas com os interesses domésticos e familiares, mas as atenções também se concentram nos assuntos financeiros, já que o Sol se alia com Urano e manda um baita impulso para o seu dindim. O cenário vai ficar ainda melhor no início da manhã, quando a Lua ingressa em seu paraíso e passa a enviar energias maravilindas. Seu charme, simpatia e criatividade virão à tona e vão favorecer todos os setores da sua vida, inclusive o trabalho. De quebra, seu jeito encantador será um chamariz para atrair companhias, novas amizades e contatinhos, ou seja, você deve tem tudo para arrasar na pista. Se está de olho em alguém, pode chegar junto porque o crush vai se apaixonar e a conquista tá garantida.

Touro

Segundona chegando com as vibes poderosas do Sol e de Urano, que fecham parceria em seu signo e deixam o seu astral nas alturas, tourinho! A semana começa cheia de good vibes e novidades que podem fazer você vibrar de alegria, jpois tem tudo para realizar seus planos e suas esperanças. Mudanças positivas devem acontecer ainda no período da manhã e os familiares podem ter participação ativa, só não misture interesses profissionais com assuntos particulares porque pode dar chabu. À tarde, é a vez Vênus entrar em cena para fazer a sua estrelinha brilhar intensamente na vida social e amorosa. Um romance feliz e duradouro pode dar os primeiros passos. Se tem um love, vai curtir um clima de muito chamego na relação a dois.

Gêmeos

Preparada para lacrar e lucrar, minha consagrada? Pode se animar porque de acordo com os astros você já deve começar a semana com conquistas gloriosas. Há belas chances de encher a carteira logo cedo e o clima vai seguir positivo para ganhar dinheiro durante o dia, ainda mais se você explorar seu tino comercial e sua famosa comunicação. Pode se dar bem com compras, trocas, vendas, em atividades criativas e em serviços voltados para o público. Só não espere muita cooperação alheia no início da tarde, quando tensões tendem a rolar e a concorrência vai ficar acirrada. No amor, uma ou outra bagacinha pode surgir, mas você vai tirar de letra e terá boa lábia de sobra para convencer o crush ou o xodó

Câncer

A semana começa com a Lua em ritmo de despedida, mas apesar de dar tchauzinho para o seu signo, ela promete energias maravilindas para os seus interesses materiais e revela que há ótimas chances de sair no lucro, caranguejinha! Seus instintos para farejar oportunidades estarão tinindo e você terá habilidade de sobra para ganhar uma grana extra, só não convém se meter em negociações que não conhece ou domina, valeu?Também pode ter gratas surpresas com pessoas do seu convívio, amigos e colegas de trabalho, que estarão ao seu lado e darão apoio para suas iniciativas. Na paixão, alguém mais experiente e de idade superior à sua pode despertar novos sentimentos e inspirar seu desejo de se amarrar. Astral de grande companheirismo com o love.

Leão

Quer notícia boa, bebê? Hoje tem e não são boas, são espetaculares! A Lua aporta em seu signo às 7h36 da manhã, iluminando seu astral e abrindo os seus caminhos neste início de semana. Suas qualidades leoninas estarão no modo turbo e, pra melhorar, Sol e Urano trazem vibes poderosas para os seus interesses profissionais. Isso tudo só deve facilitar e favorecer sua escalada em direção ao progresso e ao sucesso. Mas não convém desprezar adversários e concorrentes, que podem colocar as manguinhas de fora. Na paixão, seu carisma vai atrair todas as atenções na pista e pode ter crush disputando sua companhia. Já no romance, deixe o orgulho e as pequenas diferenças de lado para ficar numa boa com seu love.

Virgem

A segundona chega com vibes harmoniosas e boas notícias já nas primeiras horas do dia, minha comadre, meu compadre! Seus dons criativos e seus talentos estarão em alta e você vai inspirar quem estiver por perto, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Logo em seguida, a Lua se move para seu inferno astral, o que pode deixar seu comportamento mais contido e reservado. Mesmo assim, as coisas tendem a caminhar sem entraves e nenhuma zica deve surgir, mas não descuide da saúde e procure organizar melhor os afazeres pra não se enrolar à tarde. Em compensação, os assuntos do coração ficam protegidos e Vênus garante um período de muito romantismo e sintonia. A dois, a sensação será de estar ao lado da sua alma gêmea.

Libra

Os queridos e as queridas de Libra têm motivos de sobra para agradecer neste início de semana. Logo nas primeiras horas da manhã, Netuno envia vibes generosas e garante que você vai esbanjar saúde e bemestar. Também terá disposição e muita criatividade para se destacar no trabalho e pode fazer negócios vantajosos ao lidar com os seus interesses financeiros. Os relacionamentos e amizades vão ganhar importância ao longo da segundona, mas convém se apoiar em sua diplomacia e paciência para não entrar em confrontos desnecessários após o almoço. O romance fica favorecido na maior parte do dia, embora possa enfrentar uma ou outra rusguinha. Se está na pista, pode atrair quem deseja em dois tempos, então, bora se aproximar e mostrar seu charme.

Escorpião

A segundona chegou e o seu astral como fica, escorpiãozinho? Blindado e protegido! Há sinal de surpresinhas deliciosas logo nas primeiras horas do dia e a sorte vai sorrir para você, principalmente nas finanças e no amor. Um dinheiro que nem espera pode chegar até suas mãos e alguém que está longe dos olhos pode entrar em contato, enchendo seu coração de alegria. Ainda pela manhã, a Lua muda de cenário, reforça sua vitalidade física e promete um período muito produtivo no trabalho, mas recomenda mais prudência e paciência na parte da tarde, Na paixão, Vênus e Saturno serão grandes aliados e vão mandar vibes superpositivas para os contatinhos, a paquera e o romance. Envolvimento recente tem tudo para ficar mais serio.

Sagitário

Se depender do céu, você vai segundar com vibes maravilindas e há chance de realizar antigos sonhos, Sagita! Também vai contar com ideias inspiradas e criativas no trabalho e pode fazer o de sempre de forma diferente e inovadora, surpreendendo colegas, chefes ou clientes. Ainda pela manhã, boas novidades surgem em seu horizonte e não vai faltar motivação para se envolver com outros interesses. Você tem tudo para conhecer gente bacana, ampliar sua rede de relações e também pode se dar bem em coisas novas que queira começar, mas evite julgar os outros e tirar conclusões precipitadas no início da tarde. Se está free na pista, pode engatar um lance mais sério. Na união, um clima de sintonia vai reinar com o mozão.

