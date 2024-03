HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 14/03/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:



Capricórnio

Alegrias, boa sorte e novidades surgem em seu horizonte astral com a visita providencial da Lua ao seu paraíso e você pode esperar surpresinhas incríveis, sobretudo nos assuntos amorosos. Hoje o cenário tá perfeito para investir em seus sonhos afetivos e a hora de expor o que sente é agora: o crush não vai resistir ao seu carisma e boa lábia. Os contatos pessoais e profissionais vão fluir que é uma beleza a partir da tarde. Porém, bagacinhas também estão previstas nesta quintafeira e o alvo principal pode ser o seu bolso. Será preciso recorrer à prudência do seu signo e abrir o olhão para não dispor de dinheiro ou passar o cartão na louca porque se gastar por impulso pode se arrepender depois.

Aquário

Sua manhã promete ser bem produtiva e você pode aproveitar para fazer uma porção de coisas, meu cristalzinho! Os astros dão gás extra para cuidar dos seus interesses, colocar a casa em ordem e organizar tudo à sua volta. O problema é que Marte fica pistola aí no seu signo e pode deixar seu jeito mais esquentadinho, reativo e enfezado, apontando risco de perrengues e bagaças com as pessoas próximas. Respire fundo, conte até cem e controle os ímpetos para não implicar tanto com os outros. Mas esse astral treteiro perde força ao longo da tarde, o trabalho vai render, dinheiro deve entrar e você vai se entrosar melhor com quem convive. Aliás, a noite será bem sussa com seus queridos, ainda mais com o xodó.

Peixes

Quintou, meu cristalzinho, e hoje as estrelas mandam muitos estímulos para você arrasar nos contatos, contatinhos e contatões. Terá muita habilidade para defender seus interesses e vender seu peixe, podendo consagrar conquistas nas finanças, no trabalho, na vida pessoal e também na paixão, só não deixe nenhuma caraminhola afetar seu pique no início da tarde. Em compensação, a noite tem tudo para ser perfeita sem defeitos e pode chover notificação no celular. Mensagens e convites para sair não vão faltar e paqueras também não. Se o coração está vago, chegou a hora de mudar o status e o bom é que alguém que você já conhece pode se declarar, querendo ocupar o posto. Astral romântico e repleto de sintonia com o love.

Áries

Novidades estão previstas logo cedo e devem repercutir em seus ganhos, bebê! O cenário tá tranquilo, tá favorável no período da manhã e você pode encher o bolso se tirar proveito das suas ideias inventivas, mas não espere a mesma sorte à tarde. Convém controlar os ímpetos, a teimosia e pensar duas vezes antes de tomar decisões, pois há risco de trocar os pés pelas mãos e se precipitar. Nem todos os planos podem dar certo e tretas não estão descartadas nas amizades, mas depois o astral vai melhorar e seus instintos estarão despertos, sinal de que você saberá onde pisar e como agir. A vida amorosa pode atravessar uma fase de estabilidade, desde que não deixe o sentimento de posse e a timidez atrapalharem.

Touro

Quer saber de notícia boa, minha consagrada? Então toma! A Lua segue em sua companhia e fecha parceria com Urano, sinal de que você vai quintar com ótimas promessas e tem tudo para fazer sucesso. Mas aproveite logo esse astral e vá atrás dos seus interesses o quanto antes porque tensões vão surgir no início da tarde e disputas, desafios e bagacinhas podem atingir em cheio a vida profissional. Mostre sua paciência e tenha mais jogo de cintura para lidar com adversários, chefes e concorrentes. Ainda bem que o clima melhora bastante e seus ideais vão ficar mais protegidos. Aliás, um sonho que persegue há tempos pode ser alcançado e o amor faz parte do combo. Noite romântica e repleta de carinho a dois.

Gêmeos

A Lua segue infernizando seu astral e aponta uma fase de altos e baixos, mas você tem qualidades e habilidades de sobra para virar o jogo a seu favor. Um bom ponto de partida é valorizar seus talentos criativos em tudo o que fizer e aprender a ouvir os recadinhos da sua intuição. Siga mais os seus instintos até porque isso pode te livrar de frias e bagacinhas à tarde. Contratempos em viagem, mudanças inesperadas e aborrecimentos no trabalho podem abalar sua motivação, só não desista do que quer. Aos poucos, o dia ficará mais positivo e as coisas vão andar. Na paixão, alguém de destaque pode pegar o seu coração de jeito e a química de vocês será poderosa, mas talvez prefiram guardar segredo.

Câncer

Você vai quintar com muitos planos em mente e esbanjará vitalidade para colocar seus objetivos em prática, meu docinho! Só que convém agir rápido e não deixar para depois o que é possível fazer no período da manhã. É que o astral vira no começo da tarde e contrariedades podem deixar seus nervos à flor da pele, além de zerar sua tolerância. Cuide melhor da saúde e evite bater de frente com quem convive ou trabalha. Para seu alívio, o clima dá uma arribada e tudo vai fluir melhor do meio da tarde em diante. Amigos, pessoas queridas e o mozão estarão do seu lado e você terá boas oportunidades para realizar as mudanças com as quais vem sonhando. Na paquera, seus encantos podem cativar alguém da turma.

Leão

Quintou com bons estímulos para você lacrar e lucrar, leãozinho, e os assuntos ligados à carreira hoje estarão no centro das suas atenções. Lua e Urano impulsionam sua vontade de vencer na vida e talento para subir profissionalmente não vai faltar. Pode alcançar o reconhecimento que tanto deseja e até conseguir vantagens materiais. Mas convém ter mais tolerância nos contatos em geral depois do almoço porque há risco de atritos e chabu – controle suas reações! Por outro lado, vibes astrais positivas vão chegar da metade da tarde em diante, as chances de faturar vão ficar mais nítidas e suas relações devem ganhar mais harmonia. Atração forte deve pintar na paixão. A dois, vai superar bagacinhas e curtir uma noite envolvente com o love.

Virgem

O desejo de evoluir, aprender e progredir se fortalece e você vai quintar com tudo para se dar bem, meu cristalzinho! A manhã será das mais produtivas em suas atividades, só convém pegar mais leve depois do almoço, quando tensões e tretas podem interferir em seu vigor físico e até em seu trabalho. Mas tudo melhora no decorrer da tarde e quem atua em grupos, equipes ou junto ao público pode se destacar ainda mais. Você terá mais sensibilidade e facilidade para relacionar com todo tipo de gente e surpresas deliciosas estão previstas na vida amorosa. Pode encontrar alguém que combina super contigo e engatar um lance de futuro. Namoro à distância também vai contar com bons estímulos e o romance fica blindado.

Libra

Hoje a possibilidade de incrementar seus recursos e faturar é real e oficial, librinha! A Lua soma energias com Urano logo cedo e revela que você pode sair no lucro se apostar em sua capacidade empreendedora e nas suas ideias criativas. Confie em seus instintos e explore seu tino comercial ao lidar com trocas, compras, vendas e negociações. Os assuntos de trabalho ganham impulso à tarde e você pode sobressair bem mais em suas tarefas, desde que não deixe problemas amorosos, tretas e perrengues tirarem seu foco. Briguinhas com o mozão ou o crush podem afetar seu astral, mas com paciência, diálogo e boa vontade, vocês terão mais chances de entrar em acordo. Além disso, uma boa noite de sexo só deve ajudar.

Escorpião

Hoje seus talentos ficam de plantão e você deve atrair aliados importantes, meu cristalzinho! Com seu jeito atencioso, prestativo e sua disposição para cooperar, vai ser fácil motivar colegas, chefes e clientes. O lema no trabalho será a união faz a força e você também vai contar com todo apoio das pessoas próximas, só tome cuidado pra não perder a esportiva com parentes e pessoas inconvenientes no início da tarde. Mas a paixão será o ponto alto do dia e se você quer conquistar alguém, abuse da seducência e autoconfiança, pois tem tudo pra dar match e embarcar em um lance de futuro. Lua e Netuno prometem uma noite especial, embalada por um clima de magia e encantamento, seja na paquera ou na vida a dois.

Sagitário

Se depender do céu, você vai quintar com disposição farta e contará com muito pique, determinação e criatividade para fazer bonito no serviço. Terá energia extra para pegar firme no trabalho e tende a agilizar todos os seus interesses na parte da manhã. Só dobre a cautela para não zerar a tolerância e estrilar com uns e outros no começo da tarde. Marte deixa seu jeito mais reativo e a vontade de falar umas verdades pode te colocar em saias justas, mas as tensões se dissipam no decorrer do período e o astral volta a ficar sussa. O convívio com a turma de casa vai ganhar importância e você deve curtir momentos deliciosos com a família e o mozão. Se está na pista, pode pintar um clima com colega.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também