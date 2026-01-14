Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/1/2026

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (14), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Que maravilha, consagrada, hoje o astral está nas alturas e quem avisa é a Lua, que desembarca em seu signo às 6h38 da manhã, anunciando um dia perfeito para você alcançar conquistas, seja na vida pessoal, no trabalho ou no aspecto financeiro. Suas principais qualidades estarão de plantão e à serviço do seu sucesso, portanto, confie no seu taco e bora pra luta defender seus sonhos. Para melhorar, também vai contar com mais simpatia, descontração e carisma, sinal de que tem tudo para atrair amizades e admiradores. O crush pode ficar caidinho por seus encantos e o convívio com o mozão deve ganhar excelentes estímulos. O único porém é em relação à saúde, então, ouça os conselhos de Júpiter, cuidese bem e evite excessos.

Aquário

Metade da semana já foi pra conta, mas hoje a dica é pegar mais leve, manter a rotina e valorizar seu bem-estar, isso porque a Lua entra em seu inferno astral e aponta instabilidades ao longo do dia. Por outro lado, seu senso prático e sua capacidade de concentração aumentam e devem favorecer as atividades de trabalho. Talvez não tenha tanta desenvoltura nas relações em geral e seu jeito pode ficar menos sociável, mas há tendência de se sentir mais à vontade com os parentes, o mozão e os amigos mais íntimos. Só convém ligar o radar nos contatinhos, pois altos e baixos estão previstos e nem tudo pode fluir como espera: evite criar altas expectativas, ainda mais se não conhece direito o crush.

Áries

Êba, peixinha, hoje a Lua muda de cenário e joga no seu time, enviando ótimas vibes para você colocar seus planos em prática e realizar suas esperanças. Seu jeito estará mais batalhador, perseverante e não vai faltar força de vontade para chegar aonde quer. O bom é que você também pode contar com ajuda de amigos, colegas e pessoas do seu convívio, o que será um baita incentivo para agilizar vários interesses. Surpresas deliciosas estão previstas nos rolês em turma e na paquera, mas tenha cautela pra não se estranhar com alguns familiares, pois o clima vai oscilar em casa e desentendimentos podem rolar. É hora de ser mais tolerante e se valer do seu jeitinho carinhoso para ficar numa boa com todos.

Touro

Mudanças benéficas e novos horizontes estão entre as indicações da Lua, que hoje troca de posição no Zodíaco e ingressa em Capricórnio. Ela revela que o momento é oportuno para você pegar firme nos estudos, prestar concurso, prova ou iniciar um curso de especialização. Mas convém se apoiar na natureza prudente que herdou do seu signo ao lidar com dinheiro, isso porque Júpiter começa a caminhada contrária em sua Casa da Fortuna e essa vibe soa como um sinal de alerta. A recomendação é ter muita cautela para não exceder o limite nem passar o cartão sem pensar no amanhã. No amor, um novo contatinho pode mexer com as suas emoções. Na união, as afinidades vão ficar cristalinas na relação com o mozão.

Gêmeos

Hoje a Lua aconselha a agir com mais foco, sabedoria e prudência, sobretudo ao lidar com os assuntos que envolvam dinheiro. Convém dobrar a cautela com negócios arriscados e incertos porque pode levar rasteira ou sair no preju. Mantenha o controle dos ganhos e gastos na ponta do lápis e não assine nada sem conferir detalhes ou falar com quem entende. Por outro lado, sua capacidade de concentração tá on e deve favorecer todo tipo de tarefa que for fazer, seja em casa ou no trabalho. Porém, como Júpiter começa a retrogradar em seu signo, evite agir por impulso e não decida nada na louca. O recado também vale para a paixão, mas a intimidade com o love deve ficar mais quente e excitante.

Câncer

Meio da semana com mudanças astrais e as principais dizem respeito à Lua, sua estrela guia. Ela começa a circular em seu signo oposto ao raiar do dia, trazendo bons estímulos para suas relações pessoais e profissionais. O período é indicado para somar energias com pessoas que inspiram confiança e com quem você tem vários interesses em comum. Porém, Júpiter inicia movimento retrógrado e recomenda a dar mais atenção ao seu bem-estar: cuide com carinho da saúde e evite excessos nos comes e bebes, valeu? Se está na solteirice, há boas chances de dar um passo mais sério e embarcar em um namoro firme. Com o love, os laços de união se fortalecem e tudo indica que vai dar mais valor ao romance.



Leão

Hoje os deveres vão se impor e os assuntos de trabalho devem dominar as suas atenções, bebê! A Lua deixa seu jeito mais focado e perseverante no ambiente profissional, sinal de que você vai dar o máximo e tem tudo para conquistar reconhecimento. Quanto mais se empenhar, maiores são as chances de subir no conceito da chefia. Porém, Júpiter fica retrógrado e recomenda cautela dobrada com certas amizades. Portanto, reflita bem antes de se abrir e confiar demais nos outros porque há risco de se decepcionar. No lado amoroso, interesse por alguém que encontra sempre deve aumentar e pode pintar um clima. A relação a dois tende a ficar mais rotineira, então, use sua criatividade para dar um up e animar o convívio com o xodó.

Virgem

A quarta já começa maravilinda para o seu lado e quem garante é a Lua, que ingressa logo cedo em seu paraíso astral, trazendo sorte, vibes positivas e ótimas promessas. A alegria vai reinar na vida pessoal e a paixão será a cereja do bolo: tudo indica que a paquera vai reservar surpresas deliciosas. Seu charme e seducência vão ficar irresistíveis e os contatinhos devem triplicar. Só não deixe os interesses de trabalho em segundo plano porque instabilidades vão rondar. Júpiter inicia sua caminhada contrária e aponta altos e baixos no aspecto profissional, então, a dica é se apoiar na disciplina e organização que herdou do seu signo. Não subestime a concorrência e procure ter mais diplomacia e jogo de cintura com chefes e superiores.



Libra

Querendo notícia boa, bebê? Hoje tem, mas bagacinhas podem fazer parte do cardápio e quem avisa é Júpiter, que começa movimento retrógrado. Sua confiança pode balançar e nem tudo tende a fluir como espera, principalmente ao lidar com novos interesses. Imprevistos e contratempos podem marcar presença e atrapalhar seus planos, mas insista e não desista, librinha! Hoje a Lua reforça sua perseverança e deixa seu jeito bem mais obstinado do que de costume, sinal de que pode ter bons resultados se agir com empenho e dedicação. De quebra, vai receber todo apoio e incentivo dos parentes e das pessoas próximas, que podem dar uma bela ajuda. O mozão faz parte do combo e estará ao seu lado para o que você precisar.

Escorpião

Além de acentuar seu jeito batalhador e focado, hoje a Lua deixará sua inteligência, percepção e persistência tinindo. Você vai esbanjar boa lábia e terá todo traquejo para convencer os outros, portanto, deve mandar muito bem nos contatos em geral. Quem trabalha junto ao público, com serviços terceirizados, entregas, comércio online ou presencial terá um período de alta produtividade. Reuniões e acordos estarão favorecidos, mas evite tomar decisões por impulso, ainda mais ao lidar com dinheiro. Júpiter retrógrado vai pedir atenção extra com negociações e transações financeiras, então, olhão aberto, bebê! Já no lado amoroso, a atração física vai contar pontos importantes na paquera e o coração pode disparar por alguém no primeiro encontro.



Sagitário

A Lua migra para sua Casa da Fortuna logo cedo e garante que o momento é top para ralar e prosperar, Sagita! Os assuntos financeiros estarão no centro das atenções e hoje não vai faltar determinação nem perseverança para ir atrás do que pode trazer dinheiro para o seu bolso. Com seu jeito mais centrado, você pode resolver muitas coisas, principalmente aqueles assuntos mais chatinhos e que dependem de paciência. Só não convém esperar muito dos outros nem contar com a cooperação alheia. Júpiter retrógrado alerta que imprevistos e fatos inesperados podem acontecer e atrapalhar a harmonia com quem trabalha ou convive. No amor, pode querer mais estabilidade, mas pegue leve nas exigências para não dar ruim com o crush ou o love.

