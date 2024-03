Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/03/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:



Capricórnio

Vai com força, foco, fé e café, Caprica! A tão esperada sexta pode começar meio truncada e não será tão fácil entrar em acordo com quem convive e trabalha, mas se fizer a sua parte e ralar um pouco mais, logo vai vencer possíveis desafios. Concentrese nos deveres, evite se meter em conversas atravessadas e não misture interesses profissionais com assuntos pessoais porque pode dar encrenca. À tarde, tudo deve entrar nos eixos e não vai faltar energia para pegar firme em suas atividades. Você esbanjará disposição, vai colocar o serviço em dia e se orgulhará dos resultados. Noite propícia para curtir a companhia dos parentes próximos e do xodó. Já quem está na pista talvez precise descontrair e se soltar mais.

Aquário

Hoje a Lua brilha linda, leve e solta no setor mais positivo do seu Horóscopo e sua sexta tem potencial para ser gloriosa! Só convém ir devagar nas primeiras horas da manhã e à noite para não perder o controle nos gastos porque as tentações não serão poucas e a vontade de passar o cartão pode falar mais alto do que o bomsenso juízo, bebê! Mas o astral fica maravigold depois do almoço, seu pique se fortalece e sua criatividade vai arrasar no trabalho. Na paixão, vai curtir muitas alegrias com o love e se está na pista contará com seu jeito seducente, descontraído e cativante para animar os contatinhos. O clima vai ficar perfeito para exibir seu carisma em rolês, agitos e baladas: o crush vai ser seu!

Peixes

Se você quer começar a manhã sem chateações, convém ligar o radarzinho! Vênus segue em sua companhia, pena que briga com a Lua logo cedo e deixa o astral tenso em suas relações pessoais, sobretudo com parentes. Bagacinhas e mágoas podem vir à tona e é capaz de sobrar até para o mozão. Ainda bem que o clima melhora à tarde, malentendidos devem ser superados e você terá mais foco no trabalho. Tende a receber boas notícias sobre um dinheiro que aguarda e um pix consagrado pode chegar até o fim do dia. À noite, o entrosamento vai melhorar com o xodó e quem está free pode rever alguém que desperta saudade. Porém, volte a pisar em ovos no convívio familiar.

Áries

Sextou com good news da Lua e hoje ela deixa sua inteligência tinindo, arianjo! Pena que rola uma trombada astral com Vênus logo nas primeiras horas do dia e será preciso todo jogo de cintura para desviar de tretas e chateações nas relações pessoais. Mas você pode e deve contar com a força da sua comunicação para dialogar, desfazer malentendidos e climas ruins. Pela manhã, não vai ser fácil se concentrar no trabalho, já à tarde as coisas vão fluir bem e sua agilidade deve surpreender. Bagacinhas podem surgir nos assuntos do coração, mas tudo deve entrar nos eixos à noite e você vai voltar às boas com o crush ou o xodó. Só não descuide da saúde nem deixe preocupações minarem suas energias.

Touro

Se depender dos astros convém começar o dia de antena ligada e fechar a carteira, viu? A Lua muda para sua Casa da Fortuna, mas briga com Vênus e alerta que aborrecimentos não estão descartados, ainda mais nos assuntos de grana. Explore a prudência que herdou do seu signo, guarde o cartão e fique longe das tentações dos sites e vitrines. Também não é um momento indicado para misturar interesses financeiros e amorosos com amizades. O clima deve melhorar depois do almoço, quando você vai administrar seus recursos com mais juízo e saberá o que quer da paixão. No romance, vai sentir mais firmeza no mozão, mas se está na pista não deixe o ciúme estragar as suas chances de conquista.

Gêmeos

Aproveite o dia para resolver tudo o que está parado ou enrolado, só não descuide da saúde nem crie muitas expectativas com a galera. Hoje a Lua está chatinha e pede atenção extra com o organismo, além de indicar instabilidades em planos e programas com pessoas do seu círculo de amizades. Contratempos e desencontros podem acontecer, atrapalhar as relações sociais e interferir até nos contatinhos, se você está em busca de um love. No romance, seu lado sensual se fortalece e o clima fica envolvente, mas talvez seja necessário aparar algumas arestas. Chame o mozão para uma conversa e resolva tudo com sua habilidade característica.



Câncer

Sextar sextou, mas hoje convém ir devagar e adotar a calma como mantra, meu cristalzinho! A Lua migra para o seu inferno astral e, como se não bastasse, também se estranha com Vênus, apontando risco de instabilidades, tretas e aborrecimentos. Faça a sua parte para driblar perrengues em suas relações e não invente muita moda: procure manter a rotina e evite mudanças em seu estilo de vida. Cuidados com seu organismo virão a calhar e a recomendação é se preservar mais, portanto, capriche na alimentação, no descanso e livrese de emoções tóxicas. No romance, pode sentir necessidade de buscar colo e apoio do mozão. Se está na solteirice, é melhor não criar tantas expectativas, pois as paqueras podem deixar a desejar.

Leão

Hoje seu jeito sociável, falante e extrovertido vem à tona e desejo de interagir com a galera vai crescer. As amizades devem ocupar papel destacado e você vai sextar pensando nos rolês que pode combinar com a turma. O problema é que tensões astrais vão marcar presença logo pela manhã e convém abrir o olhão para não cair em ciladas, sobretudo ao lidar com grana. O conselho é conter os gastos, dobrar a cautela e não confiar em promessas de dinheiro fácil. Ainda bem que as coisas melhoram a partir da tarde, o trabalho vai andar e você pode ter gratas surpresas nos contatinhos. Lua e Mercúrio garantem que há belas chances de encontrar o crush dos sonhos. O romance vai ficar repleto de estímulos.

Virgem

As demandas não serão poucas nesta sexta e a carreira vai exigir muita dedicação. A Lua muda para o ponto mais alto do seu Horóscopo, mas briga com Vênus e liga o alerta de treta, recomendando a agir com mais diplomacia, paciência e disciplina no período da manhã. Mantenha o foco nos interesses de trabalho e não deixe assuntos pessoais ou amorosos afetarem seu desempenho no serviço. O astral estará mais positivo depois do almoço e sua produtividade deve aumentar a chefia vai ficar atenta! Se está na solteirice, pode sentir forte atração por um crush que todas querem pegar. Já na vida a dois, procure ser mais maleável e resolva as diferenças com o xodó.

Libra

Novidades estão previstas nesta sexta, mas nem todas devem agradar seu requintado paladar, librianjo! Vênus se estressa com a Lua logo cedo e revela que seu pique e disposição vão oscilar, sem falar que sua autoestima pode ser afetada. Cuidese bem e pense duas vezes antes de fazer alguma mudança na aparência. Se quer testar algo que nunca experimentou no visual, convém avaliar direitinho porque há risco de se frustrar. O trabalho também vai exigir mais atenção no período da manhã, só que o astral engrena na parte da tarde e, aí sim, as good news vão virar realidade. O clima vai ficar perfeito na paixão e encontro com alguém que tem sua vibe pode ser o início de uma duradoura história de amor.

Escorpião

Seu signo já é desconfiado por natureza e hoje estará ainda mais, só não pode exagerar na dose porque há tendência de suspeitar até da sombra. Brincadeiras à parte, valerá a pena sextar com mais tranquilidade e fazer o possível para não procurar pelo em ovo, viu escorpiãozinho? Tensões vão aflorar no período da manhã e conflitos não estão descartados, ainda mais nos assuntos do coração. Mas as coisas devem fluir numa boa à tarde, as cismas vão cair por terra e você vai conseguir se concentrar melhor em suas atividades. Será um bom período para cuidar dos interesses financeiros e atrair mais dindim. Noite quente e envolvente no romance e na paquera, mas se quer ganhar o crush, evite pressões.

Sagitário

Ouça o recadinho das estrelas, segure a onda e pegue mais leve nas primeiras horas do dia. Lua e Vênus se estranham no céu e isso significa que você também pode enfrentar uns perrengues, mas nada que um bom papo e uma dose extra de paciência não resolvam. O cenário fica nervosinho com parentes e o mozão, mas logo tudo se ajeita e as coisas devem caminhar do jeito que espera. Parcerias e alianças estarão favorecidas no trabalho, a sorte vai soprar em sua direção a partir da tarde e surpresinhas deliciosas podem marcar presença nos assuntos do coração. Lance recente pode decolar e virar namoro firme. Só convém ter mais tato no convívio familiar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também