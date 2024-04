Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/04/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Hoje, com a Lua brilhando em Leão, as mudanças ganham destaque e você pode ter algumas surpresas. Sua intuição também se destaca e você tem tudo para descobrir o que andam escondendo por aí, mesmo que não seja um segredo tão importante assim. Suas chances de fechar um bom negócio aumentam logo cedo, mas leve em conta todos os detalhes antes de bater o martelo, tá? Assuntos envolvendo herança, impostos ou disputas podem se resolver favoravelmente agora. Na paquera, seu jeito sedutor promete envolver o crush e movimentar as coisas. Pode esperar muita paixão nos momentos com o par, mas tome a iniciativa e não fique só no seu canto.

Aquário

O seu foco no trabalho segue em alta e a entrada da Lua em Leão favorece as parcerias profissionais. É um bom momento para juntar forças com quem tem os mesmos objetivos que você, Aquário. Logo cedo, porém, deixe algumas picuinhas e implicâncias pessoais de lado se quiser manter a paz em seus relacionamentos em geral. Ainda bem que o astral logo melhora e deixa as relações mais protegidas, o que ajuda na hora de acertar as coisas com todo mundo, de maneira geral. Tá na pista? Falar sobre compromisso logo de cara pode assustar um crush novo. Vá com calma! No romance, porém, aguarde altas doses de chamego e laços mais fortes.

Peixes

A Lua se muda para Leão nesta madrugada, sinal de que você não terá dificuldade para manter o foco no serviço nesta terça. Logo cedo, assuntos de rotina ou ligados à saúde pedem atenção extra da sua parte, por isso, não ignore os sinais se achar que algo não vai bem. O serviço pode ocupar boa parte do seu tempo, mas tenha cuidado para não assumir mais responsabilidades do que consegue dar conta. No final, é o seu corpo que vai acabar pagando essa conta, bebê. Faça sua parte para evitar que os momentos com o mozão acabem caindo na rotina. A paquera talvez não ande aquela maravilha, mas pode surgir interesse por alguém que encontra sempre

Áries

Hoje, você vai dar um show de simpatia e carisma com a Lua brilhando em seu paraíso astral. Talvez tenha que equilibrar alguns planos muito ousados com um pouco mais de realismo, mas sua lábia ajuda a convencer as pessoas a embarcarem nas suas ideias. Com a sorte sorrindo para o seu lado, é um ótimo momento para arriscar e fazer uma fezinha! As diferenças podem ser superadas e ainda vai sobrar disposição para se divertir, curtir a companhia dos filhos ou do seu mozão. Se a coisa andava meio parada na paquera, o jogo vai virar e você tem tudo para arrasar, meu cristalzinho. Mimos e demonstrações de carinho deixam a vida a dois bem mais interessante.

Touro

A Lua se muda para Leão nesta madrugada e coloca os interesses ligados ao lar em destaque a partir de agora. Assuntos antigos ou lembranças do passado animam o papo com a família e ajudam a esquentar o coração. Talvez tenha que equilibrar seu tempo entre a família e as responsabilidades do trabalho, mas faça um esforço para dar atenção às duas áreas. Se priorizar só um lado, vai ouvir cobranças mais cedo ou mais tarde! Alguém da família pode dar uma mãozinha se procura um emprego. Se ainda não esqueceu um ex, a saudade deve aumentar. Mas a paquera anda devagar. Você e o mozão podem estreitar os laços, mas cuidado com o ciúme.

Gêmeos

Você começa o dia com habilidade extra para se expressar, Gêmeos. Cortesia da Lua, que se muda para Leão e reforça seu poder de comunicação, que já é grande. No trabalho, tire proveito do seu raciocínio rápido e das suas ideias para resolver rapidinho qualquer coisa que pintar pela frente. Só tenha cuidado com a impaciência, assim dá para evitar decisões muito impulsivas no calor do momento. O astral fica mais leve à noite e você pode se divertir na companhia de irmãos, vizinhos e pessoas próximas. Um bom papo e muito charme serão suas melhores armas pra fisgar o crush. Você e o mozão podem curtir um programa mais descontraído e improvisado.

Câncer

Se depender da Lua, que passa a enviar ótimas energias para as suas finanças, há boas chances de encher o bolso e fechar o expediente com um saldo mais positivo do que imaginava. Só não é hora de se arriscar demais nos negócios, inclusive em assuntos que envolvem impostos, herança ou muita papelada. Se agir com cautela, analisando cada detalhe antes de tomar uma decisão importante, tudo indica que vai conseguir mais dinheiro do que esperava. Com tanta coisa acontecendo, o romance pode ficar em segundo plano. A paquera também tem mais chance de emplacar se pegar leve no ciúme e não ficar procurando problemas onde eles não existem.

Leão

Nesta terça, a Lua brilha em seu signo e renova suas energias, Leão. No trabalho, você vai dar uma show de iniciativa na hora de correr atrás dos seus interesses e pode tirar proveito das suas qualidades para impressionar todo mundo ao redor. Mas talvez não seja tão tranquilo assim interagir com colgas ou concorrentes, ainda mais se você fizer questão de que tudo corra do seu jeito. À vezes, um pouco mais de flexibilidade pode fazer milagres e acabar ajudando nos resultados. Experimente! Você tem tudo para brilhar e ser o centro das atenções, o que anima a paquera. O romance também sai ganhando agora e o mozão não vai resistir ao seu charme!

Virgem

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, esta terça começa com um ritmo mais calmo e você vai buscar paz e sossego, Virgem. No trabalho, talvez seja complicado dar conta de todas as tarefas sem se sobrecarregar nem assumir mais coisas do que consegue dar conta. Vale tirar um tempinho para meditar e rever algumas coisas que fez ou disse nos últimos dias, já que terá mais clareza para analisar essas situações delicadas. Sua intuição cresce e você pode se encantar com um novo contatinho, mas talvez tenha que manter isso em segredo por enquanto. Clima mais intimista pode marcar a vida a dois, mas não deixe o mozão se sentindo abandonado.

Libra

No que depender da Lua, que entrou em Leão nesta madrugada, você começa o dia com uma dose extra de imaginação e muitos sonhos! No trabalho, seu desafio será encontrar o equilíbrio entre o desejo de conquistar o mundo e as dificuldades práticas de colocar isso em ação. Ainda bem que você conta com muito charme e magnetismo para convencer os outros, Libra! À noite, as estrelas favorecem as amizades e pode ser divertido matar a saudade do pessoal. Se está só, alguém da turma pode ajudar e até criar novas oportunidades na conquista! Valorize os momentos com o mozão e aposte nos pontos em comum para fortalecer esse romance

Escorpião

Nesta terça, a Lua entra em Leão e promete aumentar o seu lado ambicioso! Aproveite para fazer alguns planos a longo prazo para se destacar na vida profissional, colocar as mãos na massa e melhorar a imagem que passa aos outros, meu cristalzinho. Talvez não seja fácil dar conta do serviço e das cobranças familiares ao mesmo tempo, mas você terá que fazer algumas escolhas se quiser conquistar resultados importantes. Você vai se importar mais com o que os outros pensam e vale a pena dar uma caprichada na produção. Pena que, com tanta coisa acontecendo, o romance pode ficar meio parado. Mas a paquera tem tudo para surpreender, graças à sua popularidade.

Sagitário

Esta terça começa animada, Sagita, e você vai precisar de toda a sua energia e disposição pra dar conta de mil coisas ao mesmo tempo. Logo cedo, tente focar no que é prioridade e não perca tempo com conversinhas paralelas. Trabalhar em equipe fica mais fácil agora, especialmente se mantiver uma boa comunicação com os colegas e prestar atenção no que está fazendo. Se surgir a chance de viajar ou dar um rolê por aí, vá em frente sem pensar duas vezes! Se está na pista, você pode fisgar de vez o coração daquele crush com seu jeito bem–humorado. Nem a distância vai atrapalhar a paquera! Coloque um pouco mais de aventura no seu romance.

