Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/10/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (16), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Logo cedo, fica mais fácil se concentrar no serviço e dar aquele gás nas tarefas de rotina. Mas também será preciso dedicação e esforço, então faça sua parte, Caprica. À tarde, pode ser difícil manter a concentração e até se expressar de maneira mais clara, seja pessoalmente, por telefone ou internet. Superar um mal–entendido pode ser um desafio e tanto. Com tanta coisa acontecendo, a conquista pode ficar meio morna. A dois, faça um esforço para ajudar quem ama, mesmo que exija algum sacrifício.

Aquário

Você começa o dia com uma dose extra de sorte e tudo deve correr melhor do que esperava! Tire proveito dessas energias para destacar seu carisma e melhorar a convivência com colegas, clientes, filhos e pessoas mais jovens em geral. Pena que o astral muda mais tarde e há risco de sair por aí gastando sem pensar. Apesar do ciúme, você ainda conta com uma boa dose de charme para se destacar na conquista. O romantismo segue em alta e ajuda a fortalecer a vida a dois, desde que mantenha a possessividade sob controle.

Peixes

Logo cedo, os assuntos ligados à família ou ao lar contam com as melhores energias e quem trabalha em home office ou com produtos e serviços para a casa vai sair na frente. Mas o convívio com o pessoal de casa pode azedar depois do almoço, então pegue mais leve. Se trocou farpas com alguém, o jeito é encontrar uma maneira de voltar às boas mais tarde. A vida a dois segue tranquila, mas talvez tenha dificuldade para lidar com o ciúme à noite. Já a paquera fica arrastada e você pode ter dificuldade para superar um ex.

Áries

Aproveite as energias favoráveis logo cedo para adiantar uma reunião ou deslocamento, porque vai ficar mais complicado concentrar a atenção no serviço à tarde. É melhor escolher bem as palavras porque fofoca e mal–entendidos podem acontecer quando menos espera, Áries. Se quiser animar as coisas na conquista, é melhor agilizar os contatos pela manhã. À noite, abra o olho porque alguém pode te enganar! Se tem compromisso, deixe as conversas mais delicadas para outro momento se quiser manter a paz com quem ama.

Touro

Assuntos envolvendo dinheiro podem correr às mil maravilhas pela manhã, mas depois o astral muda. Se quer comprar alguma coisa ou fazer um investimento, mantenha segredo por enquanto para não dar mole para os invejosos. Depois do almoço, seu desafio será manter os pés no chão e fugir de oportunidades irresistíveis ou daquela liquidação maravilhosa. Misturar amizade e dinheiro pode acabar em prejuízo. Explore seu charme na paquera porque a conquista não será tão fácil quando gostaria. A vida amorosa pede cautela com o ciúme.

Gêmeos

No trabalho, adiante tudo o que depende apenas da sua iniciativa porque estará mais confiante logo cedo, Gêmeos. A Lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades, mas o astro se desentende com Sol e Saturno mais tarde e há sinal de críticas e cobranças pela frente, inclusive no serviço. Não é o melhor momento para falar sem filtros se quiser manter a paz. Na vida a dois, pegue leve nas críticas à noite e tente manter um clima mais leve para driblar os atritos. Você pode se encantar com alguém logo cedo se está só.

Câncer

Sua intuição vai fazer hora extra na parte da manhã e você pode se sair melhor em tarefas que não envolvem outras pessoas. À tarde, melhor não agir por impulso. Viagem ou estudo pede cautela extra porque há sinal de imprevistos nessas áreas. Se tiver que tomar decisões importantes à noite, pese bem os prós e contras. A distância pode atrapalhar a paquera e esfriar os seus sentimentos. Já com quem ama, manter o bom humor pode ser um desafio e tanto mais tarde.

Leão

A quinta começa animada e há sinal de muitas novidades logo cedo. Vai ser divertido trocar ideia com os amigos e colocar o papo em dia. Só não perca o foco nas tarefas e tente adiantar tudo o que for possível porque o astral vai mudar à tarde. As tarefas feitas em grupo correm bem pela manhã, mas não confie demais nos outros à tarde e confira se cada um fez a sua parte. À noite, o clima fica tenso com os amigos e isso pode respingar até na paquera ou na vida amorosa. Não deixe os outros afetarem sua vida amorosa.

Virgem

As estrelas enviam vibes pra lá de positivas para a vida profissional pela manhã, Virgem. É hora de fazer planos mais ambiciosos, cultivar novos contatos profissionais e checar as oportunidades que estão surgindo na sua área. À tarde, não será tão fácil lidar com colegas e pessoas próximas, então faça sua parte para evitar atritos desnecessários. Tá na pista? Vale investir no visual, mas é melhor não exagerar nas expectativas. O romance fica tenso mais tarde e podem surgir cobranças a dois.

Libra

Se depender dos astros, seu lado aventureiro e sociável estará em alta logo cedo. Pode ser uma boa adiantar tudo o que for importante porque, à tarde, seu maior desafio será manter o foco no trabalho. Cuidado para não se distrair com qualquer coisinha nem confiar demais na sorte, prometendo mais do que consegue entregar. Preste mais atenção ao seu corpo e fuja de excessos. Pode pintar um contatinho de outra cidade no seu caminho, mas não será tão fácil dar match. Faça um esforço para manter bom humor na vida a dois.

Escorpião

Esta quinta será ideal para finalizar um ciclo e resolver de vez tudo o que estava incomodando nos últimos tempos, inclusive na vida profissional. É hora de se desapegar de tudo o que anda atrapalhando a sua felicidade. À tarde, a dica é controlar melhor seus impulsos para não se arrepender depois, já que o astral fica tenso na vida amorosa e na relação com pessoas mais novas. Se brigou com o par, aposte na paixão para fazer as pazes. Vale usar as mesmas armas para se dar bem na conquista, mas vá com calma.

Sagitário

Você estará mais sociável nesta manhã, sinal de que vai ser moleza se entrosar com os colegas. Tarefas em parceria ou que dependem da colaboração de outras pessoas vão correr melhor se adiantar os contatos, porque nem tudo será perfeito à tarde. Vai ser um desafio e tanto manter a concentração em serviços mais chatos ou de rotina. Se tem compromisso, faça um esforço para controlar o ciúme e não deixe a família palpitar demais na sua vida amorosa à noite. Um ex pode jogar areia nos seus planos na paquera. Abra o olho!

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também