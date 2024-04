Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/04/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (17), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

As estrelas avisam que será preciso encarar as obrigações de rotina logo cedo, Caprica, e ainda bem que você conta com disciplina de sobra para focar sua atenção no que é importante. Se já vinha sonhando em fazer mudanças no seu cantinho, essa é a hora de colocar as mãos na massa. Se está procurando emprego ou quer trocar de serviço, a família pode dar uma mãozinha. O clima pode fechar no romance à noite e há risco de briga com o mozão se não agir com cautela. Tudo indica que dá para fazer as pazes mais tarde, mas seu desafio será reforçar os laços e manter a calma. Talvez a paquera não ande tão bem, mas um amor antigo pode reaparecer quando menos espera.

Aquário

No trabalho, sua disposição para lidar com os colegas está em alta e não será difícil manter o ambiente harmonioso à sua volta. Se depender das estrelas, os relacionamentos contam com energias melhores ao longo do dia e tudo deve correr às mil maravilhas, bebê. Pena que isso muda à noite e o astral pode pesar em casa. Não será tão fácil quanto você gostaria manter a harmonia com a família. Ainda assim, faça um esforço e deixe claro se não quiser que os parentes interfiram na sua vida amorosa. Mostre seu lado mais sociável e charmoso para conquistar de vez o coração do crush. No romance, aposte nas demonstrações de carinho e redobre a atenção com o ciúme.

Peixes

Logo cedo, você vai mergulhar no trabalho e isso tem tudo para se refletir de maneira positiva nas finanças, Peixes. Quem trabalha em casa ou em um negócio próprio conta com boas energias para cuidar das tarefas de rotina, sem inventar moda, e ainda pode fechar negócios lucrativos. Mas o dinheiro não dá em árvores, então é melhor mostrar que pode dar conta das suas responsabilidades sem precisar de supervisão ou cobranças. Porém, o sucesso não será tão garantido na área amorosa e lidar com as obrigações de rotina pode tirar o brilho dos momentos a dois. A paquera também pode ficar mais parada do que esperava, porém não desista tão fácil.

Áries

O dia começa animado, Áries, e você tem tudo para brilhar em qualquer área nesta quarta! Ainda bem que você continua recebendo uma dose extra de sorte e pode se dar bem em jogo, aposta e até sorteio nas redes sociais. Criatividade e habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos para se destacar no trabalho. Mas, à noite, as estrelas avisam que as finanças pedem um pouco mais de cuidado. Feche a carteira e não caia em tentação com qualquer coisinha. A conquista deve surpreender e você pode se apaixonar à primeira vista quando menos espera. Clima romântico melhora a convivência com o mozão e favorece uma boa conversa.

Touro

Você vai mostrar seu lado prático na hora de cuidar das tarefas de rotina no serviço, mas talvez se sinta mais à vontade se puder trabalhar um pouco mais isolado, Touro. Quem está em home office ou em um negócio familiar tem boas chances de melhorar o seu rendimento e até conseguir um dinheirinho extra, mas mantenha a sua boa sorte em segredo por enquanto. À noite, talvez não seja tão fácil conseguir paz para curtir o seu canto e recarregar as baterias, já que o astral pode pesar com alguém da família. Se está a fim de se reaproximar de um ex, saiba que não será tão fácil assim. Programa caseiro com o mozão pode ajudar a fortalecer o romance.

Gêmeos

No trabalho, você segue dando um show em tudo o que envolve comunicação e interação com os colegas de serviço. Se está procurando emprego, espalhe o seu currículo por aí e peça uma ajudinha para os amigos, que podem indicar boas oportunidades. Mas nem tudo é perfeito e o astral pode pesar à noite. Cuidado com mal–entendido, fofocas ou gente invejosa pelo caminho, inclusive nas redes sociais. Fique atento para fugir de armadilhas, Gêmeos! Você vai se sentir mais à vontade para se aproximar do crush com um bom papo, mas não baixe a guarda à noite. O diálogo segue em alta no romance, embora assuntos delicados possam surgir. Vá com calma!

Câncer

As estrelas enviam boas energias para as finanças e há chance de conseguir um dinheirinho extra ainda nesta quarta, especialmente se mergulhar de cabeça no serviço. Tudo indica que você pode se dar bem ao lidar com os negócios, mas vale investir na sua imagem profissional se quer causar boa impressão por onde passar. À noite, há risco de prejuízo se misturar amizade e dinheiro, meu cristalzinho, porque nem sempre essa associação acaba bem. Se a conquista anda meio devagar, talvez seja hora de reavaliar esse lance e mudar o jogo. O romance pede paciência e confiança para ficar de boa com o mozão. Não deixe que a possessividade se torne um problema.

Leão

Nesta quarta, as suas qualidades seguem em destaque e você pode brilhar no trabalho sem fazer muito esforço, bebê! Tudo que exige criatividade, poder de liderança e força de vontade tem mais chance de dar certo. Se está estudando ou pensa em fazer um curso, você tem tudo para se destacar se deixar a sua curiosidade falar mais alto. À noite, evite tentar ser o centro das atenções o tempo todo ou ficar apontando os erros dos outros porque você vai caçar encrenca à toa. Encontro ou contato com pessoas que estavam distantes pode ser o que faltava pra animar a conquista. Pra melhorar as coisas com o mozão, valorize o bom humor e diminua as críticas.

Virgem

As estrelas avisam que é melhor agir com cautela em alguns momentos para preservar a sua imagem. A boa notícia é que você pode fazer mudanças importantes na vida profissional, mas terá que encontrar uma maneira mais discreta de batalhar pelo reconhecimento que merece. Preste atenção ao seu sexto sentido na hora de tomar decisões importantes ou fazer escolhas que vão impactar sua vida no futuro. Viagem ou estudos podem precisar de jogo de cintura para driblar imprevistos à noite. Clima de mistério e uma dose extra de sensualidade trazem um novo tempero para a conquista. Preserve o romance e tenha cautela com fortes emoções.

Libra

Esta quarta começa com as melhores vibes pra sair da rotina e tentar atividades diferentes. É um bom momento para se arriscar mais na busca dos seus sonhos e até dar uma guinada positiva na carreira. Você conta com boas energias para interagir com os outros e tudo o que fizer em equipe tem mais chance de dar certo. À noite, porém, o astral muda e as amizades enfrentam alguns perrengues. Há chance de romper de vez uma relação com alguém que não faz bem para você. Na paquera, há chance de se interessar por um crush novo ou que foi apresentado pelos amigos. A sintonia com o mozão fica mais forte, assim como a camaradagem.

Escorpião

Você começa o dia com muita energia para correr atrás de um bônus ou uma promoção. Com a sua ambição em alta, você não vai se contentar com qualquer coisa, Escorpião! Mas saiba que o trabalho duro é o caminho mais garantido para o sucesso hoje, porque nada vai cair de brinde no seu colo, bebê. Mudanças são bem–vindas, seja no visual ou na hora de cuidar do seu corpo. Mas nem tudo será aquela maravilha à noite e o seu lado cricri pode trazer problemas com pessoas próximas. Se tem compromisso, evite apontar qualquer errinho do par e não fique caçando encrenca por coisas mínimas. A paquera não anda lá tão animada, mas pode surgir um novo crush.

Sagitário

Nesta quarta, você começa o dia com muita energia e pode ser um desafio ficar muito tempo em um local só ou evitar distrações, Sagita. Ainda bem que as estrelas enviam good vibes para te ajudar a direcionar essa energia toda para algo produtivo! Pode pintar a chance de explorar novos horizontes, conhecer gente diferente e até fechar alguns negócios com pessoas que estão muito distantes. À noite, vai ser preciso um pouco mais de atenção com a saúde: nada de enfiar o pé na jaca! Se está só, pode conhecer gente nova e embarcar num romance quando menos espera. Você e o mozão podem se divertir juntos se usarem a criatividade, inclusive na cama.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também