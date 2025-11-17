Menu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/11/2025

Confira o que os astros preparam para esta segunda-feira

17 novembro 2025 - 08h10

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio
A semana começa com boas vibes dos astros, que aguçam seu empenho, criatividade e percepção, apontando um momento oportuno para alcançar conquistas no trabalho e no lado financeiro. O período será indicado para assinar contato, consolidar acordo ou negociar melhorias com os chefes. A fase também é promissora para quem está atrás de emprego, portanto, se é o seu caso, fique de olho nas oportunidades e procure se informar melhor sobre as ofertas de vagas. Só tenha cuidado depois do almoço, pois imprevistos e contratempos podem atrapalhar seus interesses, sobretudo da metade da tarde em diante. A vida amorosa começa bem o dia e não deve faltar disposição para ajudar e dar apoio ao xodó. Na paquera, atração por colega tende a crescer.

Aquário
A semana já começa redondinha e as coisas vão fluir do jeito que você espera na maior parte do dia, meu cristalzinho! Lua e Vênus fecham parceria no setor mais positivo do seu Horóscopo e anunciam uma segundona regada, perfeita para você faturar uma grana extra e multiplicar os contatinhos. Use e abuse do seu carisma e bom papo para envolver o crush e deixar o love ainda mais apaixonado. No trabalho, seus talentos criativos estarão de plantão e devem contribuir bastante para as suas conquistas. O único porém é que há risco de se deparar com desafios no período da tarde e precisará abrir o olhão ao lidar com as finanças. Maneire nos gastos e evite se aventurar em negócios e transações que não domina.

Peixes
Segundona pela frente e você pode ter uma porção de coisas para resolver em casa, mas não se afobe porque os astros vão dar todo incentivo, ainda mais nas primeiras horas do dia. O período será ideal para cuidar dos interesses domésticos e o melhor é que você vai contar com muita vitalidade para tudo. Conseguirá conciliar as demandas no lar com os deveres de trabalho, sinal de que a manhã será das mais produtivas. O cenário é ainda mais promissor para quem atua em home office ou toca alguma atividade caseira que rende um dinheirinho. Já à tarde, convém ligar o radar e evitar confrontos, pois tretas podem marcar presença nas relações em geral e também na paixão. Noite mais estável na vida amorosa.

Áries
 A semana começa movimentada e tudo indica que você vai dar um show de comunicação e simpatia, minha consagrada! Lua e Vênus brilham em favor dos seus contatos e garantem que você vai encantar e convencer sem fazer esforço. Já na parte da tarde, convém pegar leve e dobrar a paciência, principalmente em conversas com colegas, chefes ou clientes. Mantenha a calma, controle as reações e evite bater de frente com quem tem opiniões diferentes das suas. Ainda bem que o clima volta a ficar harmonioso no período da noite, quando as coisas vão fluir numa boa e não vai faltar sintonia com as pessoas queridas ou o mozão. Se está na pista e de olho em alguém, é a hora certa para declarar o que sente.

Touro
Hoje os assuntos de dinheiro ficam em evidência e você vai mostrar a habilidade que o seu signo tem para administrar as finanças. Lua e Vênus unem forças para estimular seus ganhos e deixam os seus talentos tinindo, sinal de que você terá muita facilidade para transformar ideias lucrativas em grana no bolso. Já à tarde, as tentações de consumo aumentam e há risco de passar o cartão sem pensar no amanhã, portanto, apoiese na sua prudência taurina e não gaste na louca, lembrando sempre que quem guarda tem. O trabalho vai fluir melhor até o meio da tarde, mas depois a produtividade pode cair. No amor, o anseio por estabilidade vai se impor e você não se contentará com paquerinhas sem futuro.

Gêmeos
A segundona começa com “s” de sorte e sucesso para você, bebê, e ótimas energias vão embalar seus interesses pessoais, financeiros e profissionais. Boas notícias devem chegar já nas primeiras horas da manhã e acordo ou contrato vantajoso pode ser firmado. Além disso, a Lua segue em seu signo e fecha parceira com Vênus, deixando suas qualidades e seus encantos no modo arrasane, sinal de que conquistas incríveis podem ser alcançadas, especialmente nos assuntos do coração. Capriche no look e confie em seu charme e seducência para ganhar aquele crush que faz você sonhar de olhos abertos. Só tenha cautela entre o meio da tarde e início da noite, quando pode pintar perrenguinho na vida familiar.

Câncer
Segundou com boas vibrações, mas hoje a Lua se movimenta em seu inferno astral e essa energia pode deixar seu jeitinho mais ressabiado e contido, sem muita disposição para interagir com as pessoas e conversar. Por outro lado, você vai contar com sua intuição privilegiada e perceberá as coisas no ar, o que ajudará a vencer bagacinhas, tretas e desafios previstos na parte da tarde. No trabalho, deve se sair melhor em atividades individuais e que possam ser feitas em silêncio sem depender de ninguém. A vida amorosa pode ter altos e baixos e talvez não seja o melhor período para as paqueras e os contatinhos. Já a relação com o mozão deve atravessar uma fase mais rotineira e sossegada.

Leão
A semana já começa animada e as estrelas prometem uma segundona propícia para ir atrás dos seus ideais e objetivos, leodiva! As coisas vão fluir como você espera, o trabalho deve ganhar agilidade e há tendência de sobressair em atividades que envolvam grupos e equipes. Contará com apoio alheio em suas iniciativas e vai multiplicar os contatos, fazendo amizades com muita facilidade. Só não descuide do controle das despesas no período da tarde, porque a vontade de gastar pode falar mais alto do que o juízo. Nos assuntos afetivos, Lua e Vênus vão deixar seu poder de atração na melhor forma e revelam que amor e amizade vão caminhar de mãos dadas. Lance com o crush pode dar um passo mais sério.

Virgem
A segundona chega com bons estímulos para os seus interesses e hoje você terá plenas condições de mostrar seus talentos e habilidades, minha consagrada! O período da manhã deve ser bem produtivo e você vai contar com ótimas perspectivas de progresso. O problema é que Marte fica pistola aí em seu signo e troca vibes nervosas com a Lua na parte da tarde, deixando seu jeito mais esquentado, reativo e intransigente, sobretudo no ambiente profissional. Tenha cautela para não arranjar atrito com gente influente nem chutar o baldinho porque depois vai ter que ir buscar. À noite, a tranquilidade tende a aumentar e você deve administrar melhor seus interesses pessoais e afetivos. A paquera estará mais movimentada e pode rolar boa química com colega.

Libra
Quem vai segundar com boas novas? Sim, é você, librinha, e as estrelas já avisam que terá razões de sobra para se entusiasmar. Mudanças positivas estão previstas e há sinal de que receberá excelentes notícias já nas primeiras horas da manhã. Interesses ligados a estudos, concurso, prova ou viagem devem decolar neste início de semana e você também contará com ótimas vibes para fazer tratamentos de beleza ou repaginar o visual. Porém, procure cuidar com mais carinho da saúde depois do almoço e evite embarcar em dietas radicais ou experimentais. Na paixão, pode ter surpresas gostosas com alguém de outra cidade. O romance fica protegido pela manhã e à noite, mas pode ter altos e baixos na parte da tarde.

Escorpião
Hoje seus instintos estarão de plantão e vão indicar os melhores caminhos para você resolver o que for preciso, seja ao lidar com assuntos pessoais ou de trabalho. Já os interesses que envolvam dinheiro vão oscilar no período da tarde e a recomendação é ligar o radarzinho em compras e negociações. Também vale dobrar a cautela com empréstimo ou aval, pois pode levar rasteira de pessoa que se diz amiga. Em compensação, emoções intensas estão previstas na paixão e a famosa sensualidade do seu signo vai aflorar, influenciando bastante a vida amorosa e sexual. Agora, se está na pista, convém ir com calma nos contatinhos, ainda mais se não conhece direito seu alvo. Crush com cara de príncipe pode ser embuste.

Sagitário
A segundona chega com tudo e os compromissos não serão poucos, bebê, mas não se preocupe porque você vai contar com bons aliados e terá apoio alheio para agilizar seus interesses. Parcerias e alianças promissoras podem ser feitas no trabalho e as atividades em equipe vão deslanchar. Só procure segurar seu jeito impetuoso na parte da tarde, quando atitudes e decisões precipitadas podem colocar você em rota de colisão com gente influente e poderosa. Com o mozão, uma ou outra picuinha pode surgir, mas será passageira e a relação vai ficar firme e forte. Se está na solteirice, hoje o cenário tá generoso pra mudar de status e Vênus garante que envolvimento recente deve evoluir rapidamente para um romance duradouro.

