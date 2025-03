HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 17/3/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana com muito pique para correr atrás dos seus sonhos, identificar o que tem chance de ser colocado em prática com sucesso e se entender melhor com os outros. Seu lado generoso se destaca, Caprica, mas é melhor não misturar dinheiro e amizade no final da manhã. À noite, curta a companhia dos amigos, que vão dar uma ajuda em tudo o que for necessário. O pessoal pode até ajudar na conquista e apresentar um novo crush. Valorizar os pontos em comum com quem ama fortalece a vida a dois.

Aquário

A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete dar um empurrãozinho e tanto na sua vida profissional. Sua ambição fica mais forte e você não vai pensar duas vezes para batalhar pelo reconhecimento que merece. Mas lidar com críticas ou concorrentes no final da manhã pede jogo de cintura extra, então vá com calma. Você e o seu amor podem conversar sobre o futuro do romance e até dar um passo mais sério juntos. Sua popularidade cresce à noite e agita as coisas na conquista.

Peixes

A semana começa com um astral positivo para assuntos que envolvem estudos, Justiça ou viagem. Seu espírito de equipe também fica mais forte e pode ajudar a melhorar a convivência com os colegas, embora um ou outro atrito possa dar as caras no final da manhã. Mas o bom humor volta a reinar rapidinho, então não se aborreça com bobagens. Sair da rotina pode fazer toda a diferença na paquera e o amor pode surgir de onde menos espera. Há sinal de descontração e diversão extra na vida a dois à noite.

Áries

A Lua brilha em Escorpião nesta madrugada e avisa que o início da semana já começa agitado, bebê. Há sinal de mudanças profundas e quem anda pensando em trocar de emprego ou está em busca de uma nova colocação pode ter sucesso. Mas nem tudo é perfeito e as amizades passam por momentos tensos no final da manhã. Pegue leve porque tudo se resolve aos poucos. A boa notícia é que a paixão esquenta os momentos de intimidade à noite. A atração por alguém misterioso ou com quem tem muita química anima a conquista.

Touro

Segundou e a Lua promete animar os relacionamentos hoje, o que também vale para o trabalho. No final da manhã, faça um esforço para expressar o que pensa sem arrumar confusão, já que algumas críticas podem estressar a convivência com os colegas. Ainda bem que a vibe logo melhora e você pode aproveitar para reforçar seus relacionamentos. O romance sai ganhando com as energias positivas enviadas pela Lua à noite. Um flerte tem boas chances de evoluir para namoro: invista sem pensar duas vezes.

Gêmeos

Bora lá começar a semana com o foco nas tarefas, porque a chegada da Lua a Escorpião pede dedicação em dobro no trabalho. No final da manhã, fica mais fácil se distrair no serviço e talvez tenha problemas para cumprir prazos. Ouça sua intuição para não entrar em roubada porque as coisas logo melhoram e dá até para se desapegar de algumas coisas e tentar algo diferente no serviço à tarde. O seu corpo pede mais atenção. Tanto o romance quanto a paquera ficam meio sem graça hoje. Diminua as expectativas.

Câncer

Você começa a semana contando com uma dose extra de sorte, graças à entrada da Lua em seu paraíso astral nesta madrugada. No trabalho, você tem boas chances de se destacar em atividades ligadas a comunicação, ensino, criatividade ou que envolvem o contato com crianças e jovens. Pode se dar bem se fizer uma fezinha à noite. Aposte no seu carisma para arrasar na conquista! Mas há sinal de briga com o par, então seja mais paciente no final da manhã que tudo se acerta aos poucos.

Leão

Segundou, e se depender da Lua que brilha em Escorpião nessa madrugada, você conta com uma dose extra de praticidade para lidar com todas as tarefas que caírem no seu colo. Mas o final da manhã pode ficar um pouco tumultuado se tiver que cuidar de assuntos domésticos e do serviço ao mesmo tempo, então priorize o que for mais importante. A família pode dar uma ajuda se busca um novo amor, mas não deixe o pessoal palpitar demais. Programa caseiro com o par será uma ótima pedida, mas controle o ciúme.

Virgem

A Lua se muda para Escorpião nesta madrugada e favorece tudo o que envolve comunicação nesta segunda. Aproveite para conhecer gente nova e colocar o papo em dia com as pessoas queridas, mas não se distraia no final da manhã. Foque no que precisa ser feito! Seu lado bem–humorado ajuda a fazer contatos novos, seja na vida pessoal, nas redes sociais ou até na paquera. Palavras carinhosas e românticas deixam a vida a dois mais gostosa. O astral é perfeito para esclarecer um mal–entendido com o love.

Libra

Você começa a semana contando com as melhores vibes para lidar com dinheiro. Logo cedo, ligue suas antenas para aproveitar uma boa oportunidade de negócios ou para batalhar por uma grana extra. Vai ser preciso redobrar o esforço no trabalho, então valorize sua grana e não saia por aí comprando tudo o que vê. O dinheiro deve ter um peso maior na vida amorosa e pode até causar um ou outro atrito com o par. Vá com calma! A conquista talvez deixe a desejar se você está buscando algo mais sério.

Escorpião

A Lua entra em seu signo nesta madrugada e promete energia extra para correr atrás dos seus interesses, inclusive no trabalho. Priorize as tarefas que dependem da sua iniciativa para dar certo e não tenha receio de dar a sua opinião se for necessário. Talvez seja preciso agir com um pouco mais de diplomacia para manter a paz em casa no final da manhã, mas logo as coisas se ajeitam. Se controlar o ciúme, não terá do que reclamar na vida a dois. Uma conquista passageira pode massagear seu ego, mas fuja de um ex.



Sagitário

Nesta segunda, a Lua passa a infernizar o seu astral e talvez falte pique em alguns momentos. Por outro lado, você vai contar com o seu sexto sentido para driblar qualquer imprevisto que surgir pela frente. Pense duas vezes antes de falar tudo o que pensa no final da manhã, porque pode deixar um segredo escapar. Na paquera, há chance de se envolver em um lance escondido, então redobre a atenção para manter esse caso escondido por enquanto. Clima de mistério e segredos deixa o romance agitado, mas fuja de discussões.

