Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/04/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:

Capricórnio

Esta quinta começa com algumas mudanças logo cedo, seja no trabalho ou no seu cantinho. Bom momento para fazer ajustes de qualquer tipo, aproveitar sua disposição para botar ordem nas coisas e tirar do caminho tudo o que estava pela metade ou precisava ser descartado. Reforma ou obra em casa conta com as melhores vibes pela manhã. E com a Lua de mudança para Virgem à tarde, seu otimismo será contagiante e pode abrir novas portas na vida profissional, Caprica. Sua animação tem tudo para agitar a conquista, seja pessoalmente ou nas redes sociais! A vida amorosa ganha um novo pique à noite e o par pode ficar caidinho com seu jeito mais ousado.

Aquário

Os relacionamentos estão protegidos pelas estrelas nesta manhã. Tire proveito desse astral favorável para fazer novos contatos, conversar com os colegas, trocar ideia com um sócio ou até assumir uma nova parceria profissional. Qualquer empreendimento feito em equipe aumenta as chances de ser um sucesso, mas é melhor adiantar as coisas porque a tarde pode trazer imprevistos e reviravoltas. Com a entrada da Lua em Virgem, você tende a se isolar mais e confiar no seu sexto sentido. Embora a vida a dois conte com excelentes energias logo cedo, é a paixão que vai temperar os momentos com o par à noite! Um lance recente tem boas chances de ficar sério agora.

Peixes

O céu avisa que você vai ter que encarar o trabalho com um pouco mais de seriedade pela manhã. Aproveite para concentrar todo o seu esforço nas tarefas de rotina e dar aquele gás no serviço que estava acumulado. Mas a melhor notícia é que esse empenho todo pode se refletir no seu bolso e tem tudo para receber notícias animadoras envolvendo as finanças! A Lua protege os relacionamentos no final do dia e você vai se sentir melhor se buscar a companhia das pessoas que ama. Pode ser que a paquera fique mais animada, mas você vai buscar alguém que queira se comprometer. No romance, a dica é paparicar muito o mozão, porque vai receber o mesmo em troca.

Áries

Você começa esta esta quinta contando com uma dose extra de sorte e pode se dar bem em jogo, aposta ou concurso nas redes sociais. Se souber explorar seu charme e poder de comunicação, você terá facilidade para conquistar novos clientes, agir em equipe com os colegas de trabalho e se entender melhor com pessoas próximas, inclusive na vida pessoal. Mas as coisas mudam à tarde e pode chover serviço no seu caminho, o que talvez exija mais esforço da sua parte. O clima pra lá de animado na paquera indica que vai fazer o maior sucesso logo cedo, mas depois a conquista esfria. Com o mozão, o dia começa com muito romantismo, pena que isso não dura muito.

Touro

Se depender das estrelas, a vida familiar deve ficar em destaque pela manhã. Você estará mais ligado às suas raízes, Touro, e é em casa que vai encontrar a base para seguir com seus planos em todas as outras áreas da sua vida. Se puder trabalhar em casa, seja em home office, com a família ou com produtos e serviços para o lar, pode melhorar o seu rendimento nas tarefas. À tarde, a Lua entra em seu paraíso astral e você conta com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Há sinal de muitas novidades na conquista e o seu charme está mais on do que nunca. À noite, manter a paz no romance será moleza e ainda vai contar com uma dose extra de carinho a dois.

Gêmeos

Nesta quinta, as estrelas destacam a comunicação e os novos contatos pela manhã, além de reforçarem a sua habilidade social. Para dar conta de todas as tarefas que estavam se arrastando, aposte no seu raciocínio rápido e compartilhe suas ideias inovadoras com os colegas. As boas energias da manhã também são perfeitas pra se entender com os amigos e até conhecer gente nova. E com a Lua em Virgem à tarde, o céu sinaliza novas responsabilidades e tarefas no serviço. Suas chances de encantar um crush são maiores na parte da manhã. O diálogo será importante na vida amorosa, mas um programa caseiro também cai como uma luva pra fechar a noite com chave de ouro.

Câncer

O céu envia excelentes energias para você encher o bolso nesta manhã. Se depender das estrelas, pode conseguir um bônus extra ou até receber uma grana que não estava esperando. Bora lá se concentrar no trabalho porque o dinheiro não vai cair do céu, meu cristalzinho, e você pode dar uma turbinada na carreira se identificar as boas oportunidades que vão cruzar seu caminho. A Lua deixa o astral mais descontraído à tarde e uma conversa sincera pode abrir novas portas em todas as áreas, especialmente na conquista. Para se entender melhor com o mozão, converse sobre qualquer coisa que estiver incomodando e deixe o bom humor falar mais alto.

Leão

O dia começa com muita energia para cuidar dos seus interesses, e você vai contar com confiança de sobra para brilhar no trabalho. Faça a sua parte e aproveite para resolver as pendências ou projetos que precisam da sua dedicação pessoal para dar certo. Os astros enviam good vibes para você realizar uma viagem ou matar a saudade de alguém querido que está longe. À tarde, a Lua entra em sua Casa da Fortuna e promete boas novas envolvendo dinheiro. Uma amizade colorida, ou com benefícios, pode dar uma agitada na conquista, mas não enrole para demonstrar interesse. Você e o mozão vão se entender melhor se os dois estiverem a fim de investir no futuro da relação.

Virgem

Com a Lua ainda infernizando o seu astral nesta manhã, talvez seja necessário diminuir um pouco o ritmo e poupar energia. No trabalho, você tem chance de dar uma deslanchada nas tarefas se ouvir a sua intuição e agir nos bastidores pela manhã. Ainda bem que o astral muda à tarde e você vai contar com as vibes positivas da Lua, que desembarca em seu signo depois do almoço. É um ótimo momento para rever prioridades, colocar as mãos na massa e perseguir seus objetivos sem medo. Se quer manter a paz no romance, mostre seu lado mais encantador e paparique o par. Um novo romance pode emplacar, mas vai depender da sua iniciativa e do seu charme. Vá à luta!

Libra

Se depender das estrelas, as coisas devem correr sem problemas na parte da manhã. Bom astral para se dedicar mais à carreira, trabalhar em equipe e investir no seu sucesso! A companhia dos amigos será importante para levantar o seu astral, mas o pessoal também pode dar uma mãozinha pela manhã se está procurando emprego. A tarde corre um pouco mais sossegada com a entrada da Lua em seu inferno astral, mas você pode se dar bem se prestar atenção ao seu sexto sentido. Na paquera, aposte no bom humor para conquistar o interesse do crush pela manhã. O relacionamento com o mozão pode ficar mais tranquilo à noite, mas tudo indica que vão se entender.

Escorpião

Pela manhã, seu lado ambicioso segue em alta e você vai traçar padrões mais altos em tudo o que fizer. Tanta dedicação deve trazer benefícios, além de ajudar a melhorar a sua imagem profissional. Ainda pela manhã, o volume de trabalho tem tudo para crescer: ainda bem que você conta com foco e disposição para encarar qualquer desafio! Mas tudo fica melhor à tarde e o entrosamento com os colegas pode ser o ponto alto do seu dia. Os amigos podem desempenhar papel importante à noite, seja na hora de se divertir ou de se aproximar daquele contatinho especial. A dois, o companheirismo cresce e deixa o romance mais protegido. Aproveite!

Sagitário

As estrelas avisam que deve sobrar animação para sair da rotina e tentar algo diferente no trabalho nesta manhã. Agarre a chance de explorar novos horizontes, conhecer pessoas, expandir seus contatos e até fechar alguns negócios com empresas de fora, Sagita. E com a Lua turbinando a sua ambição à tarde, pode se preparar para vitórias importantes no campo profissional. É um bom dia para traçar novas metas e definir os próximos passos na carreira. A boa notícia é que as coisas seguem animadas com o mozão pela manhã e podem dar um passo mais sério ainda nesta quinta. A paquera está protegida logo cedo e alguém de fora pode ganhar seu coração.

