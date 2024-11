Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/11/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

A semana começa corrida e você só vai dar conta do serviço se focar nas tarefas e ignorar as distrações. A saúde também pede cautela, mas você conta com vibes maravilindas para fazer alguns ajustes na rotina e adotar hábitos mais saudáveis. Ainda pela manhã, os relacionamentos recebem boas energias e você pode se entender melhor com os colegas. Mas ouça sua intuição e não confie demais nos outros: abra o olho! As estrelas vão dar aquela força pra você emplacar um novo romance e um lance iniciado agora tem boas chances de evoluir para compromisso rapidinho. Com quem ama, o astral melhora nesta segunda e podem se entender às mil maravilhas.

Aquário

A segunda começa um pouco tensa, mas o astral melhora rapidinho e você pode usar o seu lado mais disciplinado para melhorar a relação com colegas e superiores, Aquário. Vai sobrar disposição para cuidar das tarefas de rotina, mas faça um esforço para manter o foco no trabalho sem perder muito tempo com as distrações pelo caminho. Os amigos podem dar uma mãozinha se você precisar, seja na área profissional ou nos relacionamentos, mas faça a sua parte também. Mais tarde, a rotina pode tirar o brilho da conquista ou dos momentos românticos com o mozão. Não deixe que a monotonia afete o seu humor e conte com a galera para levantar o seu astral.

Peixes

Logo cedo, a Lua ilumina o seu paraíso astral, Peixes, e a segundona tem tudo para correr de maneira mais tranquila. Pode até pintar um ou outro desafio no trabalho ou em casa, mas você terá habilidade para tirar de letra qualquer coisa que cair no seu colo. Criatividade e bom humor serão suas armas para se destacar em qualquer ambiente! A sorte promete sorrir para os seus interesses: que tal fazer uma fezinha? Se está só, pode se preparar para fazer o maior sucesso na conquista, já que vai esbanjar charme. Já com o par, romantismo e altas doses de carinho garantem momentos intensos na vida a dois. Só não deixe a família palpitar demais no seu romance.

Áries

Logo cedo, a Lua brilha em Câncer e avisa que o bom–senso vai falar mais alto na hora de lidar com assuntos do dia a dia. Você terá que agir com mais praticidade pra dar conta do serviço, Áries. E como nem tudo é perfeito, vejo aqui que podem pintar alguns desafios envolvendo contato com pessoas de longe, inclusive clientes em potenciais. Redobre a atenção com os detalhes e capriche na hora de se expressar, assim você não terá surpresas e pode se destacar! Se quer curtir bons momentos a dois, pegue leve com o ciúme e invista em um programa mais sossegado. A paquera pode surpreender com alguém que mora longe, mas talvez ande meio devagar também.

Touro

A Lua entra em Câncer nesta manhã e a semana começa mais agitada, Touro. As estrelas também mandam ótimas ideias, além de uma dose extra de criatividade, para você se destacar em tudo o que envolve comunicação no resto do dia. Só evite se distrair durante o expediente e deixe pra entrar nas redes sociais mais tarde, tá? Mercúrio e Júpiter trazem novidades para os negócios e você pode encontrar uma boa oportunidade de melhorar os seus lucros. A paquera pode se animar e vai ser difícil alguém resistir ao seu papo, seja pessoalmente ou na internet. Se já tem compromisso, as estrelas prometem sintonia e descontração no relacionamento com quem ama.

Gêmeos

Podem surgir boas oportunidades de ganhar mais dinheiro nesta segunda, Gêmeos, e isso é motivo para comemorar! Mas também terá que ralar, então bora lá mergulhar no trabalho. Talvez o dinheiro não caia de presente no seu colo, mas com esforço e planejamento, dá para encher o bolso. Por outro lado, Mercúrio e Júpiter colocam os relacionamentos em destaque e, com jogo de cintura e boa vontade, você tem tudo para melhorar a interação com colegas e pessoas próximas. Você e o mozão vão se entender melhor se for mais flexível, meu cristalzinho. Pegue leve para não sufocar o par. Se já tem um crush em vista, melhor fazer contato logo cedo: nada de enrolar.

Câncer

No trabalho, ouça sua intuição para descobrir se vale a pena fazer alguns ajustes logo cedo. Ainda bem que a Lua entra em seu signo rapidinho e protege seus interesses. Você terá mais clareza e energia para correr atrás do que realmente importa! Se adiou uma viagem, pode retomar seus planos mais tarde. Talvez seja preciso um pouco mais de boa vontade para se entender com os colegas, mas as coisas logo entram nos eixos. Cuide melhor da saúde e ouça o seu corpo. Seu jeito mais carinhoso fica evidente e tem tudo para agradar o seu amor. Tá na pista? Há chance de cair de amores por alguém que conheceu agora. Tome a iniciativa para se aproximar.

Leão

Podem surgir alguns altos e baixos nas amizades logo cedo, mas a Lua está de mudança para o seu inferno astral ainda pela manhã e ajuda a melhorar o astral. No trabalho, baixar a bola e ficar no seu canto pode ser a melhor pedida. O trabalho pede atenção nas comunicações, mas se você fizer a sua parte e fugir de confusão, tudo vai acabar bem, bebê! Descansar pode ser uma boa se precisa relaxar e se livrar da tensão à noite. Um clima de paixão e mistério pode animar a vida amorosa mais tarde, seja na paquera ou ao lado de quem ama. Aposte na sensualidade para surpreender. Só evite disputar um crush com alguém da turma para não arrumar treta à toa.

Virgem

Segundou, Virgem, e a Lua anima o seu lado mais sonhador e altruísta, inclusive no trabalho. Boa parte do seu foco segue na carreira, mas você vai chegar mais longe se colocar os pés no chão e batalhar por projetos concretos ao invés de correr tantos riscos. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e, mesmo com uma ou outra instabilidade, a convivência com os outros tem tudo para fluir numa boa. A companhia dos amigos será muito bem–vinda para relaxar e se divertir! Tudo indica que a galera pode ter papel importante na conquista e até apresentar um novo crush. A sintonia cresce no romance e as estrelas prometem momentos pra lá de agradáveis.

Libra

Com a chegada da Lua ao ponto mais alto do seu Horóscopo, manter o foco no trabalho pode ser mais fácil logo cedo. Concentre–se nos compromissos e não deixe algo importante passar batido, Libra. A carreira entra em foco e boa parte da sua atenção deve se voltar para o trabalho nesta segunda, por isso, faça um esforço extra para causar uma boa impressão. Mas não fique se apegando a detalhes e redobre a atenção em tudo o que envolver comunicação e deslocamentos pela cidade. No romance, assuntos mais sérios ganham destaque e vocês podem planejar o futuro juntinhos. Já a conquista pode surpreender, mas talvez você fique a fim de algo mais sério.

Escorpião

Logo cedo, o astral fica um pouco tenso, mas a boa notícia é que será mais fácil fazer algumas mudanças no trabalho, na carreira ou encontrar ótimas oportunidades de negócios se confiar em seus instintos. A Lua brilha em Câncer e destaca o seu desejo por aventuras e novidades, inclusive no serviço. Só tenha cuidado para não se distrair com qualquer coisinha, meu bem, e tente prestar atenção a horários e entregas se não quiser arrumar problemas, ok? A conquista pode trazer ótimas surpresas e nem a distância vai atrapalhar os seus planos de seduzir quem deseja. Com quem ama, um astral leve e animado deixa tudo mais gostoso. É hora de curtir ao máximo.

Sagitário

Segundou, Sagita, e a chegada da Lua em Câncer logo cedo avisa que o astral pode trazer algumas reviravoltas para os seus planos. As mudanças ganham força a partir de agora, inclusive nos assuntos envolvendo trabalho ou relacionamentos em geral. É um bom dia para cultivar o desapego, tanto de objetos quanto de pessoas que não fazem mais sentido em sua vida. Só evite atritos por causa de detalhes sem importância. Se tem compromisso, o desejo tem tudo para pegar fogo e esquentar os momentos a dois entre quatro paredes. Um contatinho pode evoluir para uma conquista se souber usar toda a sua seducência, mas você pode buscar estabilidade e algo mais sério.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também