Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Festival de Bonito TOPO - Ago25
Geral

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/8/2025

Confira o que os astros preparam para esta segunda-feira

18 agosto 2025 - 08h35Da Redação, com João Bidu

Capricórnio 
Se depender dos astros, a semana começa nervosinha e a dica é se valer da prudência que herdou do seu signo para não se meter em rolos e ciladas, viu bebê? O conselho é medir muito bem as consequências dos seus atos e palavras, se colocar no lugar dos outros e mostrar mais tolerância. Os contatos em geral podem ficar à mercê de instabilidades e convém fazer a sua parte para não entrar em disputas e confrontos, pois há risco de semear inimizades com quem convive e trabalha. Ainda bem que o clima vai melhorar ao longo do dia e você saberá restabelecer a harmonia em suas relações, inclusive com o love. Boas notícias sobre dinheiro devem chegar à noite e quem está na pista pode ter novidades com colega.

Aquário 
Segundona chegando com tudo e as estrelas avisam que tretas vão rondar seus contatos logo cedinho, bebê! Melhore o diálogo com os outros, seja mais paciente e dose bem a sinceridade para não bater de frente com ninguém. Distrações podem atrapalhar o trabalho pela manhã, mas você vai acelerar o passo e recuperar o ritmo depois do almoço, só evite começar coisas novas hoje, pois a Lua está fora de curso. Os assuntos do coração começam o dia com desafios, ainda bem que o clima vai ficar mais positivo a partir da tarde e você terá sucesso pleno em suas investidas. Júpiter deixará seu poder de atração no modo arrasane e o crush não vai resistir. A dois, convívio mais solto e descontraído com seu amorzinho.

Peixes
A semana está só começando, mas hoje há risco de se estressar com assuntos que dizem respeito ao bolso ou ao coração, viu peixinha? A Lua se estranha com Marte logo no início do dia e revela que o astral vai ficar nervoso nas finanças e nas paqueras, portanto, esconda o cartão para não cair na tentação de gastar e deixe o papo com o contatinho para mais tarde. Em compensação, os interesses de trabalho devem caminhar bem ao longo do dia e as relações pessoais vão receber excelentes estímulos, principalmente do final da tarde em diante. Bora providenciar uma comidinha gostosa e mimar seus queridos porque tudo indica que você vai passar momentos especiais com os parentes mais íntimos e o xodozinho.

Áries 
Se quer começar a semana sem tretas, controle seu lado temperamental, bebê, pois seu jeito pode mudar de arianjo para satanáries em um instante, ainda mais com o pessoal de casa. Sua paciência será testada nas primeiras horas da segundona e convém respirar fundo para não se desentender com ninguém, a boa notícia é que o clima melhora ao longo do dia e picuinhas serão superadas. O trabalho também pode exigir jogo de cintura no período da manhã, mas depois as coisas devem fluir bem. Já à noite, Mercúrio e Júpiter prometem excelentes energias nas relações pessoais e amorosas, blindando o astral com seus queridos. Se está na pista, há belas chances de atrair paixões e você tem tudo para ganhar o crush.

Touro
Segundou com alertas das estrelas e a recomendação é pegar mais leve logo cedo, minha consagrada, meu consagrado! A Lua segue no signo anterior ao seu e se estranha com Marte, revelando que o clima vai ficar nervosinho nas primeiras horas do dia. Numa dessa, você precisará se valer da sua tolerância, maneirar na sinceridade e contar até cem antes de ralhar com quem convive ou trabalha; Ainda bem que as tensões se dissipam à tarde e será mais fácil entrar em acordo com as pessoas à sua volta. Mesmo assim, foque no que deve ser feito e não perca tempo com assuntos improdutivos. Já à noite, o astral estará bem mais positivo, boas notícias devem chegar e não vai faltar estabilidade com o mozão.

Gêmeos 
A segundona chega com instabilidades e convém você ir mais devagar para não atropelar seus planos nas primeiras horas da manhã. Nem tudo pode fluir do jeito que espera e o conselho é ajustar suas expectativas à realidade, ainda mais ao lidar com dinheiro. Controle os ímpetos, a vontade de gastar e procure administrar as suas finanças com mais juízo, pois há risco de se meter em rolos ou dívidas. Em compensação, o astral vai dar uma guinada ao longo do dia e as coisas vão caminhar com mais agilidade na vida pessoal e profissional. Agora, a melhor parte deve acontecer à noite, quando novidades deliciosas podem marcar presença no romance e nos contatinhos. Namoro à distancia tem tudo para decolar.

Câncer 
Respira e não pira, caranguejinha! Marte segue em seu signo, mas amanhece pistola com a Lua, deixa seu jeito mais reativo e alerta que picuinhas podem dar as caras logo no início da manhã. Para não ter maiores aborrecimentos, a dica é ir com calma na alma e medir as palavras com quem convive e trabalha. Também convém botar um freio na pressa e fazer as coisas com mais atenção pra não correr o risco de ter que retomar do zero. A boa notícia é que o clima melhora depois do almoço e você estará no controle de tudo, mostrando mais garra, confiança e liderança na carreira. No lado amoroso, as vibes mais positivas vão ficar ativas a partir do anoitecer e sua sensualidade pode mexer bastante com o contatinho. Astral cúmplice com o love.

Leão 
Segundar, segundou, mas convém ir suave na nave, ficar na sua e não fazer nada de que possa se arrepender, bebê! As estrelas recomendam a manter a rotina e focar no que já estava planejado pela manhã, pois se pegar várias coisas pode não dar conta. Também valerá cuidar com mais carinho da saúde e evitar mudanças bruscas em seus hábitos. Ainda bem que o clima melhora bastante durante o dia e há sinal de ótimas novidades em assuntos que dizem respeito a estudos, provas, treinamentos ou mudanças no trabalho. À noite, o astral se firma de vez e muitas alegrias estão previstas na paixão. Envolvimento recente pode evoluir e dar um passo mais sério. Na união, clima de grande companheirismo com o mozão.

Virgem 
Hoje os astros se estressam no céu logo cedo e pode sobrar para o seu signo, que tende a ficar bem mais esquentadinho. Tensões estão previstas no período da manhã e convém se equilibrar, investindo em uma dose extra de jogo de cintura e tolerância. Seu lado virginichato pode vir à tona e provocar tretinhas com quem convive, sobretudo com gente ligada ao seu círculo de amizades. Assuntos que envolvam dinheiro também vão exigir mais prudência e a ordem é enxugar os gastos, a boa notícia é que as coisas devem fluir melhor mais tarde e você pode se livrar de uns abacaxis. Agora, as melhores vibes vão chegar à noite e os astros apontam sucesso pleno nos contatinhos. Colega de trabalho pode cair de amores.

Libra
A semana começa com vibes treteiras e a recomendação dos astros é pegar mais leve nas primeiras horas da segundona, evitando se estressar com os interesses de trabalho. Faça as coisas com mais calma e não se cobre tanto porque depois tudo vai caminhar com mais tranquilidade e você pode receber apoios importantes no serviço. As relações pessoais também podem ser alvos de instabilidades pela manhã e convém ter mais paciência para não correr o risco de provocar torta de climão, especialmente com o mozão. Ainda bem que o clima vai dar um up e muitas alegrias estão previstas ao anoitecer. Mercúrio, que brilha em seu paraíso e sorri para Júpiter, vai realçar seus encantos e promete um período perfeito para conquistar o crush dos sonhos.

Escorpião 
Vai suave na nave nas primeiras horas da manhã e respire fundo porque você pode perder a boa à toa e perrengues não estão descartados. Há tendência a se irritar com facilidade e até a saúde pode ser afetada, portanto, cultive a calma e não deixe o nervosismo tomar conta. Ainda bem que o restante do dia deve fluir sem maiores problemas e você pode fazer tudo o que pretende, desde que não saia muito da sua zona de conforto. Hoje é melhor manter a rotina e cuidar dos assuntos que já estão em andamento. Ao anoitecer, Mercúrio e Júpiter mandam um baita incentivo para suas relações pessoais e o clima deve ficar superanimado com parentes e pessoas queridas. Período excitante e cheio de desejo com o love.

Sagitário 
Alto lá, meu cristalzinho! A Lua prossegue em seu paraíso, mas troca vibes treteiras com Marte logo cedo e recomenda a controlar seus impulsos, pois se agir sem pensar e de forma precipitada, pode ficar às voltas com perrengues e bagacinhas: aí não, né? O recado vale principalmente para os interesses financeiros e amorosos, portanto, segure a onda e evite atitudes impetuosas, seja ao lidar com grana, seja ao tomar decisões nos assuntos do coração. A boa notícia é que esse astral tenso vai perder força a partir da tarde e as coisas vão entrar nos eixos em todos os aspectos. Alias, pode esperar ótimas vibes nas relações pessoais, surpresas gostosas na pista e muita harmonia com o mozão, ainda mais à noite.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Beto Pereira e Geraldo Resende -
Justiça
Deputados do PSDB em MS garantem continuidade na sigla
Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Diárias pagas a membros do MPMS em julho somam R$ 379 mil
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador
Geral
Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador
Mega-Sena está com prêmio acumulado
Geral
E nada de ganhador! Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 65 milhões
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura
Geral
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS