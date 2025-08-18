Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/8/2025

Capricórnio

Se depender dos astros, a semana começa nervosinha e a dica é se valer da prudência que herdou do seu signo para não se meter em rolos e ciladas, viu bebê? O conselho é medir muito bem as consequências dos seus atos e palavras, se colocar no lugar dos outros e mostrar mais tolerância. Os contatos em geral podem ficar à mercê de instabilidades e convém fazer a sua parte para não entrar em disputas e confrontos, pois há risco de semear inimizades com quem convive e trabalha. Ainda bem que o clima vai melhorar ao longo do dia e você saberá restabelecer a harmonia em suas relações, inclusive com o love. Boas notícias sobre dinheiro devem chegar à noite e quem está na pista pode ter novidades com colega.

Aquário

Segundona chegando com tudo e as estrelas avisam que tretas vão rondar seus contatos logo cedinho, bebê! Melhore o diálogo com os outros, seja mais paciente e dose bem a sinceridade para não bater de frente com ninguém. Distrações podem atrapalhar o trabalho pela manhã, mas você vai acelerar o passo e recuperar o ritmo depois do almoço, só evite começar coisas novas hoje, pois a Lua está fora de curso. Os assuntos do coração começam o dia com desafios, ainda bem que o clima vai ficar mais positivo a partir da tarde e você terá sucesso pleno em suas investidas. Júpiter deixará seu poder de atração no modo arrasane e o crush não vai resistir. A dois, convívio mais solto e descontraído com seu amorzinho.

Peixes

A semana está só começando, mas hoje há risco de se estressar com assuntos que dizem respeito ao bolso ou ao coração, viu peixinha? A Lua se estranha com Marte logo no início do dia e revela que o astral vai ficar nervoso nas finanças e nas paqueras, portanto, esconda o cartão para não cair na tentação de gastar e deixe o papo com o contatinho para mais tarde. Em compensação, os interesses de trabalho devem caminhar bem ao longo do dia e as relações pessoais vão receber excelentes estímulos, principalmente do final da tarde em diante. Bora providenciar uma comidinha gostosa e mimar seus queridos porque tudo indica que você vai passar momentos especiais com os parentes mais íntimos e o xodozinho.

Áries

Se quer começar a semana sem tretas, controle seu lado temperamental, bebê, pois seu jeito pode mudar de arianjo para satanáries em um instante, ainda mais com o pessoal de casa. Sua paciência será testada nas primeiras horas da segundona e convém respirar fundo para não se desentender com ninguém, a boa notícia é que o clima melhora ao longo do dia e picuinhas serão superadas. O trabalho também pode exigir jogo de cintura no período da manhã, mas depois as coisas devem fluir bem. Já à noite, Mercúrio e Júpiter prometem excelentes energias nas relações pessoais e amorosas, blindando o astral com seus queridos. Se está na pista, há belas chances de atrair paixões e você tem tudo para ganhar o crush.

Touro

Segundou com alertas das estrelas e a recomendação é pegar mais leve logo cedo, minha consagrada, meu consagrado! A Lua segue no signo anterior ao seu e se estranha com Marte, revelando que o clima vai ficar nervosinho nas primeiras horas do dia. Numa dessa, você precisará se valer da sua tolerância, maneirar na sinceridade e contar até cem antes de ralhar com quem convive ou trabalha; Ainda bem que as tensões se dissipam à tarde e será mais fácil entrar em acordo com as pessoas à sua volta. Mesmo assim, foque no que deve ser feito e não perca tempo com assuntos improdutivos. Já à noite, o astral estará bem mais positivo, boas notícias devem chegar e não vai faltar estabilidade com o mozão.

Gêmeos

A segundona chega com instabilidades e convém você ir mais devagar para não atropelar seus planos nas primeiras horas da manhã. Nem tudo pode fluir do jeito que espera e o conselho é ajustar suas expectativas à realidade, ainda mais ao lidar com dinheiro. Controle os ímpetos, a vontade de gastar e procure administrar as suas finanças com mais juízo, pois há risco de se meter em rolos ou dívidas. Em compensação, o astral vai dar uma guinada ao longo do dia e as coisas vão caminhar com mais agilidade na vida pessoal e profissional. Agora, a melhor parte deve acontecer à noite, quando novidades deliciosas podem marcar presença no romance e nos contatinhos. Namoro à distancia tem tudo para decolar.

Câncer

Respira e não pira, caranguejinha! Marte segue em seu signo, mas amanhece pistola com a Lua, deixa seu jeito mais reativo e alerta que picuinhas podem dar as caras logo no início da manhã. Para não ter maiores aborrecimentos, a dica é ir com calma na alma e medir as palavras com quem convive e trabalha. Também convém botar um freio na pressa e fazer as coisas com mais atenção pra não correr o risco de ter que retomar do zero. A boa notícia é que o clima melhora depois do almoço e você estará no controle de tudo, mostrando mais garra, confiança e liderança na carreira. No lado amoroso, as vibes mais positivas vão ficar ativas a partir do anoitecer e sua sensualidade pode mexer bastante com o contatinho. Astral cúmplice com o love.

Leão

Segundar, segundou, mas convém ir suave na nave, ficar na sua e não fazer nada de que possa se arrepender, bebê! As estrelas recomendam a manter a rotina e focar no que já estava planejado pela manhã, pois se pegar várias coisas pode não dar conta. Também valerá cuidar com mais carinho da saúde e evitar mudanças bruscas em seus hábitos. Ainda bem que o clima melhora bastante durante o dia e há sinal de ótimas novidades em assuntos que dizem respeito a estudos, provas, treinamentos ou mudanças no trabalho. À noite, o astral se firma de vez e muitas alegrias estão previstas na paixão. Envolvimento recente pode evoluir e dar um passo mais sério. Na união, clima de grande companheirismo com o mozão.

Virgem

Hoje os astros se estressam no céu logo cedo e pode sobrar para o seu signo, que tende a ficar bem mais esquentadinho. Tensões estão previstas no período da manhã e convém se equilibrar, investindo em uma dose extra de jogo de cintura e tolerância. Seu lado virginichato pode vir à tona e provocar tretinhas com quem convive, sobretudo com gente ligada ao seu círculo de amizades. Assuntos que envolvam dinheiro também vão exigir mais prudência e a ordem é enxugar os gastos, a boa notícia é que as coisas devem fluir melhor mais tarde e você pode se livrar de uns abacaxis. Agora, as melhores vibes vão chegar à noite e os astros apontam sucesso pleno nos contatinhos. Colega de trabalho pode cair de amores.

Libra

A semana começa com vibes treteiras e a recomendação dos astros é pegar mais leve nas primeiras horas da segundona, evitando se estressar com os interesses de trabalho. Faça as coisas com mais calma e não se cobre tanto porque depois tudo vai caminhar com mais tranquilidade e você pode receber apoios importantes no serviço. As relações pessoais também podem ser alvos de instabilidades pela manhã e convém ter mais paciência para não correr o risco de provocar torta de climão, especialmente com o mozão. Ainda bem que o clima vai dar um up e muitas alegrias estão previstas ao anoitecer. Mercúrio, que brilha em seu paraíso e sorri para Júpiter, vai realçar seus encantos e promete um período perfeito para conquistar o crush dos sonhos.

Escorpião

Vai suave na nave nas primeiras horas da manhã e respire fundo porque você pode perder a boa à toa e perrengues não estão descartados. Há tendência a se irritar com facilidade e até a saúde pode ser afetada, portanto, cultive a calma e não deixe o nervosismo tomar conta. Ainda bem que o restante do dia deve fluir sem maiores problemas e você pode fazer tudo o que pretende, desde que não saia muito da sua zona de conforto. Hoje é melhor manter a rotina e cuidar dos assuntos que já estão em andamento. Ao anoitecer, Mercúrio e Júpiter mandam um baita incentivo para suas relações pessoais e o clima deve ficar superanimado com parentes e pessoas queridas. Período excitante e cheio de desejo com o love.

Sagitário

Alto lá, meu cristalzinho! A Lua prossegue em seu paraíso, mas troca vibes treteiras com Marte logo cedo e recomenda a controlar seus impulsos, pois se agir sem pensar e de forma precipitada, pode ficar às voltas com perrengues e bagacinhas: aí não, né? O recado vale principalmente para os interesses financeiros e amorosos, portanto, segure a onda e evite atitudes impetuosas, seja ao lidar com grana, seja ao tomar decisões nos assuntos do coração. A boa notícia é que esse astral tenso vai perder força a partir da tarde e as coisas vão entrar nos eixos em todos os aspectos. Alias, pode esperar ótimas vibes nas relações pessoais, surpresas gostosas na pista e muita harmonia com o mozão, ainda mais à noite.

