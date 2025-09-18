Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/9/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (18), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua segue toda linda em seu signo e abre a manhã em harmonia com Saturno, dando sinal verde para você progredir, lacrar e lucrar, Caprica! Vai contar com seu poder de comunicação, inteligência e ótimas ideias para impressionar os outros, colocar seus planos em prática e se destacar em tudo que fizer. Reuniões, negociações e acordos estarão favorecidos e os resultados devem ser vantajosos. Porém, não espere as mesmas vibes generosas do meio da tarde em diante, quando tensões podem aflorar no serviço e tretas não estão descartadas na relação amorosa. A dica é maneirar nas críticas e mostrar mais tato e paciência com quem trabalha ou convive. Se está na pista, pode ter surpresas agradáveis com alguém da turma à noite.

Aquário

Quintou com a Lua infernizando seu astral, mas não esquente porque ela abre o dia em sintonia com Saturno e mais vai ajudar do que atrapalhar no período da manhã. Será um momento propício para ir atrás dos seus interesses financeiros e não vai faltar empenho para engordar seus ganhos. Sua determinação e intuição se fortalecem e te ajudarão a alcançar conquistas, portanto, vai à luta, aquariane! Você também terá mais facilidade para se concentrar nas coisas que precisa fazer em casa ou no serviço, mas não espere muita molezinha do meio da tarde em diante. Imprevistos podem atrapalhar seus planos e seu pique tende a diminuir. Cuidese bem, poupe suas energias e procure se entrosar melhor com o love, valeu?

Peixes

Você vai quintar com todo apoio das estrelas para transformar seus ideais em realidade, meu cristalzinho! A Lua forma aspecto superpositivo com Saturno no período da manhã e dá todo apoio para consolidar seus planos e objetivos, principalmente no trabalho. Aproveite que estará com a confiança turbinada e aposte alto nos projetos que sempre desejou colocar em prática, pois a hora de tirálos do papel é essa. Porém, procure cuidar com mais rigor das finanças e abra o olhão para não cair em golpes e ciladas do meio da tarde em diante. Se está free e busca um amor, convém ir com calma porque há risco de misturar as estações entre paixão e amizade: avalie bem o que sente. Noite mais positiva no romance.

Áries

Quintou com boas vibes e os astros vão dar sinal verde para você realizar suas ambições, arianjo. A Lua cresce no céu e forma ótimo aspecto com Saturno, indicando um período excelente para batalhar por seu progresso e consolidar conquistas importantes. Os interesses relacionados à profissão estarão protegidos, você vai contar com ótima concentração no serviço e saberá otimizar seu tempo. No entanto, tensões podem marcar presença do meio da tarde em diante e será preciso agir com muita diplomacia para evitar perrenguinhos, principalmente com os parentes e o xodó. Procure ter mais tato e paciência para não provocar torta de climão com seus queridos. Se está na pista, pode brotar uma atração de pele com alguém do trabalho, então, presta atenção!

Touro

Lua e Saturno abrem a manhã em sintonia e deixam o seu astral nas alturas, bebê! Hoje não vai faltar incentivo para você fazer o que sempre desejou e good news devem contribuir para que realize sonhos e objetivos antigos. Novos ventos sopram em sua direção e há chance de dar um salto de qualidade na vida profissional ao se reciclar e se atualizar. De quebra, pode começar amizades duradouras, mas convém lapidar a comunicação e controlar as reações a partir da tarde, pois atritos e tretas vão rondar. Os alertas também valem para os assuntos do coração e convém ir com mais calma antes de expor o que sente. A relação com o love pedirá ajustes, mas se cada um ceder um pouco tudo entra nos eixos.

Gêmeos

Se depender das estrelas, você vai quintar com good vibes e pode ter um dia dos mais produtivos, geminianjo! Suas competências ficam tinindo no trabalho e, aliadas ao seu senso de responsabilidade e perseverança, vão fazer toda diferença junto aos chefes. Terá disposição extra para deixar tudo em ordem no serviço e tem mais é que se valer da sua experiência e expertise para se destacar. Mas pegue leve do meio da tarde em diante e pense muito bem antes de tomar decisões. É que a Lua entra na fase Crescente e briga com alguns astros, deixando o clima tenso, ainda mais nas questões que envolvam dinheiro e o coração. Convém refletir melhor antes de passar o cartão ou falar umas verdades ao mozão.

Câncer

Quintou e você já vai começar a manhã com um baita impulso dos astros para progredir, caranguejinha! Lua e Saturno abrem os seus caminhos e prometem um período maravigold para colocar em prática seus projetos e ideais. Seu lado confiante e persistente se fortalece e você também vai contar com mais sabedoria e equilíbrio ao administrar seus interesses. Terá objetivos claros em mente e pode se dar bem em parcerias pessoais e profissionais. A união será o segredo do seu sucesso, então, bora se aliar com quem partilha sonhos e metas. Só tenha cautela da metade da tarde em diante, pois há risco de se estranhar com parentes e abusar da teimosia com o mozão. Noite mais positiva para investir na paquera.

Leão

A Lua cresce no céu e as suas chances de se destacar aumentam no emprego, consagrada! Ela troca likes com Saturno logo cedo e dá um baita impulso para você mostrar todo seu empenho, o que será ótimo para colocar o serviço em ordem e sair no lucro. Aproveite o período da manhã para focar no que precisa ser feito e não perca tempo com outros assuntos, assim vai produzir acima da média e pode faturar uma grana extra. Deve receber notícia positiva que vai repercutir em sua profissão e seus ganhos, mas abra o olhão do meio da tarde em diante, pois conversas atravessadas e tretas podem rolar com quem convive e trabalha. É melhor agir com mais discrição e não alimentar cismas, nem mesmo com o love.

Virgem

A Lua continua linda e poderosa no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca excelentes energias com Saturno, apontando um período perfeito sem defeitos para você brilhar, lacrar e lucrar! O cenário fica sortudo para as suas finanças e Pix ou dinheiro que nem contava pode cair na conta. Agora, a melhor parte deve rolar nos assuntos do coração e você tem tudo para conquistar o crush dos sonhos. No trabalho, sua criatividade estará tinindo, assim como sua habilidade para lidar com as pessoas. Saberá se relacionar muito bem com clientes, colegas ou chefes, mas nem tudo pode fluir como quer do meio da tarde em diante. Fofocas, falsianes e amigos duas caras podem causar chateações, então, dobre a sua atenção.

Libra

Quintou com boas energias para pegar firme no trabalho e a manhã será propícia focar nas responsabilidades, meu cristalzinho! Muitas coisas podem ser encaminhadas no serviço e você também contará com o apoio de parentes e pessoas próximas para resolver antigas pendências. Porém, altos e baixos vão marcar presença da metade da tarde em diante e seu jeito pode ficar mais reativo – melhore o humor e procure ser mais tolerante para não se estranhar com ninguém. A recomendação é agir com calma e colocar em prática a diplomacia que herdou do seu signo, sobretudo no ambiente profissional e familiar. Problemas do passado e rivalidades podem atrapalhar a paixão, ainda bem que o astral ficará mais estável com seu amorzinho no decorrer da noite.

Escorpião

Se tem um signo que vai quintar em companhia da sorte é o seu, escorpiãozinho! Saturno segue em seu paraíso e troca likes com a Lua, apontando um período top para você se destacar e arrasar, seja no trabalho, seja nas relações pessoais. Pela manhã, não vai faltar simpatia, eficiência nem habilidade para se expressar, sinal de que você brilhará em suas atividades e vai se dar bem com todo tipo de gente. Já à tardinha, convém pegar mais leve e respirar fundo para não se irritar, pois tensões e atritos podem afetar seu astral e bemestar. O clima vai continuar tenso ao anoitecer, portanto, mantenha o firme propósito de não se estressar, inclusive com o love. Namoro à distância pode enfrentar obstáculos.

Sagitário

O cenário continua redondinho para as suas finanças e você pode tirar a barriga da miséria, minha consagrada! Os astros reforçam sua capacidade de organização e planejamento, garantindo um momento oportuno para transformar seus esforços em dinheiro no bolso. O período da manhã também será indicado para resolver interesses que dizem respeito a aluguel, contas fixas ou despesas que impactam o orçamento doméstico. No entanto, o astral vai dar uma guinada do meio da tarde em diante e bagacinhas podem rolar, sobretudo nas relações sociais: evite misturar assunto de grana e amizades porque pode dar ruim. A atração física será intensa na paixão, mas o ciúme fica aceso e pode provocar torta de climão. A recomendação é maneirar no sentimento de posse.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também