Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/11/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (19), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Seu lado comunicativo fica mais evidente agora e você pode se destacar em qualquer área que envolva pesquisa, troca de ideias, reunião ou contato com outras pessoas. O desejo de acelerar as coisas e resolver as pendências do trabalho pode crescer, mas mantenha o foco. À tarde, o céu pede atenção com gastos e compras por impulso. Alguém que conheceu nas redes sociais pode ganhar seu coração e um amor à primeira vista promete agitar a paquera. Saia da rotina com o par, mas controle o ciúme também.

Aquário

A entrada da Lua em Peixes nesta madrugada avisa que as finanças contam com as melhores energias hoje. O seu esforço pode render uma grana extra, mas também há chance de receber um dinheiro que não estava esperando. Ligue suas antenas pela manhã, porque pode surgir a chance de comprar algo que sempre quis para a sua casa. Mas nem tudo é perfeito e há sinal de torta de climão com a família à tarde. Melhor não pressionar demais um contatinho: vá com calma. O ciúme será seu maior desafio no romance.

Peixes

Você começa esta quarta com pique extra para encarar qualquer desafio! É hora de confiar mais nas suas qualidades, arregaçar as mangas e batalhar pelos seus interesses. A comunicação corre de maneira mais tranquila pela manhã, mas isso muda à tarde e um mal–entendido pode atrapalhar a concentração nas tarefas. Confira tudo duas vezes para evitar problema. A conquista tem tudo para ficar animada à noite e seu coração pode se surpreender agora. Deixe a rotina de lado no romance e evite assuntos delicados.

Áries

Nesta madrugada, a Lua entra em seu inferno astral e pode diminuir sua energia em alguns momentos. As tarefas que podem ser feitas a sós, ou que envolvam sigilos e segredos, têm mais chances de dar certo pela manhã. Também é melhor não contar para todo mundo se pintar a chance de encher o bolso. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, há risco de prejuízo se não separar melhor amizade e negócios. Lance proibido ou meio misterioso pode despertar seu interesse na paquera. O romance fica mais sossegado.

Touro

A Lua brilha em Peixes hoje e promete animar seu lado mais sonhador. Há sinal de novidades e estará mais aberta para expandir seus horizontes e sair da mesmice, então vale tentar algo diferente, retomar o contato com as amizades que andavam mais distantes e até se arriscar um pouco em algo novo pela manhã. Depois do almoço, pode ser mais difícil se entender com os outros. No romance, os interesses em comum ajudam a manter a paixão em alta. Tá na pista? Os amigos podem dar uma ajuda com o crush.

Gêmeos

Seu lado mais competitivo e ambicioso dá as cartas logo cedo e vai sobrar energia para correr atrás dos seus interesses. Mostre que pode dar conta de qualquer desafio que cair no seu colo, mas priorize as tarefas que podem ser feitas a sós logo cedo. À tarde, talvez seja mais complicado manter a atenção no que precisa ser feito. A distância física ou emocional pode atrapalhar seus planos na conquista ou a convivência com quem ama, então é melhor ir com calma para manter a paz.

Câncer

A Lua entra em Peixes nesta madrugada e vai sobrar energia para investir no seu crescimento pessoal através de um curso ou do contato com pessoas que moram longe. Pela manhã, fica mais fácil direcionar sua atenção pra algo produtivo e há chance de realizar um sonho antigo se fizer a sua parte. As amizades passam por altos e baixos à tarde, então controle seu temperamento pra não se arrepender depois. No romance, tudo indica uma fase agitada e gostosinha com quem ama. A conquista pode emplacar mais tarde.

Leão

O dia tem tudo para ser movimentado e você pode encarar novidades e reviravoltas com disposição redobrada, tirando o melhor de cada situação. Se anda pensando em dar um novo rumo para a vida profissional ou pessoal, a manhã será ideal para finalizar um ciclo antes de dar início a outro. Talvez não seja tão fácil se entender com os outros à tarde, então redobre a atenção com rivalidades. A paixão tem tudo para pegar fogo nos momentos de intimidade, mas também há sinal de atritos no romance.

Virgem

Nesta madrugada, a Lua entra em Peixes e envia as melhores vibes para os relacionamentos em geral. Você vai se entender melhor com as pessoas tanto nas relações profissionais quanto nos contatos pessoais. Logo cedo, fica mais fácil retomar contato com alguém que andava afastado. Mas será um desafio manter a atenção no trabalho à tarde, então redobre o foco. Sair da rotina com o par pode ser mais divertido do que esperava: use a criatividade! Um lance pode ficar mais sério, mesmo que seja à distância.

Libra

A Lua brilha em Peixes nessa madrugada, ajudando você a começar o dia com foco total nas tarefas. Há sinal de muito serviço pela frente, mas tenha jogo de cintura para lidar com os imprevistos se quiser que seu esforço seja recompensado. À tarde, Sol e Plutão se desentendem e pode sobrar para o romance, pois há sinal de briga com quem ama. Faça sua parte para voltar às boas e tente ceder em algumas coisas. A paquera pode ficar meio devagar, mas há chance de se dar bem se agir com mais paciência à noite.

Escorpião

Você vai contar com a sorte ao seu lado nesta quarta, pois a Lua entra em seu paraíso astral nessa madrugada. Logo cedo, a dica é investir na diplomacia e na criatividade para melhorar o convívio com os outros e dar conta de qualquer serviço que aparecer pela frente. Tudo o que fizer em parceria tem mais chance de sucesso. Mas isso muda à tarde, então tenha cautela com pessoas muito conservadoras ou apegadas ao passado, inclusive no romance. A boa notícia é que há sinal de sucesso na paquera!

Sagitário

A Lua se muda para Peixes nesta madrugada e você pode aproveitar a manhã para cuidar de algumas coisas em casa antes de mergulhar totalmente no serviço. Há sinal de good vibes para quem trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar. Agir de maneira mais prática ajuda a resolver qualquer perrengue que surgir pela frente, mas cuidado para não se distrair tanto à tarde. A dois, seu maior desafio será manter o ciúme sob controle. Já a paquera tem mais chance se está a fim de um ex.

