Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/2/2024

Capricórnio

Discrição é uma marca forte do seu signo e você só se abre com quem conhece bem, mas hoje seu jeito vai ficar bem mais sociável e descontraído. Por influência das estrelas, tende a mostrar mais desenvoltura nos contatos e vai se valer de uma dose extra de carisma e bom papo para multiplicar as amizades e atrair seguidores nas redes sociais. Você também esbanjará habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha e deve se enturmar rapidinho em qualquer grupo. Mas aproveite logo essa canja dos astros porque o clima vai mudar ao anoitecer e nem tudo pode fluir como espera, principalmente na vida amorosa. Convém controlar os ímpetos e ir com mais calma para não se precipitar ou pode comprometer a conquista.

Aquário

Hoje você vai contar com ótimas perspectivas na carreira e deve ganhar mais visibilidade graças aos seus dons e competências, aquariane! Bora mostrar logo do que é capaz no trabalho e aproveitar as oportunidades de se destacar no que faz, pois a chefia estará atenta e vai avaliar seu desempenho. Há boas chances de conseguir vitórias importantes e, de quebra, os astros também revelam que melhorias salariais podem estar no pacote. Você também vai mandar muito bem ao interagir nas redes sociais, sem falar nos contatinhos, que tendem a fervilhar nesta quarta. Terá atrativos para impressionar um crush popular e disputado, mas convém redobrar a cautela à noite, quando perrenguinhos vão rondar o convívio com parentes, pessoas próximas ou o mozão.

Peixes

Seus sonhos e suas esperanças hoje ganham excelentes estímulos das estrelas e o momento é ideal para você realizar as mudanças que deseja na sua vida, minha consagrada! O cenário também tá tranquilo e favorável para faturar uma graninha e as chances são mais nítidas no período da manhã, quando a sorte estará de plantão e vai soprar em sua direção. Os interesses profissionais vão ficar protegidos e boas novidades estão previstas para quem procura emprego: pode pintar oportunidade em uma empresa de fora. Na paixão, há sinal de surpresas deliciosas na paquera durante o dia, mas convém ir com calma à noite, pois tretas ou desencontros não estão descartados. Na relação a dois, a dica é esclarecer logo qualquer mal entendido com o love.

Áries

Hoje é o último dia da Lua Cheia, mas seu pique estará nas alturas e você vai se mexer para atingir seus propósitos, principalmente se eles dizem respeito ao seu bolso. Além de contar com muita disposição e um instinto afiadíssimo para farejar bons negócios, não vai querer perder tempo à toa com assuntos improdutivos. De acordo com os astros, você tende a mergulhar fundo em seus interesses e dará o seu melhor no trabalho, o que só ajudará a acelerar seu progresso. Pode encontrar soluções práticas, resolver probleminhas antigos e ainda terá gás para agilizar uma porção de coisas no ambiente doméstico. A paixão segue vibrante, mas controle o ciúme à noite pra não azedar o lance com o crush ou mozão.

Touro

A Lua vai jogar no seu time e promete um dia topzera para firmar bons acordos, contratos e alianças, sobretudo no trabalho. Ao longo do dia, a sensação de gratidão, esperança e fé no futuro tende a aumentar, o que vai te dar ainda mais confiança e disposição para ir atrás dos seus interesses, meu cristalzinho! Você verá os frutos da sua dedicação no serviço e também pode encontrar boas soluções ao conversar e cooperar com colegas, amigos e conhecidos. Aliás, é bem capaz de receber apoios ou conselhos valiosos hoje, só não convém baixar a guarda ao anoitecer, quando tretas e conflitos podem rolar em seus relacionamentos. Maneire na teimosia e procure mostrar mais jogo de cintura, principalmente com o love.

Gêmeos

Hoje sua capacidade de concentração se fortalece e você conseguirá fazer o serviço render bastante, bebê! Pode ter um dia bem produtivo na vida profissional, ainda mais se focar nas tarefas que já estão em andamento e não perder tempo com outras coisas. Só evite se sobrecarregar e cuide com mais carinho do seu bem estar físico e emocional. À noite, tensões e cismas podem aflorar e provocar preocupações, por isso, não esquente tanto a cabeça. Chateações vão rondar a paquera e não convém apostar todas as fichas em um lance incerto que ainda não decolou. A relação a dois também vai pedir mais atenção e você pode fazer a sua parte para espantar a apatia: dê carinho ao love e não deixe a indiferença se instalar.

Câncer

Sonhando em subir de posto no trabalho, caranguejinha? Então aproveite para mostrar o que sabe porque hoje você vai contar com ideias férteis, talento e criatividade abundante para se destacar. A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo, realça seus dons naturais e também avisa que a sorte deve soprar em sua direção. Se gosta de arriscar uns palpites em jogos e loterias, bora lá fazer a sua fezinha! Agora, as melhores vibes devem marcar presença na paquera e nesse quesito você pode nadar de braçadas. O dia será perfeito para exibir seu charme e impressionar aquele crush que mexe com os seus sentidos, só não espere muito à noite, quando tensões vão rolar. Amizade colorida pode enfrentar obstáculos.

Leão

De acordo com os astros, o dia tá propício para organizar seu canto, sua casa e sua vida, leãozinho! Não vai faltar boa vontade para cuidar das suas coisas e o período é ideal para fazer arrumações, deixando tudo em ordem à sua volta. Sua casa vai ficar mais arejada e acolhedora, sem falar que ajudará a renovar as energias e atrair mais positividade. O trabalho deve fluir bem ao longo do dia e quem tem uma atividade autônoma pode receber um bom apoio, inclusive de parentes e pessoas próximas. Já à noite, seu temperamento tende a ficar mais imprevisível e esquentadinho: maneire nas reações pra não provocar torta de climão com a família ou o love. Paquera pode ser palco de rivalidades – seja mais paciente.

Virgem

Hoje você deve mandar muito bem nos contatos e suas relações pessoais e profissionais vão ficar favorecidas, minha consagrada! Com seu dom para argumentar e convencer no modo turbo, tudo indica que vai sair no lucro em atividades que exigem conversa, pechincha e negociação. Quem lida com telemarketing, compras, vendas, entregas, transportes e serviços por aplicativos pode se surpreender com os resultados. Bora lá aproveitar sua agilidade e esperteza para divulgar seus interesses ou então resolver algum pepino, mas não espere a mesma facilidade ao entardecer. O astral tende a ficar instável e desavenças podem vir à tona, ainda mais nas amizades e na paixão. Convém modular a sinceridade e maneirar nas reações para não tretar com pessoas próximas ou o mozão.

Libra

Os interesses materiais vão concentrar suas atenções nesta quarta e você tem mais é que aproveitar as vibes da Lua na Casa da Fortuna para incrementar seus ganhos, bebê! O momento é ideal para faturar com suas ideias e iniciativas, mas aja rápido e vá logo atrás dos seus interesses porque o astral deve mudar ao entardecer e a recomendação é redobrar a cautela com a grana pra não correr o risco de se enrolar nem levar rasteira em compras ou negociações. Os assuntos do coração também vão inspirar cuidados à noite e não convém confiar tanto nas primeiras impressões em paqueras, pois há tendência de se decepcionar. Na relação com o mozão, o sentimento de posse e a vontade de mandar podem ficar mais fortes, então, pegue mais leve.

Escorpião

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Hoje tem e quem traz é a Lua, que se movimenta toda linda e poderosa aí no seu signo, levantando seu ânimo, seu carisma e o seu astral. Suas qualidades ficam em evidência e serão seus grandes trunfos para progredir profissionalmente, mas ligue o radar e tente pegar mais leve do final da tarde em diante. Evite assumir encargos que não são seus e procure não se estressar demais ou corre o risco de enfrentar bagacinhas com quem se relaciona. Se está free na pista, pode chamar atenção de um crush sedutor e interessante, mas não descarte obstáculos à noite. No romance, talvez você e o mozão precisem lidar melhor com as diferenças: chame para conversar e procure aparar as arestas!

Sagitário

Contrariando a natureza extrovertida, sociável e animada do seu signo, hoje há tendência de se recolher e você terá mais vontade de ficar na sua e no seu canto, sem dar muito papo para os outros. Pode ser mesmo que precise de mais sossego e isolamento para resolver assuntos íntimos ou tomar decisões que vem adiando, mas não se preocupe, pois tudo deve fluir sem entraves durante o dia. Se sentir necessidade de pegar mais leve no trabalho, faça umas pausas e diminua o ritmo nas atividades mais desgastantes. Chegou o momento de priorizar seu relax e valorizar a sua paz para fortalecer seu bem estar físico e emocional. Nas relações pessoais e amorosas, procure ser mais paciente, sobretudo à noite, quando perrenguinhos podem rolar.

