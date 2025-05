Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Trago um alerta real e oficial nesta segundona e ele vai diretamente para as suas finanças, viu Caprica? A Lua se estressa com vários planetas e espalha tensões, o que pode te deixar de cabeça quente e alimentar preocupações com os boletos. Ainda bem que o astral engrena e tudo tende a fluir com mais harmonia depois do almoço. Você deve sentir mais segurança e firmeza no emprego e vai se entrosar numa boa com quem estiver à sua volta. De quebra, pode ter novidades positivas a respeito de empréstimo, pagamento ou outro benefício que ajudará a endireitar as contas. Na vida amorosa, ciúme pode ser o inimigo número um da paixão, mas a noite promete ser mais positiva no romance.

Aquário

Tá precisando de um gás extra para começar a semana, bebê? É, encarar a segundona não é fácil, mas a Lua segue ao seu lado e reforça sua vitalidade, trazendo a disposição de que precisa. Só não pode e não deve arranjar picuinha com quem convive, pois há risco de se desentender com parentes na parte da manhã. Talvez tenha que descascar uns abacaxis e resolver assuntos relacionados com aluguel, boletos e despesas que pesam no orçamento doméstico. Mas o cenário muda geral depois do almoço, você vai se entrosar melhor com os outros e suas qualidades vão sobressair no trabalho. A paixão também estará mais protegida e deve brilhar intensamente à noite. Você pode consagrar uma conquista gloriosa na pista.

Peixes

Não dá pra negar que a semana começa com vibes treteiras e a Lua irritada no signo anterior ao seu não colabora nadinha. Numa dessa, convém medir as palavras e a sinceridade, pois discussões e aborrecimentos podem marcar presença logo nas primeiras horas da manhã. O trabalho vai exigir atenção extra no mesmo período, mas deve caminhar melhor à tarde. Já à noite, o clima tende a ficar bem mais sereno e a harmonia vai aumentar, sobretudo com o pessoal de casa. De quebra, o romance ganhará mais cumplicidade e você vai querer ficar juntinho do mozão. Se está na pista, pode rever alguém que já mexeu bastante com suas emoções, mas precisará criar coragem para se aproximar, se a ideia é reacender a chama.

Áries

Vai mais devagar pra começar a semana suave na nave, bebê! Tensões e tretas podem marcar as primeiras horas da manhã e será preciso toda paciência pra não perder a boa à toa. Ainda bem que o astral vai mudar depois do almoço e gratas surpresas podem rolar. Um clima de cooperação deve falar mais alto no trabalho e você pode receber apoios importantes para consolidar seus objetivos. O período será top para ampliar sua rede de relações e mostrar sua simpatia, o que deve render novos amigos e muitos contatinhos. À noite, você vai se expressar com mais facilidade e uma boa conversa vai fazer a diferença na conquista. Se já tem uma relação firme, deve curtir muitas alegrias e altos papos com o love.

Touro

As estrelas ligam o alerta de treta nas primeiras horas da segundona e convém ir com calma para não se estranhar com ninguém, bebê! Mas paciência é seu ponto forte e você só terá a ganhar se agir com mais tolerância e prudência, sobretudo no trabalho. Fique na sua, evite atritos e espere o astral melhorar, porque garanto que vai! A partir da tarde, as coisas vão fluir sem entraves e nada deve ameaçar seu progresso profissional. Agora, as melhores vibes vão chegar à noite e você pode esperar momentos agradáveis e acolhedores com as pessoas queridas. Além de inspirar confiança, você contará com seu jeitinho cativante para atrair companhias, fazer novas amizades e aumentar a lista de contatinhos. Na união, clima de grande estabilidade como love.

Gêmeos

Segundou, bebê, só que a semana já começa com pegadinha da Lua, que aponta imprevistos e perrenguinhos nas primeiras horas da manhã. Controle a franqueza para não dar ruim com ninguém e procure se concentrar melhor em suas atividades. Foque no que importa e não deixe distrações ou fofocas desviarem sua atenção ou pode ter que retomar do zero. A boa notícia é que a tarde será propícia para sair da sua zona de conforto e você pode se surpreender com novas experiências e oportunidades ao se envolver com outros interesses. Na paixão, a noite será top para movimentar os contatinhos e encontrar gente diferente: alguém de outra cidade pode mexer com o seu coração. No romance, as afinidades vão ficar cristalinas.

Câncer

Quer começar a semana sem tretas e bagacinhas, consagrada? Então respire fundo, ajuste seus planos à realidade e vai com calma na alma pra não se estressar logo cedo. A Lua fica nervosinha com vários astros e recomenda a pegar mais leve com quem convive e trabalha. Convém dar atenção especial para as finanças e não misturar interesses materiais com amizades: amigos, amigos, negócios à parte. A boa notícia é que o astral vai se firmar a partir da tarde e o restante da segundona promete ser mais produtivo. Sua concentração no trabalho tende a aumentar e um clima bem sussa vai embalar as relações pessoais e amorosas à noite. A atração deve se intensificar na paquera e pode trazer fortes emoções.

Leão

A segundona chega com alguns alertas das estrelas e a ordem é ir com calma na alma para não se estressar logo cedo, viu bebê? A concorrência profissional estará mais agressiva e será preciso dar o máximo para chegar aonde quer. Só não convém cantar vitória antes da hora, pois saber o momento de agir será essencial para garantir suas conquistas. Já à tarde, as coisas vão andar, suas opiniões serão mais respeitadas e será mais fácil trabalhar em equipe. Mas as melhores surpresinhas vão surgir à noite e devem levantar o astral da paixão. Paquera com um crush amigo tem tudo para dar certo. A relação com o mozão começa o dia aos trancos, ainda bem que depois vai ficar blindada e abastecida de harmonia.

Virgem

Se espera resolver muitas coisas nesta segundona, convém baixar suas expectativas, ao menos no período da manhã, bebê! Talvez nem tudo saia como planeja e aborrecimentos inesperados podem mexer com seu pique e seu astral, mas se mantiver a calma e não se deixar abater por obstáculos, vai virar o jogo a seu favor, sobretudo no trabalho. Evite perder tempo com outros assuntos e foque no que precisa ser feito para o serviço render. A saúde também pode ter altos e baixos, portanto, não force a barra e evite se sobrecarregar. Já à tarde, sua disposição tende a aumentar e você vai se orgulhar dos resultados que pode alcançar com seu empenho. Noite movimentada e animada na vida pessoal e amorosa.

Libra

Se dependesse única e exclusivamente da Lua, você iria segundar coladinha na sorte, só que não! Embora continue bailando no setor mais positivo do seu Horóscopo, ela se estranha com Marte e Mercúrio logo pela manhã, revelando que há risco de se deparar com imprevistos, chateações e bagacinhas nesse período. Muita calma nessa hora para não agir por impulso, gastar sem pensar e fazer coisas de que possa se arrepender, viu librinha? Ainda bem que o astral muda geral depois do almoço e sua estrela voltará a brilhar intensamente. O trabalho vai fluir numa ótima, grana deve entrar e o melhor: um amor novinho em folha pode aportar em sua praia. Noite alegre, mais leve e descontraída com o love.

Escorpião

A segundona chega com muitas demandas, mas convém se armar de paciência logo cedo porque há risco de se estressar com a turma de casa e esquentar a cabeça com pendências profissionais. Organize melhor seu tempo e suas atividades para não deixar probleminhas familiares interferirem em sua produtividade. A boa notícia é que o astral vai ficar bem mais favorável no período da tarde e as coisas vão andar em todos os aspectos. Aproveite para se valer das suas experiências, competências e não adie nada para depois. No lado amoroso, o dia começa com perrengues e as diferenças vão pesar no romance, mas o clima melhora e a noite promete momentos calientes com o love. Seducência em alta na paquera.

Sagitário

Segundar, segundou, mas se você quer começar a semana sem atritos e perrengues, a recomendação é pegar mais leve na sua famosa franqueza e segurar a língua, bebê! Tensões vão rondar os contatos em geral, mas agora é hora de buscar apoio no bom humor típico do seu signo e levar tudo na esportiva, mesmo porque o astral melhora sensivelmente depois do almoço e o restante do dia deve ser redondinho no trabalho e nas relações pessoais. Você vai argumentar e convencer com facilidade e saberá vender seu peixe. À noite, ótimas energias vão marcar os assuntos do coração, o crush pode se declarar e um envolvimento recente tem tudo para ficar mais sério. A dois, astral de pura sintonia com o xodó.

