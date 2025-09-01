Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 1°/9/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Saturno fica retrógrado agora e pede cuidado redobrado com tudo o que envolve comunicação. E com a Lua ainda infernizando o seu astral, o jeito é tirar proveito da sua intuição, que estará afiadíssima, para farejar uma boa oportunidade no trabalho. Cuidar das tarefas de rotina fica mais fácil se puder trabalhar de maneira mais isolada, mas evite assuntos complicados. Se quer paz e sossego no romance, tenha cautela com as palavras. Fofocas podem atrapalhar seus planos na conquista à noite.

Aquário

Sua habilidade para reunir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum será seu melhor trunfo para se entender melhor com os colegas no trabalho. Ótimo momento para dar um passo mais ousado na busca de um sonho ou projeto antigo, mas mantenha dinheiro e assuntos financeiros separados das amizades à noite porque há risco de prejuízo. Saturno retrógrado coloca tensão extra nas finanças a partir de agora. Os assuntos amorosos podem ficar em segundo plano hoje.

Peixes

Saturno fica retrógrado em seu signo a partir de agora e talvez você precise rever algumas metas ou objetivos pessoais. Ainda bem que a sua ambição estará em alta e você pode aproveitar para dedicar boa parte da sua atenção às tarefas e trabalhos mais importantes. Vale a pena dar aquela caprichada na hora de se arrumar porque há boas chances de melhorar a imagem que passa aos outros. À noite, maneire nas cobranças e conte com os amigos para deixar a vida amorosa mais leve e divertida.

Áries

Se depender das estrelas, você vai precisar de atenção extra a partir de agora porque Saturno fica retrógrado em seu inferno astral. Ainda bem que a Lua ajuda você a dar um show de otimismo em seus relacionamentos! Há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando, então, faça a sua parte e mantenha o foco no trabalho. Com tanta coisa acontecendo, a paquera e o romance pedem uma dose extra de bom humor para seguirem numa boa.

Touro

A semana começa com Saturno retrógrado, sinal de que pode surgir um ou outro contratempo na hora de perseguir seus sonhos ou lidar com os amigos. No trabalho, algumas mudanças talvez sejam inevitáveis, mas não há motivo para se preocupar desde que mantenha o foco e não dê o passo maior do que a perna. Aproveite para fazer ajustes na rotina de casa à noite. Mas o astral fica mais leve com a entrada da Lua em Capricórnio à noite, sinal de dá pra recuperar o alto–astral, inclusive no amor.

Gêmeos

O dia começa um pouco tenso nos assuntos profissionais e será preciso um esforço extra pra dar conta das suas obrigações. Ainda bem que você conta com muita disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. A habilidade para lidar com todo tipo de pessoa será seu maior trunfo, especialmente se tem contato direto com o público ou precisa focar em projetos desenvolvidos em parceria. A vida amorosa conta com romantismo e muitos mimos, mas nem tudo será perfeito como gostaria.

Câncer

Saturno fica retrógrado logo cedo e avisa que viagens, estudos e contatos com pessoas de longe precisam de atenção extra. Mas o serviço conta com boas energias e você começa a semana com oportunidades de colocar as tarefas em dia. É verdade que a sua produtividade vai depender do seu esforço, mas é um bom momento para focar em planos mais ambiciosos. A Lua entra em Capricórnio à noite e traz boas novas para quem já tem compromisso. Já a paquera talvez ande meio devagar.

Leão

Você vai precisar de atenção redobrada com alguns desafios que podem surgir pelo caminho, então confie mais na sua intuição. Tire proveito do seu jeito carismático para dar andamento nas tarefas. O serviço deve fluir melhor se mostrar criatividade e usar o seu encanto pessoal na hora de lidar com outras pessoas. A sorte promete sorrir para você e pode ter uma ótima notícia! Mas é na paquera que a sua estrela realmente vai brilhar! Por outro lado, há risco de briga com o par à noite.

Virgem

Os relacionamentos podem atravessar alguns momentos tensos a partir de agora, então procure ser mais flexível e não faça tantas cobranças. Ainda bem que você conta com mais praticidade e bom–senso no trabalho pra dar conta de tudo o que surgir pela frente. Se estava pensando em comprar algo para uma pessoa da família ou para a sua casa, aproveite para fazer isso à noite. O ciúme pode causar briga com o par se você exagerar, mas a Lua brilha em seu paraíso à noite e ajuda a melhorar o astral no romance.

Libra

Saturno fica retrógrado em Peixes hoje e pede atenção redobrada no trabalho, especialmente com assuntos de rotina. Por outro lado, seu jeito mais comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas. Tire proveito disso para trocar ideias, lidar com o público e melhorar a relação com os colegas. Você estará com a mente a mil por hora, mas faça uma coisa de casa vez para não se distrair. Se está na pista, faça contato e capriche no papo, assim as suas chances serão maiores. Bom momento para esclarecer assuntos delicados com o par.

Escorpião

Com Saturno retrógrado no seu paraíso astral a partir de agora, é melhor não confiar tanto na sorte e agir com mais cautela. Você começa a semana com seu foco voltado para as finanças e pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. É um bom momento para negociar aumento e até fazer alguns investimentos, mas evite gastar mais do que pode à noite. A Lua entra em Capricórnio à noite e ainda dá tempo de pintar novidades na paquera. A possessividade será o maior desafio para manter o romance em paz.

Sagitário

Você começa o mês com disposição de sobra para correr atrás dos seus objetivos. Só não vale perder o foco no que é realmente importante, porque Saturno retrógrado avisa que podem surgir alguns pepinos em casa. Separe as coisas, foque no trabalho, cultive novos contatos profissionais e faça a ponte com os colegas. A paquera tem mais chance de dar certo se tomar a iniciativa durante o dia. A dois, aposte no bom humor, controle o ciúme e mantenha o astral mais descontraído no romance.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também