Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/02/2024

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:

Capricórnio

As estrelas avisam que tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de ter sucesso, Caprica, e esse pode ser o momento que esperava para conversar sobre uma parceria de trabalho. Mas você também pode se destacar em serviços que envolvem o contato direto com o público, especialmente se usar a criatividade e uma dose extra de carisma para convencer os outros. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e ganhar seguidores. Mas as melhores vibes estão reservadas para o romance! Seu magnetismo vai deixar o mozão babando e a relação tem tudo para se estabilizar de vez. Um ficante pode ser promovido a namorado mais rápido do que imagina.

Aquário

Bom dia para focar nas tarefas de rotina, inclusive as que precisam ser feitas em casa, e finalizar tudo o que estiver pendente. Com tanto serviço pela frente, talvez esta terça não seja muito divertida, mas nem tudo é perfeito e o seu esforço vai dar frutos lá na frente, Aquário. O corpo também pede um pouco de atenção e é melhor não se sobrecarregar. Aproveite para organizar o seu canto e consertar algo em casa que estava adiando há um tempo. A rotina talvez tire o brilho do romance, mas essa fase mais light ajuda a solidificar a relação. Se for preciso, faça alguns sacrifícios para agradar o mozão. A paquera anda arrastada, mas nada impede que jogue seu charme por aí.

Peixes

Tire proveito da criatividade e da habilidade para lidar com as pessoas para se destacar no trabalho, Peixes. À tarde, a comunicação também conta com good vibes e pode se sair bem se precisa resolver algo fora do seu local de trabalho, falar em público ou marcar uma reunião. Vai ser divertido dar um chega pra lá na rotina e aproveitar os momentos de lazer na companhia de familiares mais jovens ou de amigos próximos. Tá na pista? Pode se preparar para ser o centro das atenções porque tudo indica que vai arrasar. Paixão à primeira vista pode enfeitiçar seu coração. Coloque seu lado mais charmoso em ação e o par vai ficar ainda mais apaixonado.

Áries

Hoje, os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção. Tente equilibrar o trabalho com as tarefas e obrigações em casa, especialmente se você está em home office. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente serão a melhor maneira de começar o dia com o pé direito. A boa notícia é que a Lua troca likes com Urano à tarde e favorece as finanças, bebê! Pode pintar a chance de comprar algo para a casa que deseja há muito tempo. A paquera anda meio parada, mas um amor antigo pode reaparecer quando menos espera. Dedicação e ciúme sob controle serão a chave pra se entender numa boa com o mozão.

Touro

No trabalho, você pode usar sua habilidade para se comunicar e trocar ideias, assim será mais fácil terminar qualquer tarefa pendente. É um bom momento para esclarecer um mal–entendido e valorizar quem faz parte da sua vida. Tire proveito do seu raciocínio rápido para impressionar os colegas. Pode se divertir se reservar tempo para entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos mais tarde. Um lance passageiro pode animar seu coração se ainda não encontrou o amor da sua vida. O romance se torna mais agitado e vocês dois podem dar um chega pra lá na rotina. Aproveite para valorizar o que é realmente importante e conversar sobre o que cada um deseja.

Gêmeos

Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, Gêmeos, e pode encontrar novas oportunidades muito lucrativas se seguir a sua intuição. Embora sua habilidade nas finanças siga em alta, também é importante avaliar gastos e encontrar um equilíbrio nas contas. À tarde, as estrelas avisam que pode receber um dinheiro que não estava esperando, mas mantenha isso em segredo por enquanto. A possessividade tem tudo para crescer no romance, então vale pegar mais leve para não sufocar o mozão. Vocês dois podem conversar sobre as finanças do casal e os planos para o futuro. Pena que a paquera pode andar devagar, quase parando, se ainda não tem alguém em vista.

Câncer

No trabalho, você vai se sentir de ânimo renovado para encarar qualquer parada! Seu jeito mais seguro e decidido pode ser interessante em alguns pontos, mas foque nas tarefas primeiro se quiser se livrar disso rapidinho. Mais tarde, a Lua se entende com Urano e os dois enviam as melhores vibes para passeio ou bate–papo com a turma. Contato com gente querida que está longe tem tudo para aquecer seu coração, Câncer! A paquera promete fortes emoções à tarde. Se ainda não tem alguém no seu radar, os amigos podem desempenhar o papel de cupido. Tudo vai correr às mil maravilhas com o love e há sinal de carinho e mimos no romance.

Leão

Se depender da Lua, você vai sonhar com paz e sossego nesta terça, Leão. Mas se ainda não ganhou na mega e precisa encarar o trabalho, o jeito é agir nos bastidores para dar conta de tudo o que precisa fazer, seja no trabalho ou em casa. Você vai se sair melhor nas tarefas que não exigem tanta interação com outras pessoas, mas se não tiver jeito, ouça sua intuição para evitar problema. Algumas conquistas devem ser preservadas, por isso, deixe pra compartilhar as boas novas mais tarde. O romance pode ficar um pouco parado demais para o seu gosto, mas não se estresse sem necessidade. Caso escondido tem tudo para acelerar seu coração agora.

Virgem

As amizades ganham destaque graças à Lua e você tem tudo pra se divertir com a galera. No trabalho, sua interação com os outros vai correr com mais tranquilidade, Virgem. Ouvir outros pontos de vista e trabalhar suas habilidades de relacionamento vão te ajudar no caminho para o sucesso. Seu lado solidário fica mais evidente e talvez se interesse por uma ação social. Planos para uma viagem ou conversa com amigos que estão longe contam com as bênçãos das estrelas. Se tem compromisso, os interesses em comum vão ajudar a relação a se tornar duradoura. A paquera reserva surpresas e há chance de se envolver com alguém que era apenas um amigo.

Libra

Com o seu foco totalmente centrado no trabalho, você vai esbanjar pique pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço! As estrelas indicam que pode se sair muito bem ao montar projetos mais ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. Se a vida profissional não está progredindo como esperava, Libra, esse é um bom momento para corrigir a rota e fazer mudanças importantes. Capriche no visual pra causar boa impressão e chamar a atenção de novos contatinhos por aí. A relação tende a se firmar com o mozão e podem fazer planos para um futuro juntos. A paixão também esquenta!

Escorpião

Sua curiosidade está mais aguçada hoje, Escorpião, e você não vai deixar passar a oportunidade de aprender coisas novas, inclusive no trabalho. Talvez tenha que fazer um esforço extra para dar conta do serviço sem se distrair, mas é preciso deixar a diversão pra mais tarde. Bom momento para investir em projetos que podem ser desenvolvidos em parceria ou sociedade. À noite, há sinal de momentos descontraídos e você tem tudo para se divertir, especialmente se puder dar uma volta por aí e arejar a cabeça. Um astral descontraído deixa o romance mais leve e gostoso. Há sinal de novidades na paquera e um lance com alguém de outra cidade pode se firmar de vez.

Sagitário

Esta terça promete mudanças e surpresas pela frente, Sagita, especialmente no trabalho. Ainda bem que, no final, tudo vai se ajeitar da melhor maneira para os seus interesses. Se estava procurando uma nova oportunidade para voltar para o mercado de trabalho, há chance de receber boas novas agora. A saúde também pede atenção e fazer alguns ajustes e mudanças nos seus hábitos pode ser uma ótima pedida para levar uma vida mais saudável, meu cristalzinho. Se topar com um novo crush, aposte na atração física para se dar bem na conquista. A química entre você e o mozão vai crescer e será divertido mostrar seu lado mais sensual.

