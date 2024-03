HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 20/03/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (20), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A partir de agora, você vai contar com as vibes estimulantes do Sol para impulsionar seus interesses e terá aliados importantes em casa: a família será seu porto seguro, Caprica! Os parentes estarão mais próximos e vão estender a mão para o que você precisar. Assuntos que se arrastam podem ser resolvidos em definitivo e o momento é oportuno para começar algo que sempre quis. Se está sem emprego fixo e quer autonomia, explore seu lado empreendedor e persistente para dar start em um negócio próprio, mesmo que seja em seu canto por um tempo. Na paixão, a Lua deixa seu lado sensuelen tinindo e sua fogosidade pode surpreender o mozão, mas se está na pista convém abrir o olhão com rolos e embustes à noite.

Aquário

Grandes novidades chegam do Sol nesta quarta e você vai vibrar com as good news que devem rolar,minha consagrada! Além de ativar sua energia mental, comunicação e simpatia, o reizinho deixa a sua inteligência tinindo, sinal de que você tem tudo para se destacar nos estudos e pode ser bem sucedida em serviços que envolvam mídias sociais, ecommerce, aplicativos, atividades dinâmicas e movimentadas. Hoje a Lua segue em Leão e promete favorecer suas parcerias e relações ao longo do dia, mas recomenda a ter mais jogo de cintura à noite, sobretudo com parentes e o mozão. Evite bater de frente com seus queridos e aproveite as vibes do Sol para dialogar numa boa, assim ficará mais fácil vencer as diferenças, valeu?

Peixes

Chegou a sua vez de faturar e tirar a barriga da miséria, peixinha! O Sol começa a brilhar no setor do dinheiro e inaugura um período de mais oportunidades e fartura, principalmente se você tirar proveito do seu lado batalhador, corajoso e determinado. Não pense duas vezes para defender seus interesses materiais e mostre a garra que possui na hora de ir atrás do dindim. A vida profissional também pode sair no lucro com essa postura destemida e você deve conquistar mais estabilidade no emprego. Hoje a Lua reforça a sua vitalidade na maior parte do dia, mas pede cautela à noite e revela que extravagâncias e tensões podem afetar seu bemestar. Na paixão, convém dosar o ciúme e aparar arestas com o xodó.

Áries

Presta atenção que hoje tem notícia espetacular para você, meu cristalzinho! O Sol começa a brilhar em seu signo no primeiro minuto do dia, inaugura o novo ano astrológico e promete abrir os seus caminhos. A sorte vai soprar forte em sua direção, suas principais qualidades estarão turbinadas e você pode se dar bem em tudo o que fizer. Seus talentos criativos vão arrasar no trabalho, o dinheiro deve chegar até as suas mãos com mais facilidade e sua vida amorosa vai ficar blindada! A Lua leonina também joga no seu time durante o dia e deixa as suas paqueras ainda mais favorecidas, mas não ajuda muito à noite e recomenda cautela. Pegue leve para não atrair atritos por causa de cobranças e exigências.

Touro

O lar e o convívio com os parentes ganham destaque nesta quarta. Você vai contar com sua determinação e seu foco para cuidar dos seus assuntos e pode agilizar interesses que envolvam mudança de casa, aluguel ou financiamento de imóvel. No serviço, é hora de explorar as experiências acumuladas e mostrar tudo o que sabe. Agora, a principal notícia chega do Sol, que hoje começa a circular em seu inferno astral. Além de mexer com sua vitalidade, o reizinho pode deixar seu jeito mais relutante, desconfiado e rancoroso. Explore seu lado paciente, tranquilo e prático para espantar as zicas, vencer os desafios e se fortalecer, assim vai tirar de letra. Mas aumente a dose de tolerância com parentes e o love à noite, valeu?

Gêmeos

Sua inteligência, comunicação e agilidade mental vão ficar tinindo hoje e sucesso é o que te aguarda, bebê! Você vai sobressair no trabalho e pode brilhar ainda mais se tiver que participar de reuniões, apresentar projetos e ideias. Se está atrás de emprego, bora divulgar seu currículo e marcar entrevistas. Dicas de conhecidos e informações confiáveis nas redes sociais podem ser certeiras. Agora, a grande surpresa desta quarta quem traz é o Sol, que muda de cenário e manda vibes maravilindas para a sua vida social e suas amizades. Você será arroz de festa e as migas vão disputar sua companhia, só convém ir com calma à noite porque a Lua aponta risco de rolos e tretas, inclusive nos assuntos do coração.

Câncer

Querendo faturar, melhorar de vida e subir profissionalmente, bebê? Se depender do céu, seus anseios podem virar realidade antes do que imagina e hoje não falta estímulo astral para alcançar o que tanto deseja. O Sol migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e traz energias poderosas para suas ambições, garantindo um período topzera para você se destacar. Seu espírito de luta e seus talentos vão se fortalecer e vai sobrar confiança para você batalhar por seus propósitos. O bom é que a chefia estará atenta aos seus passos e pode premiar sua dedicação. A Lua também joga no seu time e promete bons ganhos, mas liga o alerta de treta na paixão à noite e aconselha a maneirar na possessividade.

Leão

Ansiedade no talo pra saber das novidades, leãozinho? Olha, se fosse você eu também estaria e razões não faltam. Hoje o Sol desembarca em Áries e marca o início do ano astrológico, esparramando vibes poderosas e maravilindas para quem sonha com mudanças na vida. Há chance de receber proposta de trabalho em outra empresa e o cenário só melhora se tiver especialização – bora fazer um curso! Novos horizontes vão se abrir diante dos seus olhos e você pode nadar de braçadas num mar de oportunidades. De quebra, a Lua segue no seu signo e deixa sua disposição on, sinal de um dia dos mais produtivos. Surpresas deliciosas podem pintar no amor, mas segure os ímpetos à noite e tenha cuidado com disputas.

Virgem

Se você quer passar a quartafeira numa boa, ouça os avisos das estrelas, vai com calma na alma e não faça nada de que possa se arrepender, bebê! A Lua segue infernizando o seu astral e, pra ajudar, hoje o Sol muda para um setor complicadinho do seu Horóscopo, recomendando mais cautela com os assuntos de grana e a saúde. Ainda bem que disciplina é seu forte ao cuidar do organismo e prudência é seu lema ao administrar as finanças. Mesmo assim, evite situações estressantes e ligue o radar ao lidar com seguros, contratos, impostos, taxas e juros. Trabalho e amor também podem ter um dia de altos e baixos, portanto, não espere muito. Deixe as coisas fluírem e o que vier será lucro!

Libra

Quer notícia boa, librianjo? Então pode levantar as mãos para o céu e agradecer. A partir de hoje você vai contar com as energias estimulantes do Sol, que começa a brilhar em seu signo oposto e promete proteção extra para suas relações. Além de dar show nos contatos, você saberá formar parcerias promissoras no trabalho, vai somar forças com as pessoas queridas e estimulará a cooperação à sua volta, atraindo apoios e aliados. Até as finanças saem no lucro e há chance de firmar sociedade comercial, acordo ou contrato vantajoso. Agora, as melhores vibes devem rolar no romance e quem está na pista pode começar um lance mais sério com alguém. Só não espere muito à noite, pois há risco de se decepcionar.

Escorpião

Energia farta na saúde e oportunidades de emprego são as promessas do Sol, que hoje muda de posição no Zodíaco, marcando a chegada do outono e do novo ano astrológico. Graças ao reizinho, sua determinação e vontade de vencer vão ficar ainda mais poderosas e você tem tudo para progredir, bebê! Pode bater metas no serviço, produzir acima da média e alcançar conquistas suadas, mas muito desejadas. Também há boas chances de incrementar os ganhos com suas ações e iniciativas. Explore ao máximo sua vitalidade e aposte em atitudes audaciosas e corajosas na hora de lidar com os seus interesses. Só precisará ligar a anteninha à noite e ter mais paciência para driblar as instabilidades que podem surgir, sobretudo no amor e no sexo.

Sagitário

Se tem um signo com motivos para glorificar em pé é o seu, Sagita! Hoje o Sol inaugura o outono e ingressa em seu paraíso astral, trazendo alegrias, mais sorte e proteção para você se dar bem na vida. Com energias tão generosas à sua disposição, vai ser mais fácil faturar, realizar desejos, conquistar ambições e também um novo amor, se o coração está vago. O trabalho deve fluir sem grandes esforços e sua criatividade vai fazer toda diferença. Mas o melhor mesmo está reservado para a paixão e nesse quesito você tem tudo para arrasar: saberá encantar o crush e deve curtir um período dos mais prazerosos com o mozão. Só convém pegar mais leve à noite, quando excessos podem prejudicar seu bem-estar.

