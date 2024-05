Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/05/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A segundona chega com muitas promessas e os astros garantem que o sucesso estará mais perto de você, bebê! A Lua segue no ponto mais alto do seu Horóscopo e dá um belo incentivo para suas metas e ambições durante o dia, mas as principais novidades quem traz é o Sol, que começa a brilhar em Gêmeos no período da manhã. O reizinho vai deixar seu jeito mais ágil, versátil e comunicativo no ambiente de trabalho, o que deve elevar sua produtividade e favorecer bastante os contatos com colegas, chefes e clientes. A saúde também se fortalece e você terá disposição para dar e vender. Mas convém pegar leve à noite, quando há risco de tretas e atritos nas amizades, nos contatinhos e na relação com o xodó.



Aquário

A semana começa com as vibes harmoniosas da Lua e ela promete boas novas para os aquariamores durante o dia. Os caminhos estarão abertos para a sua prosperidade e você tem tudo para sair no lucro ao tratar dos seus interesses: pode expandir seus ganhos, mandar muito bem no trabalho e na vida pessoal. O momento é propício para começar um curso, treinamento ou atividade diferente, agora, as maiores surpresas devem acontecer na paixão. O Sol ingressa em seu paraíso no período da manhã, eleva sua sorte e deixa seu carisma irresistível. Você vai atrair paqueras com facilidade e pode passar o rodo em encontros, rolês e festinhas. Mas convém mostrar mais jogo de cintura com o love à noite, quando tretas vão rondar o romance.



Peixes

Segundou com surpresas e good news do Sol, que hoje muda de signo e cenário, trazendo energias estimulantes para seu lar e sua vida familiar, meu cristalzinho! Se depender do astrorei, o clima vai ficar bem mais movimentado no ambiente doméstico, sua casa será um ponto de encontro e tudo indica que você vai interagir bastante com os parentes e as pessoas próximas. Também pode contar com seus queridos para resolver bagacinhas e pendências, sem falar que algum parente pode dar indicação, conselho ou ajuda direta para conseguir emprego, caso esteja atrás de uma vaga. Na paixão, sua sensualidade aflora e o astral vai ficar vibrante, mas evite criar muitas expectativas à noite, quando imprevistos, deslealdades e decepções podem rolar. Ligue o radar e evite ilusões.



Áries

O Sol, que começa a brilhar em Gêmeos, deixando sua versatilidade, inteligência e capacidade de comunicação no modo turbo. Sua simpatia, seu lado sociável, expressivo e falante virão à tona, o que deve favorecer e facilitar seus contatos pessoais ou profissionais. O período será excelente para lidar com público, comércio, trocar ideias, experiências, investir em cursos e estudos. Na paixão, não vai faltar boa lábia para se dar bem e a Lua também manda bons estímulos durante o dia, seja para quem tem um mozão, seja para quem está em busca do match perfeito, mas aproveita logo porque os ares vão mudar à noite e conflitos podem surgir.

Touro

Tudo certinho, minha consagrada? Se não está, vai ficar, pois você já começa a semana com excelentes promessas, principalmente para o seu bolso. O Sol ingressa hoje em sua Casa da Fortuna e multiplica as suas chances de prosperidade, garantindo um período oportuno para ganhar dinheiro através do trabalho, de investimentos ou negociações. Ao longo do dia, a Lua também vai jogar no seu time e elevará sua disposição para encarar as demandas da segundona. À noite, os assuntos pessoais e amorosos devem concentrar as atenções, mas convém ter mais jogo de cintura para não se estranhar com ninguém, nem com o love. O romance e a paquera podem ser alvos de tretas e disputas, então fique esperta e pegue mais leve.

Gêmeos

Segundou com a Lua livre e solta em seu paraíso e ela garante um dia dos mais estimulantes, geminianjo! Seu carisma vai arrasar no amor e sua criatividade estará a serviço do seu sucesso no trabalho. Se gosta de fazer uma fezinha em loterias, bora lá validar sua aposta, pois a sorte tá on. Agora, a notícia mais importante vem do Sol, que começa a brilhar em seu signo às 9h59 da manhã, trazendo vibes poderosas e positivas para você realizar seus sonhos e ideais. Sua energia física e mental vai ficar nas alturas e você contará com suas principais qualidades para se destacar em tudo o que fizer. Só vá com calma à noite, pois decepções e perrengues podem acontecer com amigos, contatinhos ou o love.

Câncer

Semana nova com mudanças importantes no céu e a principal quem promove é o Sol, que hoje começa a se movimentar no signo anterior ao seu. Embora não esteja na melhor posição do Zodíaco, o reizinho vai aguçar seus instintos e sua percepção, o que ajudará a tomar decisões e enxergar as coisas com mais clareza. A saúde pode precisar de um pouco mais de atenção, mas a Lua incentivará a se cuidar com mais carinho e os parentes estarão do seu lado para dar uma mãozinha no que precisar. Na vida amorosa, seu charme e seducência vão ficar mais evidentes à noite, só tome cuidado para não se envolver com gente enrolada ou entrar em relações confusas e incertas. Romance intenso, mas sujeito à instabilidades.

Leão

Sua comunicação segue arrasane e hoje você vai se destacar com suas ideias originais e seu papo esperto, leãozinho! Saberá usar as palavras e argumentos certos para convencer os outros, o que deve garantir ótima conexão com quem convive e trabalha, além de mais dindim no bolso. Agora, as principais notícias da segundona quem traz é o Sol, que muda de cenário e envia muitos estímulos para suas amizades, seus planos, projetos e objetivos. Você vai mostrar mais traquejo, liderança e pode carimbar o passaporte para o sucesso, mas convém ir devagar à noite e controlar suas reações para não se estressar com parentes ou o mozão. As paqueras vão ficar animadas durante o dia, só que frustrações não estão descartadas depois.

Virgem

Segundou com novidades importantes do Sol, que ingressa em Gêmeos e espalha vibes poderosas para os virginiamores que querem conquistar mais prestígio e reconhecimento na carreira. O reizinho promete abrir os seus caminhos profissionais e garante que as suas iniciativas não vão ficar sem resposta. Suas competências e habilidades estarão mais visíveis e o progresso também parece mais nítido em seu horizonte, portanto, confie em seu taco e mostre do que é capaz. Hoje a Lua também vai dar uma força para os seus interesses materiais e revela que você tem tudo para ampliar os seus ganhos durante o dia. Mas convém abrir o olhão e medir as palavras à noite, pois malentendidos e perrengues podem rolar em suas relações e a vida amorosa faz parte do combo.

Libra

A Lua passa o dia inteiro em sua companhia, realça as suas principais qualidades e promete uma segundona das mais produtivas na vida profissional, mas a grande novidade de hoje quem traz é o Sol, que muda para Gêmeos logo pela manhã. O reizinho desperta a sua sede de aventura, informação e conhecimento, além de convidar você a sair da sua zona de conforto. Também amplia as suas chances de crescer, prosperar e revela que mudanças positivas estão a caminho. À noite, a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas briga com Plutão ao mudar de posição e deixa o astral bem tenso, sobretudo na paquera. O ciúme estará aceso, tensões estão previstas e podem melar a conquista. Nem pense em pressionar o crush, bebê!

Escorpião

Chegou a hora de confiar em sua percepção e focar nas ambições materiais, escorpiãozinho! O Sol troca de signo e cenário no período da manhã, deixa seus instintos ainda mais afiados e revela que você pode se livrar de pendências, dívidas, costurar bons acordos e negociações. Só procure agir com discrição e evite fazer comentários sobre seus triunfos e vitórias – fique de bico fechado. Os contatos pessoais e amorosos podem não estar tão animados durante o dia, mas o astral deve mudar bastante à noite, quando a Lua desembarca no seu signo. Pena que ela liga o alerta de treta logo em seguida e recomenda a ter mais tato e tolerância com os parentes e o love. Paquera quente, embora com altos e baixos.

Sagitário

O Sol está em ritmo de mudança e traz grandes promessas na bagagem, despejando luz e energia em suas relações e parcerias. Ele vai destacar seu lado versátil, inteligente e sociável, além de dar impulso para você somar esforços e interesses com quem convive e trabalha. Há belas chances de progredir através acordos, alianças e iniciativas com os outros. No amor, as vibes serão ainda mais generosas e o convívio com o xodó vai ficar blindado. Envolvimento recente tem tudo para se firmar, mas não convém esperar muito à noite, quando chateações e imprevistos podem atrapalhar a paquera e o romance.

