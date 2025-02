Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/2/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (20), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

A Lua brilha em Escorpião nesta quinta, Caprica, e envia as melhores energias para você correr atrás das suas ideias e dos seus sonhos! A relação com os amigos e colegas conta com vibes maravilindas na maior parte do dia, mas é melhor não arrumar confusão no final da manhã, quando há sinal de tensão nesses relacionamentos. Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! Ainda bem que o astral melhora e dá tempo de conhecer gente nova e fazer amizades à noite. Tá na pista? Uma amizade com benefícios pode balançar seu coração, mas mantenha segredo. Você e o mozão vão se entender às mil maravilhas e o romance fica protegido.

Aquário

As estrelas avisam que a maior parte da sua atenção vai se concentrar no trabalho nesta quinta, Aquário. Aproveite qualquer oportunidade de fazer avanço importante na vida profissional. A Lua entra em Escorpião nesta madrugada e turbina suas ambições, mas será preciso colocar as mãos na massa se quiser colher resultados concretos. Só tenha cuidado para não alimentar rivalidade com os colegas no final da manhã. Projetos em equipe pedem um cuidado maior para não roubarem as suas ideias. O romance fica mais sólido agora, mas também há sinal de críticas e cobranças no relacionamento. Vá devagar! Já a paquera talvez fique mais parada do que gostaria.



Peixes

Áries

Pode se preparar para algumas surpresas nesta quinta, meu bem. A Lua entra em Escorpião nesta madrugada e avisa que você vai precisar de jogo de cintura para dar conta de algumas mudanças inesperadas nos seus planos. Mantenha a calma, ouça o seu sexto sentido e tudo vai se resolver no final das contas. No final da manhã, o astral fica mais tenso e talvez não se entenda tão bem com pessoas mais novas ou com o crush. Na vida amorosa, os momentos de intimidade vão pegar fogo, mas nem tudo é perfeito e pode pintar briga com quem ama se não controlar seu temperamento. A paquera fica movimentada, ainda mais se usar todo o seu poder de atração agora.



Touro

Com a chegada da Lua a Escorpião nesta madrugada, meu cristalzinho, você começa esta quinta com mais pique para lidar com as pessoas e cooperar com os colegas em busca de objetivos comuns. No final da manhã, não baixe a guarda com rivalidade e cobranças no trabalho, nem deixe assuntos familiares de lado. Mas o astral melhora rapidinho e você pode dar andamento a algum projeto que envolve a participação de terceiros. A paquera pode trazer boas surpresas, mas se está pensando em assumir compromisso, é melhor esquecer de vez um amor antigo antes de dar esse passo. No romance, fica fácil manter a vibe paz e amor se souber controlar o ciúme.

Gêmeos

Se depender da Lua, que ilumina Escorpião nesta madrugada, tudo o que envolve trabalho e obrigações deve ocupar a maior parte da sua atenção nesta quinta. No final da manhã, será complicado manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha, mas pense duas vezes antes de falar e vai escapar de problemas mais sérios. A vida profissional logo entra nos eixos e você pode receber uma ajuda que não esperava. A saúde pede um pouco mais de atenção: não acredite em tudo o que vê por aí. O romance corre o risco de cair na rotina, ainda mais se o diálogo deixar a desejar, Gêmeos. Já a conquista anda meio devagar, quase parando, e pode incomodar.



Câncer

A Lua chega ao seu paraíso astral nesta quinta e promete as melhores vibes para o dia correr com tranquilidade, Câncer. Aproveite o momento para explorar seu lado criativo e carismático na hora de correr atrás do que deseja. No trabalho, uma boa convivência com os colegas pode abrir novas portas, meu cristalzinho. Mas nem tudo é perfeito e você pode sair no prejuízo se não cuidar melhor da sua grana no final da manhã. O clima pode pesar em alguns momentos para quem tem compromisso ou namora firme. Não deixe que o ciúme atrapalhe o romance, porque o astral melhora rapidinho e logo vão fazer as pazes. Já a paquera pode surpreender da melhor maneira possível!

Leão

O céu promete dar uma ajuda extra para você se concentrar no trabalho nesta quinta, meu cristalzinho. Aproveite para cuidar de alguns assuntos práticos e tarefas de rotina, assim os resultados vão aparecer rapidinho. Mas há sinal de tensão no final da manhã, ainda mais se a família ficar palpitando na sua vida ou se você arrumar confusão para ter tudo do seu jeito. Sabendo disso, faça sua parte para manter a paz com todo mundo porque a família será seu porto seguro mais tarde. Se o coração está vago, há chance de recomeçar um caso intenso com alguém do passado. Tem compromisso? Curtir o mozão em casa pode ser uma boa ideia. Só controle o ciúme.

Virgem

Se depender da Lua, que brilha em Escorpião a partir de agora, você começa o dia mais comunicativo, Virgem. Tire proveito do seu raciocínio rápido e da facilidade para processar informações se quiser brilhar no serviço! Mas as estrelas avisam que o bate–papo e as conversinhas podem virar um problema no final da manhã e atrapalhar a sua concentração nas tarefas. Cuidado para não deixar escapar um segredo. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e você vai dar conta de tudo sem problemas. A paquera promete muitas novidades, mas não baixe a guarda com os fofoqueiros. O romance também segue protegido e uma boa conversa coloca tudo nos eixos.



Libra

Você tem tudo para começar o dia contando com excelentes energias na área financeira, Libra. Aproveite para organizar as contas, correr atrás das suas ideias mais lucrativas e planejar a sua vida financeira para o próximo mês. Foque no que é importante e fuja de compras por impulso, por mais que as ofertas pareçam irresistíveis. Se os amigos pedirem uma grana emprestada, há risco de sair no prejuízo no final das contas, então pense bem se quer se arriscar. Pode surgir mudança importante na sua grana, mas que será benéfica para os seus interesses. Com tanta coisa acontecendo, talvez a vida amorosa não receba a atenção que merece. A dois, pegue leve no ciúme.



Escorpião

A chegada da Lua ao seu signo nesta madrugada promete muita disposição para você cuidar de qualquer coisa que pintar pela frente, Escorpião. Foque nas tarefas que são prioridade e que dependem da sua iniciativa, já que você terá mais facilidade para manter o foco nas suas metas pessoais. Ainda que possa surgir um ou outro atrito com os colegas no final da manhã, você vai superar isso rapidinho e o astral promete ser de harmonia no ambiente de trabalho. Na conquista, a dica é tomar a iniciativa e diminuir um pouco as exigências se quiser se dar bem. No romance, há sinal de entrosamento e uma chuva de cafunés com o par. Só pegue leve nas críticas.

Sagitário

Nesta quinta, a Lua chega ao seu inferno astral e você pode começar o dia com a sua energia em baixa. Priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Vale seguir a sua intuição para driblar uma cilada, mas redobre a atenção no final da manhã, quando aumenta o risco de você agir de maneira impulsiva e acabar se dando mal. Uma viagem precisa de atenção extra. Reserve um tempo para ficar no seu canto, descansar e repor as energias. Podem surgir alguns imprevistos na paquera, meu bem, por isso tenha cuidado com o que fala por aí. A distância pode ser um problema na conquista. O romance pode ficar mais sossegado, mas evite confusão à toa.

