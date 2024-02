Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/02/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (21), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

No trabalho, você vai lidar melhor com opiniões diferentes e buscar o equilíbrio na convivência com as pessoas mais próximas pela manhã. O astral será perfeito para conhecer gente nova, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, mas foque em turbinar os seus contatos profissionais também, já que isso pode abrir novas portas no futuro. Há chance de fechar um bom negócio à tarde, mas negocie para conseguir o melhor acordo possível. Tá na pista? Um lance que começou quase por acaso tem chance de se firmar pela manhã. Se já tem um mozão pra chamar de seu, saiba que o romance estará protegido pelas estrelas. A paixão vai crescer na intimidade.

Aquário

Se depender das estrelas, seu foco vai se concentrar no trabalho e você tem boas chances de descolar uma grana extra. Nada vai cair de bandeja no seu colo, mas seu esforço será recompensado, então bora lá fazer a sua parte, Aquário. A Lua entra em Leão à tarde e coloca os relacionamentos em destaque, o que facilita na hora de lidar com os colegas. Mas também pode surgir uma rivalidade que vai exigir jogo de cintura para ser contornada, meu cristalzinho. Talvez a paquera ainda não traga as boas novas que está esperando, mas as coisas finalmente começam a se desenrolar. Você e o par vão se entender melhor e a relação tem tudo pra firmar de vez.

Peixes

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que a sua sorte segue a todo vapor nesta manhã. Que tal fazer uma fezinha ou participar daquele sorteio nas redes sociais? Mas o astral muda à tarde e a Lua avisa que será preciso redobrar os esforços se quiser terminar todas as tarefas que vão cair no seu colo agora. A saúde também precisa de atenção e, se sentir algum sintoma diferente, procure um médico. Você estará irresistível na paquera e não será preciso muito esforço para ganhar o crush de vez, mas adiante as coisas porque suas chances são melhores pela manhã. Se tem compromisso, o par pode exigir mais dedicação da sua parte agora

Áries

A manhã pode ser um pouco mais arrastada do que você gostaria, mas foque nas tarefas de rotina que tudo dará certo. Mudança no visual conta com as bênçãos das estrelas e pode render muitos elogios. Depois, a Lua chega ao seu paraíso astral e tudo corre de maneira mais fácil, Áries. Só tenha cautela para não se empolgar demais com planos muito ambiciosos, já que talvez tenha que baixar um pouco as expectativas para se dar bem. No romance, tudo deve se desenrolar melhor do que imagina! Há sinal de chamegos, carinhos e altas doses de romantismo nos momentos a dois. A conquista também traz novidades e você tem tudo para brilhar.

Touro

O dia começa a mil por hora e você pode ter milhões de ideias interessantes logo cedo. Troque ideias com os colegas, ouça novos pontos de vista e tire proveito do seu raciocínio rápido para adiantar tudo o que for possível, Touro. É que o astral muda à tarde e talvez o serviço fique um pouco emperrado, por mais que você se esforce. Botar o papo em dia com a galera, seja pessoalmente ou nas redes sociais, garante muita risada e promete levantar o astral logo cedo. Se o seu coração está vazio, saiba que suas chances de conquista serão maiores pela manhã. Conversar sobre tudo com o mozão pode ser uma boa pedida para fortalecer de vez o romance.

Gêmeos

As finanças seguem recebendo energias maravigolds nesta quarta, Gêmeos, e você pode dar um passo importante e conquistar algo que sempre sonhou agora. Mas saiba que será preciso ralar dobrado e até assumir um trabalho extra se quiser ver a sua dedicação recebendo o reconhecimento que merece. Ainda bem que a Lua entra em Leão à tarde, trazendo mais agilidade e jogo e cintura para você se destacar em tudo o que fizer. Esse astral descontraído também traz novidades para a paquera e, se ainda não tem um ficante, isso deve mudar rapidinho. Com o par, aguarde altos papos e muita diversão, ainda mais se puderem dar uma volta por aí juntinhos.

Câncer

No trabalho, aproveite a manhã para fazer contatos interessantes ou influenciar os outros com suas ideias. Você conta com criatividade e simpatia para melhorar a convivência com os colegas, mas adiante as tarefas em equipe porque o astral muda à tarde. A boa notícia é que a Lua passa a enviar as melhores vibes para a sua vida financeira e há chance real oficial de fechar um negócio, conquistar uma comissão ou descobrir novas fontes de renda agora. Esbanjando charme logo cedo, você tem mais chance de se destacar na paquera. Uma dose extra de carinho ajuda a animar o romance, mas a possessividade também cresce e pede mais paciência com o par.

Leão

Embora esta quarta comece um pouco parada, você pode seguir sua intuição para dar conta de qualquer coisa que a vida jogar no seu colo. Vale a pena ouvir seu sexto sentido, exercitar a sua religiosidade e dar atenção ao seu eu interior. Mas a Lua chega no seu signo à tarde e traz um sopro de leveza para a sua vida, Leão! Você pode encontrar forças para resolver tudo o que estava pendente. Só tenha cautela com uma rivalidade, que pode se intensificar agora. Pode ser divertido reavivar a chama da paixão se já tem compromisso, mas evite bater de frente com o par. Se está saindo com alguém, vá com calma para não assustar o crush.

Virgem

Tudo o que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas tem mais chance de dar certo nesta manhã. Aproveite para adiantar o que for possível, já que a Lua entra em seu inferno astral à tarde e pode esfriar um pouco o seu entusiasmo. Por outro lado, sua intuição fica mais aguçada e pode descobrir algo que estavam escondendo de você, meu cristalzinho. Só tenha cuidado para não se sobrecarregar, porque a saúde também precisa de atenção, ok? Se anda sonhando com um novo amor, olhe mais ao seu redor logo cedo, quando suas chances na paquera serão maiores. Há sinal de altas doses de carinho no romance, mas controle a insegurança mais tarde.

Libra

A manhã será perfeita para fazer alguns contatos importantes para a carreira e focar nas tarefas que precisa finalizar. Mostre que você tem responsabilidade e que dá conta do serviço, Libra! À tarde, o astral fica mais descontraído e tudo deve se desenrolar com mais tranquilidade. As amizades recebem a proteção das estrelas e você pode se divertir na companhia do pessoal. Só deixe pra fazer isso depois do expediente, caso contrário, será difícil manter o foco no trabalho. Seu jeito mais descontraído e animado pode ajudar a ganhar o coração daquele crush especial. No romance, a sintonia cresce e os momentos a dois ficam muito mais gostosos.

Escorpião

Aproveite a manhã para aprender mais, explorar sua criatividade e deixar a solidão bem longe. Se surgir a chance de fazer uma viagem, agarre com as duas mãos e vá em frente! A Lua entra em Leão à tarde e desperta seu lado mais ambicioso, meu cristalzinho. Aproveite o período para mergulhar no trabalho e adiantar o máximo possível as tarefas. Talvez tenha que dividir seu tempo entre a carreira e o pessoal de casa, mas vai equilibrar as coisas no final. Pode se surpreender se está buscando um novo amor, já que nem a distância será um problema para a paquera logo cedo. O romance fica mais sério à noite, mas cuidado para não exagerar no ciúme.

Sagitário

Logo cedo, o astral é favorável para fazer alguns ajustes em casa, trocar os móveis de lugar ou arrumar o seu canto para deixar tudo do seu jeito, Sagita. Também fica mais fácil abandonar velhos hábitos e cuidar melhor do seu corpo. No trabalho, vai precisar de jogo de cintura para lidar com um ou outro imprevisto, mas as coisas se acertam no final. À tarde, a Lua destaca seu otimismo e a habilidade de trabalhar em equipe, por isso, tire proveito dessas qualidades para fechar o dia com chave de ouro. A distância pode ser um problema na paquera, mas aposte num bom papo para virar o jogo. Com o mozão, prepare–se para altas doses de diversão e bom humor.

Deixe seu Comentário

Leia Também