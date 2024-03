HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 21/03/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Hoje os astros dão sinal verde para rever projetos que deixou de lado por um motivo ou outro e antigos planos podem ser retomados com sucesso. Os interesses financeiros também estarão na ordem do dia e você tem condições de fechar bons negócios logo nas primeiras horas da manhã. A tarde vai seguir favorável e será o melhor período para ganhar dinheiro com coisas que gosta e sabe fazer. Já os assuntos do coração podem enfrentar altos e baixos e aborrecimentos não estão descartados, ainda mais para quem está na solteirice. Desencontros e perrengues podem atrapalhar a paquera, mas a noite promete compensar qualquer contratempo e os contatinhos vão fervilhar. No romance, astral envolvente e repleto de sintonia com seu amorzinho.

Aquário

O dia tem potencial para ser espetacular em vários assuntos. Mercúrio e a Lua formam aspecto maravigold logo cedo e mandam ótimas energias para viagens, passeios, encontros e conversas com amigos e pessoas de outras cidades. Quem tem trabalho pela frente também vai se dar bem e contará com muita agilidade para realizar tarefas. Mas o lar e o convívio familiar vão ficar à mercê de imprevistos no período da manhã e fatos inesperados podem mexer com o seu humor. Por outro lado, emoções intensas estão previstas a partir do entardecer e você tem tudo para ganhar o crush com seu papo esperto. Dinheirinho ou Pix que aguarda pode chegar e diminuir a pilha de boletos.

Peixes

Hoje não falta incentivo para dobrar os ganhos! Tá certo que nada vai cair no seu colo, mas garanto que com sua vitalidade e vontade de vencer, o trabalho vai render e você vai longe! O período da manhã deve concentrar ótimas oportunidades para incrementar seus recursos e quanto mais ralar no serviço, maior será o retorno financeiro. Só convém ligar o radar e agir com mais discrição em rodinhas e conversas porque há risco de se meter em tretas, confusões e fofocas. À tarde, o clima melhora e sua intuição vai fazer hora extra: você pode sair no lucro se seguir os seus instintos. Noite repleta de romantismo e chamego com seu amorzinho.

Áries

Você vai quintar com energias generosas da Lua, que segue em seu paraíso e troca likes com Mercúrio, anunciando uma manhã perfeita sem defeitos nos contatinhos e na paixão. A vida profissional também está protegida, só não pode ser mão aberta com grana porque hoje há risco de perder o controle fácil, fácil. Segure os ímpetos e a vontade de gastar pra não se enrolar. Na parte da tarde, você terá vitalidade para dar e vender e tudo indica que vai alcançar um objetivo importante. Será a hora certa para correr atrás dos seus interesses e realizar seus planos. Noite tranquila e ideal para curtir o ninho de amor com o xodó.

Touro

Os astros avisam que os afazeres vão render nas primeiras horas da manhã e você também terá ótima capacidade de concentração no trabalho. Pode pegar firme em suas atividades e colocar tudo em ordem. Só não convém dar muito espaço para picuinhas e velhas rixas com parentes porque o caldo pode entornar, então, fique na sua e foque em seus interesses. À noite, Vênus fecha parceria com Saturno e promete boas novas nas amizades e nos contatinhos. Um crush mais velho e experiente pode cativar seu coração e o envolvimento tem tudo para ficar mais sério. Romance numa fase mais madura, pontuado por companheirismo e lealdade.

Gêmeos

Hoje os astros realçam suas principais qualidades e garantem que você vai quintar esbanjando disposição na vida pessoal e profissional, meu cristalzinho! Use e abuse da sua simpatia, versatilidade e boa lábia para se entrosar bem com todos e angariar apoios, só não deixe que imprevistos e fofoquinhas afetem seu humor e zerem a sua paciência. Altos e baixos podem rolar pela manhã, mas nenhuma bagacinha deve atrapalhar seus planos e projetos à tarde. Ao contrario, você pode ter novidades incríveis e dar start em algo que deseja fazer há tempos. Viagem ou passeio com amigos pode ser a cereja do bolo e as paqueras devem fervilhar. Se está na pista, pode atrair um crush popular e que todas querem pegar à noite.

Câncer

As expectativas serão altas nesta quinta e tudo indica que você vai pensar grande, consagrada! Tá certinha e tem mesmo é que sonhar com sucesso, afinal, as estrelas abrem o dia em plena harmonia e prometem um período redondinho para o seu progresso. Suas competências vão ganhar visibilidade na carreira e o reconhecimento pode chegar em forma de aumento ou promoção. Só não descuide do seu dinheiro na parte da manhã nem confie em todo mundo que conhece, pois gente que se diz amiga pode te passar a perna. Mas tudo melhora à tarde e você pode levar vantagem em negociações e acordos. No amor, sua seducência vai ficar mais forte e você pode conhecer alguém que é seu número, principalmente à noite.

Leão

Se depender dos astros, você vai quintar com excelentes promessas e pode ter notícias magníficas já nas primeiras horas do dia, leãozinho! A Lua continua ao seu lado e sorri para Mercúrio, elevando as chances de brilhar em estudos, concursos, provas e exames. Se está planejando uma viagem, bora tomar todas as providências porque vai dar tudo certo. Só tenha cautela para não se distrair e perder o foco no trabalho, pois a chefia pode dar bronca. Mas seu rendimento vai surpreender no período da tarde e novidades incríveis estão previstas nos assuntos do coração. Encontro ou reencontro pode ser o passaporte para um lance cheio de química evoluir, se estabelecer e se firmar. Namoro à distância e romance estarão protegidos.

Virgem

O dia começa sussa e você vai levantar da cama com o pé direito, meu cristalzinho! Pode desatar os nós de um negócio, transação comercial ou financiamento que estava enrolado e se dar bem. Só não convém sair da rotina ou inventar moda no período da manhã porque há risco de abraçar mais do que consegue fazer e acabar se estressando. Nas relações pessoais, seu lado virginichato pode vir à tona, mas seu bom humor e sua energia vão melhorar na parte da tarde e você pode ter gratas surpresas, daquelas que fazem o coração disparar. Emoções intensas devem marcar presença e tanto quem está na pista quanto quem já tem um love vão se fartar. Noite embalada por um clima de carinho, romantismo e união.

Libra

Quintou bem quintado e o dia já vai raiar repleto de oportunidades para os libriamores! A Lua forma aspecto superpositivo com Mercúrio e promete um período propício para consolidar seus planos e chegar aonde quer. Hoje você vai mostrar porque é mestre na arte de conciliar interesses e saberá convencer os outros com muita habilidade, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Só não pode e nem deve relaxar no controle das finanças porque a vontade de gastar pode ser maior do que o bom senso. Feche a carteira e fique longe das tentações das vitrines no período da manhã. Em compensação, terá muitas alegrias a partir da tarde, principalmente na paixão, e tudo indica que vai pintar namoro firme na área!

Escorpião

Se está procurando emprego, atualize seus dados e aproveite ao máximo as energias que estarão ativas nesta quinta para ir à luta, pois você pode arranjar uma boa colocação, minha consagrada! Bora espalhar seu currículo e checar ofertas de vagas, mas se precisar de um help, não faça cerimônia. Indicações e recomendações de pessoas bem relacionadas e que têm influência podem ser de grande valia. Quem está firme no serviço terá um período de alta produtividade, mas convém ir com calma pela manhã: divergências e tretas não estão descartadas em parcerias e equipes. A saúde se fortalece no período da tarde e um probleminha antigo pode ser erradicado. No amor, noite perfeita para atrair o crush e consagrar uma conquista gloriosa.

Sagitário

Mercúrio abre o dia no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca likes com a Lua, deixando sua inteligência e seus talentos no modo turbo, meu docinho de pitanga! É hora de botar fé na sua boa estrela e ir atrás do que quer conquistar, mas não despreze os avisos da sua intuição porque há risco de enfrentar bagacinhas ou mesmo preju na parte da manhã. Imprevistos podem atrapalhar plano de viagem e até as finanças podem ter revezes inesperados. Mas as coisas devem caminhar do jeitinho que você gosta a partir da tarde, conversas descontraídas vão levantar seu astral e os contatinhos prometem momentos deliciosos. A noite será mais favorável para curtir o xodó no cantinho de amor preferido dos dois.

