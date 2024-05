Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/05/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Seus planos e objetivos recebem um belo incentivo no começo da manhã e você pode alcançar algo que há tempos vem desejando, Caprica! Tudo deve caminhar de acordo com as suas expectativas e o trabalho vai render, mas não conte muito com a sorte e com facilidades do meio da manhã até o inicio da tarde. Convém controlar melhor as continhas, evitar extravagâncias e pensar muito bem antes de fazer alguma mudança, pois há risco de se arrepender. Mas tudo melhora depois e a noite será ideal para fazer algo divertido com a galera. Na paixão, o sinal estará verdinho para definir o lance com alguém que você já admira. A vida a dois também estará protegida e o clima será de grande entrosamento com o love.



Aquário

Seus dons e competências estarão mais visíveis nas primeiras horas desta terça e você nem precisará se esforçar muito para sobressair na carreira. A Lua segue no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete um período oportuno para batalhar por suas metas e seus propósitos. No entanto, instabilidades podem dar as caras e mexer com os seus nervos no meio do dia. Para ficar longe de atritos e não bater de frente com quem trabalha ou convive, o conselho é ser mais paciente e controlar a teimosia. Depois o astral dá uma arribada e você vai se entrosar bem com todos. Sua popularidade tende a aumentar, os contatinhos vão ficar mais movimentados e pode pintar um clima com alguém que é alvo de muita paquera.

Peixes

Se depender da Lua, você já começa o dia com criatividade abundante e tem mais é que se valer da peculiar imaginação do seu signo para bolar ideias e estratégias, pois tem tudo para prosperar. Um novo trabalho ou atividade com potencial para gerar bons ganhos pode aparecer e não vai faltar estímulo para se lançar em uma empreitada diferente. Só ligue o radarzinho entre o final da manhã e o começo da tarde porque há risco de desentendimentos e bagacinhas em seus contatos e suas conversas, seja na vida pessoal ou profissional. Meça as palavras e mostre seu jeitinho, assim vai superar qualquer treta rapidamente. No amor, pode ter surpresas deliciosas na pista e há belas chances de uma amizade colorida virar algo mais sério.

Áries

Hoje seus instintos estarão de plantão e você pode farejar boas oportunidades, bebê! Mas terá que controlar sua famosa impulsividade e pensar muito bem antes de tomar decisões para não se precipitar e trocar os pés pelas mãos, ainda mais ao lidar com dinheiro. Mercúrio forma aspecto negativo com a Lua e alerta que será preciso muito juízo ao administrar seus interesses financeiros, pois há risco de preju. Maneire nos gastos, tome cuidado com gente espertalhona e não acredite em promessas de ganhos fáceis. A boa notícia é que o astral vai ficar mais estável da metade da tarde em diante e emoções intensas devem marcar presença na paixão. Prepara porque os desejos vão arder feito brasa na intimidade com o love.

Touro

Se depender das influências astrais, você vai se preocupar bem mais com o que acontece à sua volta e pode se dar bem em parcerias pessoais e profissionais. Tende a sair no lucro ao trabalhar em grupos, equipes e somar forças com os outros, mas ligue o radar da metade da manhã em diante, quando pode enfrentar malentendidos, disputas e desavenças. Ainda bem que as tensões vão diminuir na parte da tarde e você terá mais paciência e traquejo para driblar bagacinhas. Saberá resolver diferenças com um bom diálogo e pode se livrar logo de tretas para voltar às boas com quem convive, sobretudo com o xodó. Se está a fim de alguém, espere a poeira baixar e aguarde a noite chegar para investir na conquista.

Gêmeos

A dica é ir devagar nesta terça e desacelerar o ritmo, meu cristalzinho! Mercúrio segue infernizando o seu astral e se estranha com a Lua bem no meio da manhã, sinal de que assuntos sigilosos podem vir à tona e aborrecimentos não estão descartados no trabalho. Numa dessa, procure ter mais discrição, adote a calma como mantra e fique na sua, pois não é um bom momento para se expor. A saúde também pode pedir atenção e valerá intensificar os cuidados com as vias respiratórias. A boa notícia é que as energias melhoram durante a tarde e você vai superar quiprocós. Na paixão, interesse por alguém que conhece tende a aumentar e a noite pode reservar surpresas. Romance mais prestativo, embora com uma vibe rotineira.

Câncer

Seu signo será um dos mais privilegiados hoje, já que vai contar com sorte e pode alcançar boas conquistas. O dia começa maravilindo com as energias da Lua no paraíso astral e ela garante que seus talentos, seus dons criativos e carisma estarão de plantão. Sua simpatia e seu jeitinho carinhoso também vão ficar mais fortalecidos e isso será ótimo para apaziguar as tensões que podem surgir nos contatos e nas amizades durante o dia. Perrenguinhos estão previstos, mas serão passageiros e você saberá restabelecer a harmonia que tanto valoriza com as pessoas do seu convívio, sobretudo com o xodozinho. Se está a fim de alguém, a noite será perfeita sem defeitos para exibir os seus encantos e impressionar o crush.

Leão

A preocupação com o orçamento doméstico pode aumentar, mas você terá determinação, foco e capacidade de organização para manter tudo sob controle. Só não pode e não deve entrar em embates com parentes nem discutir por causa de velhas picuinhas. Também não é hora de criar altas expectativas na carreira, portanto, é melhor fazer a sua parte e não esperar tanta cooperação alheia para realizar suas ambições. Por outro lado, você vai contar com mais foco e tranquilidade para resolver o que for preciso no período da tarde. O astral deve ficar mais sussa com os parentes e as pessoas do seu convívio. Já no departamento amoroso, convém pegar leve no sentimento de posse e nas exigências para não semear atritos com o crush ou o mozão.

Virgem

O dia começa com boas vibes em seus contatos e você vai se valer das suas ideias férteis e habilidosas para se destacar. O trabalho deve fluir sem entraves até a metade da manhã e será mais fácil convencer colegas, chefes ou clientes. Mas depois convém ligar o radar e controlar seu jeito crítico porque há risco de passar dos limites na sinceridade e atrair perrengues. Também não será um bom momento para se envolver com outros interesses, portanto, foque nos assuntos cotidianos e não saia da rotina. Na vida amorosa, procure mostrar mais de jogo de cintura e escolha bem as palavras para não provocar torta de climão, mas a noite será mais positiva e você vai se entender numa ótima com o crush ou o xodó.

Libra

Seu tino comercial e seu instinto para faturar estarão mais fortes logo no começo do dia e você pode farejar boas oportunidades, já da metade da manhã em diante, convém ir com calma e cautela, librinha! Paciência e prudência serão suas maiores aliadas, seja ao lidar com os interesses financeiros, seja ao cuidar das demandas no trabalho. Não se desgaste com o que não conseguir resolver de imediato e controle as despesas com pulso firme. No amor, o astral pode estar confuso e propenso a conflitos em alguns momentos, mas se você apostar na lealdade e der mais atenção ao xodó, tudo deve melhorar. Já quem está na solteirice não se contentará com promessas vagas e ficadas – vai querer bem mais da paixão.

Escorpião

A Lua segue toda poderosa em seu signo e deixará as suas principais qualidades turbinadas, minha consagrada! A sorte vai sorrir para você nas primeiras horas da manhã e as coisas devem fluir do jeitinho que espera em matéria de dinheiro e trabalho. Pena que depois podem surgir desavenças e atritos em algumas relações e será preciso segurar os ímpetos. Pegue leve para não perder e boa e falar umas verdades inconvenientes, sobretudo a quem o seu santo já não bate muito, ainda bem que esse astral treteiro tem hora para acabar e tudo deve melhorar do meio da tarde em diante. Na paixão, sua seducência e seu charme devem fazer sucesso na pista. O romance pode ter altos e baixos, mas ficará mais protegido à noite.

Sagitário

Hoje o astral talvez não esteja tão animado e movimentado como os sagitariamores gostam. Para não se frustrar, a recomendação é baixar a bola e as expectativas, assim o que vier de bom será lucro, bebê! Mas não espere muita molezinha entre a metade da manhã e o começo da tarde, quando tensões e aborrecimentos podem marcar presença no trabalho e afetar o seu bemestar.

Depois o clima deve ficar mais sussa, mas siga em frente sem esperar muitas surpresas ou novidades. Nos assuntos do coração, um misto de incerteza e inquietação tende a bagunçar as emoções e os contatinhos podem deixar a desejar. A dois, se investir no sossego para se equilibrar e na troca de carinho com o love, vai se sentir bem melhor.

