Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/1/2026

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (21), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Eita, meu cristalzinho, energias inquietas comandam o astral desta quarta e convém passar o dia de braços dados com a prudência que herdou do seu signo, especialmente ao lidar com dinheiro. Sua natureza é realista e precavida, mas hoje a imprevisibilidade dá as cartas e há possibilidade de gastar o que não pode ou não tem, portanto, não pense duas vezes para trancar a bolsa e esconder o cartão. Do meio da tarde em diante, tensões e bagacinhas vão rondar as relações em geral e desentendimentos não estão descartados. Como a vida amorosa faz parte do pacote treteiro, convém maneirar nas exigências e controlar o sentimento de posse para não correr o risco de queimar o filme com o crush ou o mozão.



Aquário

A Lua segue linda, leve e solta em sua companhia e traz vibes estimulantes para você ir atrás dos seus interesses. Mas convém agir rápido e aproveitar as oportunidades o quanto antes, isso porque o astral vai dar uma guinada no período da tarde e nem tudo deve fluir como espera. Arme-se de paciência e não esquente tanto a cabeça com o que não depende só de você ou pode se irritar com facilidade, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Tensões estão previstas em seus contatos e o lado rebelde e imprevisível do seu signo pode falar mais alto. A recomendação é pegar leve e mostrar mais tolerância, principalmente com parentes e o mozão, lembrando que se chutar o balde vai ter que ir buscar depois.



Peixes

Hoje o clima pode não estar tão sereno e harmonioso como você gosta, peixinha! Desafios podem rolar e a culpa é da Lua, que circula em seu inferno astral e se estranha com Urano. Numa dessas, o conselho é ter mais tolerância, filtro nas palavras e calma na alma para não arranjar conflitos com quem convive e trabalha. Também é bom ficar longe de excessos e extravagâncias para não prejudicar a saúde. As coisas devem fluir melhor na parte da manhã, mas pode faltar disposição para socializar, ainda mais principalmente do final da tarde em diante. Talvez você prefira ficar no seu cantinho para descansar e reabastecer as energias. O período será de altos e baixos nos assuntos do coração, então, evite criar muitas expectativas.



Áries

Sua mente tá fervilhando nesta quarta e tudo indica que você terá ideias incríveis para colocar seus projetos em ação, o problema é que a vontade de gastar deve bater forte hoje. Procure agir com toda cautela em compras, negociações e desconfie de promessas, pois pode ter gente mal intencionada querendo te passar a perna. As vibes instáveis seguem ativas no período da noite e a ordem é se prevenir. Não convém inventar muita moda porque a Lua fica fora de curso e aponta imprevistos e contratempos. Programa com amigos pode melar e as paqueras não estarão livres de bagacinhas, já que desencontros podem rolar. Na vida a dois, a recomendação é ficar na rotina e curtir seu amorzinho sem mudanças no roteiro, valeu?



Touro

Meio da semana e hoje as exigências tendem a aumentar, bebê, principalmente na profissão. Inspire-se na sua paciência, persistência e não deixe tarefas inacabadas pelo caminho, pois nem tudo deve fluir como espera e há risco de ter que retomar do zero – aí não, né? O astral fica mais favorável pela manhã e não vai faltar traquejo para lidar com as responsabilidades, mas seu lado rebelde e teimoso pode se manifestar no período da tarde e será preciso um bom jogo de cintura para não bater de frente com quem convive e trabalha. Até os assuntos do coração podem ser alvos de perrenguinhos, então, segure a onda e procure dosar bem o nível de sinceridade para se entrosar melhor com o crush ou o mozão.



Gêmeos

A Lua segue livre e solta em Aquário, seu signo irmão, convidando você a sair da sua zona de conforto e se envolver com novos interesses. Oportunidade de emprego em outra empresa ou cidade pode ser o estímulo que faltava para realizar as mudanças que deseja na sua vida. Viagem que planeja fazer toma forma agora e tem tudo para decolar, mas não descarte chateações a partir do final da tarde. Acontecimentos imprevistos podem afetar o seu astral e deixar seu jeito mais cismado e retraído, o que tende a interferir até nos assuntos do coração. Talvez não sinta muita vontade de sair e encontrar o crush, embora possa ter surpresinhas no decorrer da noite. A dois, procure se soltar e reforce o diálogo com o love.



Câncer

Hoje sua percepção, sua inteligência e seus instintos estarão de plantão para te favorecer e você deve render bastante em suas atividades. O momento é indicado para mergulhar em seus interesses, lidar com pesquisas, trabalhos que exigem investigação e capacidade de concentração. Nas relações pessoais, pode ser que esteja mais exigente, mas vai retribuir à altura a atenção e dedicação que receber. No amor, há tendência de aprofundar os sentimentos e paqueras sem futuro não vão preencher suas necessidades emocionais. Porém, o astral vai balançar a partir do final da tarde e nem todas as suas expectativas podem ser atendidas na pista. Amizades também terão altos e baixos e o romance vai pedir mais paciência. Pegue leve com o xodozinho, minha consagrada!



Leão

Chegou a hora de explorar seu carisma, simpatia e mostrar que domina a arte de se relacionar, leodiva! A Lua dá um belo incentivo para você formar alianças e focar nos interesses em comum com quem trabalha e convive. Seu dom para convencer e agradar estará ativo e acordos vantajosos podem ser feitos, mas dobre a atenção no final da tarde, quando tensões vão aflorar no ambiente profissional. Na paixão, se você está a fim de alguém e quer definir a situação, convém agir rápido e se acertar logo com o crush. O romance fica favorecido durante o dia, mas o cenário muda à noite e tretas podem marcar presença. Será o momento de minimizar as diferenças e reforçar os laços de confiança e união com o xodó.



Virgem

Hoje os interesses cotidianos ficam em evidência e você tem tudo para provar o seu valor no trabalho, meu cristalzinho! O momento é propício para tomar iniciativas, colocar as coisas em ordem no serviço e mostrar que tem competência de sobra para chegar aonde quer. Se procura emprego, pode receber dicas quentes de colegas e pessoas que sabem da sua capacidade, então, mantenha sua rede de contatos atualizada. A saúde segue firme e forte até o final da tarde, mas depois convém reforçar os cuidados com seu bem-estar. O mesmo acontece com os assuntos do coração, que ficam estimulados durante o dia, mas podem ser alvos de bagacinhas e imprevistos à noite. Se for sair com o crush, combine certinho, pois desencontros podem acontecer.



Libra

O dia começa com as vibes maravilindas da Lua em seu paraíso e ela vai dar a maior força para a sua estrela brilhar na vida profissional, nas relações em geral e no amor. Hoje você contará com sua simpatia, criatividade e seu jeitinho encantador para se destacar e fazer sucesso. As paqueras estarão pra lá de animadas, pena que esse astral não dura o dia todo e tensões estão previstas da metade da tarde em diante. Conflitos vão rondar os contatos e você pode gastar tempo e energia com pessoas e situações que não merecem sua atenção. Também convém abrir o olhão com despesas supérfluas e desconfiar de promessas de dinheiro fácil, pois há risco de cair em cilada, golpe ou preju – fique esperta, consagrada!



Escorpião

Os interesses do seu lar e o convívio com os parentes continuam ocupando o centro das atenções nesta quarta e você vai dar o seu melhor para atender as necessidades dos seus queridos. Seu lado solidário e altruísta se fortalece hoje, sinal de que não vai medir dedicação para ajudar quem estiver à sua volta. O trabalho também estará favorecido e as experiências que acumula vão fazer toda diferença em seu desempenho profissional. Mas convém ligar o radarzinho do final da tarde em diante porque um clima treteiro vai marcar presença, principalmente na vida amorosa. Há risco de se estranhar com o love e velhas mágoas podem vir à tona: resolva tudo com um bom papo. Na paquera, rivais podem ciscar na área: fique antenada!



Sagitário

Sua capacidade de expressão e sua simpatia seguem empoderadas e você deve se entrosar bem com todo tipo de gente, ao menos até o meio da tarde. No trabalho, vai contar com muita desenvoltura, inteligência e terá facilidade para convencer colegas, chefes ou clientes. Você estará de antena ligada nas expectativas das pessoas e saberá falar exatamente o que os outros querem ouvir, mas convém redobrar a cautela ao anoitecer. É que o astral vai dar uma guinada e perrenguinhos podem rolar nos contatos e relacionamentos. Em vez de enfrentar e rodar a baiana, talvez seja melhor fazer um recuo tático e buscar o caminho do entendimento. O recado também vale para a paixão, então, pegue leve para não provocar atritos com o love.

