Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/02/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

No trabalho, você pode canalizar toda a sua determinação para algo produtivo, mas precisa manter o foco se quiser que o serviço renda. Seu sexto sentido fica mais aguçado e você será capaz de manter seus objetivos em segredo. E as melhores notícias envolvem as finanças, já que Vênus e Marte juntam forças para turbinar a sua vida financeira, Caprica! É pra louvar de pé, mas também para trabalhar muito e aproveitar ao máximo essa fase. Tem compromisso? Nesse caso, tudo indica que vai dar um show de sensualidade e deixar o mozão babando. Mas cuidado com brigas e desentendimentos pela manhã. Astral misterioso promete movimentar a paquera.

Aquário

No trabalho, o seu fardo fica mais leve se for dividido com outra pessoa, Aquário. Priorize as tarefas que podem ser feitas em equipe e verá como as coisas andam mais rápido que você esperava. Vênus troca likes com Marte pela manhã e os astros prometem turbinar a sua energia, reforçando seus pontos fortes e a sua disposição para correr atrás do que deseja. Aproveite para curtir a companhia das pessoas próximas, mas drible uma torta de climão em casa na parte da manhã. Depois, tudo se ajeita. Se tem um crush em vista, pesquise para ver se o lance tem futuro antes de investir suas fichas. O ciúme pode incomodar logo cedo, mas depois você e o love se acertam.

Peixes

O céu avisa que você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. É hora de mostrar o quanto você pode render quando está comprometido com o trabalho, mu cristalzinho! Mas vale ligar suas antenas porque nem tudo é perfeito pela manhã e há risco de vazar informação importante mesmo sem querer. Redobre a atenção com o que fala para evitar problemas. Vênus e Marte reforçam a necessidade do autoconhecimento e destacam sua intuição. A paquera anda devagar e pode exigir uma dose extra de paciência. No romance, lidar com a rotina pode ser chato, mas não é nada que vá abalar os laços dessa relação.

Áries

O dia começa bem movimentado, Áries, e a vontade de se sair da sua zona de segurança e correr alguns riscos tem tudo para ficar mais forte. Você conta com a sorte para contornar qualquer perrengue que apareça pela frente. Mas nem por isso é pra sair comprando tudo o que tem vontade, ok? O risco de prejuízo pela manhã é real se você não maneirar nos gastos. Mas o resto do dia corre numa boa e ainda vai sobrar animação para você se divertir. Romantismo e alto–astral estão garantidos para quem já tem compromisso, mas é a sintonia entre vocês dois que vai causar inveja. O seu carisma está on e ninguém será capaz de resistir ao seu charme.

Touro

Logo cedo, você pode se sair melhor em tarefas que pedem bom–senso e praticidade. Vênus e Marte se unem para mandar as melhores vibes para a sua vida profissional, Touro, e você pode ter um grande avanço nessa área nos próximos dias. Mas nada cai do céu, então deixe algumas questões pessoais de lado e foque nas tarefas que precisa entregar, tá? À noite, vai ser divertido curtir a companhia da família sem grandes dramas. Os relacionamentos seguem mais estáveis e a convivência com o pessoal de casa é que sai ganhando. Demonstrações de afeto animam as coisas com o love, mas a rotina também dá as caras. A paquera anda meio sem sal.

Gêmeos

As estrelas ressaltam seu jeito falante e comunicativo, que já é grande, e ajudam você a se entender melhor com colegas, pessoas próximas e até com o público em geral. Se trabalha com vendas, pode ser mais fácil se destacar na parte da tarde, quando o astral fica mais leve. Mas ligue suas antenas porque pode pintar fofoca ou confusão na parte da manhã se não tiver cuidado com as palavras. À noite, você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Uma boa conversa será a melhor maneira de conseguir tudo o que quiser do mozão e aparar algumas arestas. Preparese para as oportunidades de paquera que vão pipocar por aí, inclusive com gente de longe.

Câncer

De manhã, terá que se esforçar para lidar melhor com dinheiro, porque há chance de rolar alguns imprevistos nessa área, Câncer. Se alguém aparecer pedindo um empréstimo, a chance de você sair no prejuízo e até prejudicar uma amizade é real oficial, bebê. Ainda bem que o astral melhora à tarde e você pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Há sinal de mudanças profundas nos próximos dias, mas Vênus e Marte avisam que elas podem ser positivas. Nem o seu lado possessivo vai atrapalhar os momentos com o mozão e a química entre vocês tem tudo para crescer. Seu lado sensual pode movimentar as coisas na paquera.

Leão

As estrelas avisam que você conta com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses, Leão. Pode até surgir um ou outro obstáculo pela manhã, mas nada que você não consiga dar conta. Só tenha cuidado para não ficar implicando com os outros sem motivo. Vênus e Marte trocam likes e os relacionamentos é que saem ganhando a partir de agora. Aproveite para matar a saudade das pessoas queridas que não consegue encontrar no dia a dia. Se está na pista, a vontade de viver um lance mais sério tem tudo para crescer agora. Seja você mesma pra deixar o mozão ainda mais apaixonado. O romance segue protegido pelas estrelas!

Virgem

Nesta quinta, a Lua pede mais sensibilidade pra lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. Talvez não seja tão fácil manter a atenção no trabalho pela manhã, mas faça um esforço para não se distrair com qualquer coisinha se quiser que o serviço renda, Virgem. Ainda bem que Vênus e Marte enviam vibes maravilindas e reforçam o seu senso de responsabilidade. A saúde também sai ganhando e você pode se sentir mais disposta agora, meu cristalzinho. Talvez seja preciso reavaliar um interesse romântico, então não se aborreça se a conquista ficar no banho maria. Pode ser necessário mais dedicação para manter a harmonia com quem ama.

Libra

Você começa o dia com mais pique, inclusive no trabalho, mas também há sinal de imprevistos ainda pela manhã, meu bem. A boa notícia é que Vênus e Marte trocam likes em seu paraíso astral e a sua sorte estará imbatível! Faça uma fezinha! Mais tarde, a Lua favorece conversas, novas amizades, anima as redes sociais... Você estará mais descontraído, Libra, e vai dar um show de popularidade! Tudo indica que devem surgir novos contatinhos se contar com a ajuda dos amigos na conquista. Há sinal de um clima leve e descontraído se já tem um ficante pra chamar de seu. Aproveite para conversar sobre os sonhos de vocês dois para o futuro ou sobre juntarem as escovas de dente.

Escorpião

Nesta quinta, sua ambição vai bater no teto e você não vai deixar que nada fique no seu caminho. É verdade que pode pintar concorrência ou rivalidade pela manhã, mas você conta com determinação de sobra para dar a volta por cima mais tarde, Escorpião. Aproveite para batalhar por uma grana extra ou um aumento. Vênus e Marte colocam os assuntos envolvendo a casa e a família em destaque e você pode ter ótimas noticias nesta área nos próximos dias. Na paquera, talvez sua atenção esteja um pouco dispersa e não será tão fácil se aproximar do crush. Há sinal de cobranças pela manhã, mas a boa notícia é que você e o mozão podem formalizar de vez a relação!

Sagitário

As estrelas deixam o astral mais descontraído no trabalho, Sagita, e a camaradagem com os colegas tem tudo para crescer. Essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. Só tenha cuidado para não se distrair demais logo cedo e acabar perdendo um prazo importante ou alguma coisa do tipo. Viagens rápidas e tudo o que envolva comunicação contam com as bênçãos de Vênus e Marte a partir de agora. Saia da rotina e aposte no seu charme para se dar bem na conquista! Há chance de cair de amores por alguém que mora longe ou que conheceu em uma rede social. O romance ganha leveza, bom humor e animação.

